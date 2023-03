Antibiotika naše babičky nekupovaly v lékárně. Pěstovaly si je. Dělejte to taky

Antibiotika jsou látky, které se používají při léčbě infekčních onemocnění způsobených mikroogranismy. Jejich časté a nadměrné užívání má za následek značnou rezistenci bakterií. Nahradit je však mohou některé bylinky, jejichž pěstování je nenáročné.

Původně se antibiotika získávala přímo z plísní, v současnosti se většinou vyrábějí uměle. Bakteriostatické látky se podílejí na útlumu růstu a množení mikroorganismů a baktericidní látky je přímo usmrcují. Nejznámějším antibiotikem je penicilin, který v roce 1928 objevil Alexandr Fleming.

Účinná jsou i přírodní antibiotika

Efektivní alternativou jsou i antibiotika přírodní, která si snadno můžete pěstovat na zahradě, anebo i doma za oknem. Dokáží také výborně bojovat s některými bakteriemi, plísněmi i viry. Oproti synteticky vyráběným antibiotikům navíc posilují imunitní systém a působí na náš organismus komplexně. Jaké rostliny s antibiotickými účinky si tedy můžete vypěstovat?

Šalvěj

Šalvěj je aromatická bylinka se silnými antiseptickými a dezinfekčními účinky, která podporuje rychlé hojení. Její antibiotické účinky se využívají hlavně během onemocnění zažívacího traktu, močových cest a při gynekologických potížích. Výborně také poslouží jako kloktadlo při bolestech v krku, při zánětech dutiny ústní, bolestech zubů a dásní. Šalvějové listy lze použít i do koupele, kde prospějí zdraví vaší pokožky. Protože však obsažené silice obsahují i jedovatý thujon, neměli byste bylinku užívat dlouhodobě.

Třapatka nachová

Rostlinu možná znáte pod názvem echinacea a jedná se o výbornou bylinku na posílení imunity. Pomáhá i při nachlazení, chřipkách, angínách a respiračních chorobách. Zároveň podporuje lymfatický systém, srdeční činnost a má i protinádorové účinky. Pomáhá také při chronických zánětech močového měchýře, ženských pohlavních orgánů, prostaty. Podle posledních průzkumů je tato bylinka také účinná při léčbě HIV. Zevně lze použít na bércové vředy, křečové žíly, lupénku i hemoroidy.

Třezalka tečkovaná

I tento druh třezalky má silné antibiotické účinky, které se mnohdy využívají na čištění krve. Rostlina má dokonce i účinky antidepresivní a také pomáhá při bolestivé menstruaci a s potížemi se spánkem. Pokud budete bylinku užívat dlouhodobě, buďte opatrní, protože obsahuje látky, které zvyšují citlivost na sluneční záření.

Lichořeřišnice

Tuto jedlou bylinku možná znáte z kuchyně, kde se přidává do salátů a některých letních pokrmů. Je to však zároveň i významné přírodní antibiotikum s dezinfekčními i antibakteriálními účinky. Lze ji využít při nachlazení, angínách či zánětech středního ucha, dýchacích a močových cest. Chuťově he velice podobná ředkvičce a sklízet můžete jak květy, tak i listy.

