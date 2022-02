Bylinky pro ty, co prodělali Covid. Tyhle vám pomohou dát tělo do rovnováhy

Covidem už prošly miliony lidí i u nás v České republice. Někdo infekcí prošel bez povšimnutí, ale u někoho si vyžaduje prodělání této nemoci delší rekonvalescenci. Co by vás mohlo postavit zpět na nohy?

Covid je neustále tématem číslo jedna, s tím asi všichni souhlasíte. Ať je to s ním tak či tak, někteří lidé po prodělání této infekce mají pomalejší nástup do běžného života. Únava a kašel nebo zadýchávání jsou obvykle na pořadu dne klidně i několik měsíců po prodělání této nemoci.

Dostávat se z covidu můžete velice dlouho. Zdroj: profimedia.cz

Špatně se vám dýchá? Zkuste česnekové mléko

Výroba je jednoduchá a jeho posilující účinky vás překvapí. Připravte si 5 rozmačkaných stroužků česneku, 250 ml mléka a 2 lžičky cukru (možno nahradit medem). Mléko nalijte do rendlíku, přidejte česnek, přiveďte k varu a nechte probublávat na ztlumené plotýnce asi 5 minut. Nikam od plotny neodcházejte, mléko je mrška rychlá, uteče vám z hrnce raz dva. Jakmile je hotovo, odstavte rendlík, přidejte cukr a promíchejte. Vypijte nejlépe teplé!

Padání vlasů

Velmi častým jevem po prodělaném covidu, který trápí převážně ženy, je vypadávání vlasů. Někdo si všimne vyššího množství vlasů v sítku ve výlevce, ale někdo si denně vyčesá hrst vlasů a na hlavě se mu dělají lysiny. Bohužel musíte vytrvat! Kvůli vysílení z covidu (ale i jiné nemoci) může odumřít část vlasů, začne dlouhý proces regenerace, který trvá zhruba 6 – 8 týdnů, kdy na konci vlas prostě vypadne. Během těch několika týdnů se nedají vlasy nijak zachránit. Samozřejmě ale můžete podpořit jejich nový růst.

Na regeneraci vlasové pokožky lze použít:

Houba Reishi (Lesklokorka lesklá) – vyživuje pokožku hlavy, podporuje růst nových vlasů. Seženete ji ve formě tablet, šamponu, ale třeba i extraktu.

Lesklokorka lesklá neboli Reishi. Zdroj: James Aloysius Mahan V/Shutterstock.com

Kefír z tibetské houby - z tibetské houby si můžete připravit sýr, ale i kefír, který se dá skvěle využít i na vlasy! Poptejte se v okolí mezi lidmi, určitě na někoho, kdo bude mít houbu doma, narazíte! Až se vámi rozmnoží, můžete si ji udržovat doma. Je to takový malý zázrak.

Ricinový olej – vtírejte do pokožky hlavy, nechte přes noc působit a ráno si mýt hlavu šamponem na přírodní bázi.

Ženy začínají růst nových vlasů pozorovat nejčastěji přibližně do 5 měsíců po prodělané infekci.

Mezi trápení po prodělání covidu patří i výrazné padání vlasů. Zdroj: BLACKDAY / Shutterstock.com

Jak na celkovou regeneraci organismu?

Po prodělání infekce je vaše tělo vyčerpané, o tom není pochyb. Hodně odpočívejte, nevrhejte se do všeho hned po hlavě, tělo se potřebuje vzchopit, dejte mu čas. Jestli chcete nastartovat imunitní systém, choďte na procházky do přírody nebo začněte s pozvolným otužováním a nezapomeňte, že do otužování nepatří jen studená voda, ale i saunování. Otužování posílí vaše tělo, ale před tím, než se do otužování pustíte, určitě si nastudujte dostatek informací a případně jeho vhodnost právě pro vás proberte i se svým lékařem.

Na postcovidové stavy mohou pomoci také bylinky, které podporují a celkově posilují imunitu. Herbáře uvádějí například aronii, rakytník řešetlákový, ostropestřec mariánský, kopřiva, kořen pampelišky, šišák bajkalský, zimolez a ptačinec, rozchodnice růžová, řemdihák zobanolistý, andělika lékařská nebo eleuterokok. Případně se poraďte v lékárně, jistě vám tam doporučí i další doplňky stravy, které podpoří regeneraci vašeho organismu po prodělané infekci.

Zdroje: moravskoslezsky.denik.cz, www.prostreno.cz