Bylinky a koření, které proti cukru v krvi úspěšně používaly už naše babičky

Počet cukrovkářů se ve světě každý rok zvyšuje. Jen v České republice už překročil jeden milión pacientů a nevypadá to, že by se jejich počet měl snižovat. Ba právě naopak. Neuvěřitelně každý rok roste. Co dělat, abyste mezi tuto skupinu lidí nepatřili vy a vaši blízcí?

V České republice se léčí s cukrovkou více než milión pacientů, kteří by dali vše za to se vyléčit. Bohužel je to z lékařského hlediska údajně nemožné, proto se snažte této zákeřné nemoci předcházet. Nemoc se projevuje nedostatkem inzulínu a poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin.

Pomoci nám podle vědců však mohou i některé běžné bylinky a koření, jen je třeba vědět, jak je použít.

Borůvčí

Listy borůvčí můžete sbírat ještě dřív, než dozrají plody. V tento čas totiž obsahují největší množství rostlinného inzulínu. Čaj z nich ovlivňuje metabolismus cukrů a je vhodné ho popíjet celý den. Hladinu cukru v krvi však snižují i samotné borůvky. Ty jsou zdraví prospěšné i z jiných důvodů a patří mezi nejhodnotnější ovoce, které u nás roste.

Listy ostružiníku

Jedním z přírodních prostředků, který dokáže pomoci srovnat hladinu krevních cukrů, je také list ostružiníku. Jaký vliv má na naše zdraví, se podívejte ve videu:

Jetel

U jetele lučního se sbírají květenství, která jsou červeně zbarvená. Ze lžíce sušených květů si můžete jednoduše připravit čaj a pít ho třikrát denně. Pokud se vám nechce vařit s čajem, pojídejte jetelové květy čerstvé. Jejich chuť je sladká, proto kromě vás láká i včely, takže pozor, abyste ho nesnědli i s ní. Chuť jetele také vynikne třeba v zeleninovém salátu.

Černý bez je doslova magická léčivka. Kvete drobnými bílo žlutými kvítky s typickou intenzivní vůní v období od května až do července. Zdroj: shutterstock.com

Černý bez

Bezinka působí na celé tělo pozitivně a také snižuje hladinu cukru v krvi. Ideální jsou čerstvé výhonky. To pak stačí tři polévkové lžíce vařit deset minut v půl litru vody a vypít šálek dvakrát denně.

Stévie

Kdo by neznal stévii, která je skvělým náhradním sladidlem právě pro diabetiky. Skvělé je, že ji můžete pěstovat na zahrádce i v květináči. Bylinku si nasušte a pak ji používejte nadrcenou ke slazení. Látky v ní obsažené pozitivně regulují hladinu cukru v krvi.

Pampeliška neboli smetánka lékařská je dokonalou rostlinou při detoxikaci Zdroj: Masianya / shutterstock.com

Pampeliška

U pampelišky sbírejte květy i stvoly, ale také listy a kořen. Doporučuje se sníst alespoň deset listů pampelišky denně, abyste hladinu cukru v krvi snížili. Nebojte, jejich chuť je nahořklá jen zpočátku a časem se vytratí. Cukrovkáři by si tak měli dávat listy pampelišek do salátu pravidelně.

Bobkový list

Čaj z bobkového listu také umí divy. Nejenže reguluje glukózu, ale také snižuje cholesterol, pomáhá lépe fungovat srdci a játrům. Pokud budete pít čaj ze dvou gramů bobkových listů denně po dobu jednoho měsíce, dojde ke snížení glukózy v krvi až o dvacet procent.

