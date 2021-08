Bylinky, které léči hemeroidy

Hemeroidy, lidově pojmenované jako „zlatá žíla", jsou nepříjemným a bolestivým onemocněním. K léčbě se dají použít bylinky, které lze aplikovat vnitřně, nebo jako koupel či obklad. Mají stahující účinek, dezinfikují, zastavují krvácení a urychlují hojení.

Hemeroidy jsou častou chorobou, která trápí více než 50 % populace nad 50 let. Jedná se o onemocnění cév, při kterém dochází k jejich rozšíření v oblasti konečníku.

Medicína rozlišuje dva typy hemeroidů. Vnitřní a vnější. Pacienty trápí potíže s vyprazdňováním, bolest, svědění a krvácení. Nejčastěji se hemeroidy vyskytují u lidí se sedavým zaměstnáním. Další příčinou je dlouhodobá zácpa, nadměrné užívání projímadel, nedostatek pohybu a nadváha.

Prevence proti hemeroidům

Pokud spadáte do rizikové skupiny, měli byste zvážit změnu stravovacích návyků. Preventivně funguje úprava životního stylu. Do jídelníčku zařaďte více vlákniny v podobě celozrnných obilovin, celých zrn, rýže natural, ovoce, zeleniny, ořechů, kysaného zelí nebo psyllia. Vytvořte si podmíněný reflex vyprazdňování např. tak, že po ranní sklenici vody s citrónem odejdete na WC. Samozřejmostí by také mělo být dodržování správných hygienických návyků. Používejte jemný toaletní papír k suchému očištění a poté se omyjte jemným proudem vlažné vody. Osušte se bavlněným ručníkem. Činnost střev také podpoří pravidelná aktivita, jako je turistika, chůze nebo plavání. Naopak se vyhýbejte sedavým sportům, jako je cyklistika nebo kanoistika.

Hemeroidy jsou častou chorobou, která trápí více než 50 % populace nad 50 let. Zdroj: Sezer33/Shutterstock.com

Bylinky proti hemeroidům

Čaje můžete užívat jak vnitřně, tak jako sedavé koupele nebo obklady. Po 14 dnech však bylinky obměňte.

Sedací koupele

Tyto koupele mají skvělé účinky na zdraví i duševní pohodu. Přímé působení bylinného výluhu urychluje léčbu. Koupel aplikujte cca 3x týdně.

Heřmánek pravý

Heřmánek má silné protizánětlivé účinky. Zklidňuje mysl, působí relaxačně, tlumí svalové křeče a bolest. Skvěle hojí rány a kožní podráždění. Připravte si z něj sedavou koupel tak, že si uvaříte dva litry silného čaje. Relaxujte 15 minut.

Dubová kůra

Dubová kůra je známá pro své stahující účinky. Dokáže zastavit i krvácení. Sedavou koupel neprovádějte dlouhodobě. Kůra totiž silně vysušuje pokožku. Odvar si připravte těsně před aplikací. 1 polévkovou lžíci dubové kůry dejte do 1 litru vody. Vařte 5-10 minut.

Obklady z bylin

Obklady jsou praktické, pokud nemáte čas na sedací koupel nebo potřebujete fungovat v práci nebo doma. Aplikovat je můžete i přes noc.

Kostival lékařský

Kostival obsahuje allantoin, látku s hojivými a protizánětlivými účinky. Bylina také podporuje tvorbu nové tkáně. Používat můžete kostivalovou mast nebo čerstvé listy. Ty rozmačkejte, dejte na plenku či bavlněný kapesník a přiložte na postižené místo. Nechte účinkovat alespoň hodinu.

kořen kostivalu lékařského, Symphytum officinale Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Jitrocel kopinatý

Už v 11. století patřil jitrocel mezi TOP 9 posvátných bylin, které byly zmíněny ve staroanglickém spise Lacnunga. Není divu, jitrocel napomáhá rychlému hojení, má dezinfekční účinky a zastavuje krvácení. Obsahuje také allantoin, takže je protizánětlivý. Užívejte ho v délce 3 až 6 dnů. Těhotné ženy by se mu měly raději vyhnout. Do silnějšího odvaru namočte bavlněnou tkaninu a tu přiložte na postižené místo. Také můžete rozmačkat listy, jako v případě kostivalu.

Bylinné čaje

Bylinky můžete užívat i vnitřně v podobě čajů. Nejdříve si namíchejte směs z 15 g krušiny olšové, 10 g květu trnky obecné, 10 g listů meduňky lékařské, 10 g květu řebříčku obecného a 5 g květu arniky. 1 polévkovou lžíci směsi spařte v 250 ml vody a 15 minut louhujte. Odvar pijte vlažný 2x denně. Také můžete použít směs z 15 g kopřivy dvoudomé, 10 g pampelišky (smetanky lékařské), 30 g řebříčku lékařského a 30 g natě jablečníku obecného. 1 lžíci směsi vařte 2 minuty v půl litru vody. Poté ještě 10 minut louhujte. Popíjejte během celého dne.

Zdroj: www.bylinkyprovsechny.cz, www.rehabilitace.info