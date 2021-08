Jak zhubnout po padesátce: tyto bylinky pomohou s redukcí a zlepší náladu

Po padesátce jde hubnutí ztěžka, ale mohou vám to alespoň trochu usnadnit bylinky, o kterých si napíšeme v následujících řádcích. Nejen, že kila půjdou snáze pryč, ale zlepší se vám i nálada!

Zdroje: www.zeny.cz, www.bezhladoveni.cz, abecedazahrady.dama.cz

Padesátka na krku, žádná hitparáda se nekoná

Tvrdí se, že po padesátce to jde s váhou z kopce. V tomto případě spíš do kopce. S přibývajícím věkem jdou kila hůř shodit, ale když se chce, všechno jde.

Díváte se mnohdy do zrcadla proti své vůli, ale zkontrolovat po ránu svou tělesnou schránku před odchodem do práce prostě musíte. Často se po této kontrole zhoupne vaše nálada bleskurychle pod bod mrazu. Po cestě do zaměstnání si koupíte kafe a čerstvý koláček, aby se vaše nálada alespoň trochu hodila do normálu. Znáte to?

Rozhodnutí je těžké, ale nutné!

Když se vám do redukce nebude chtít, nemá cenu s ní začínat. To jste za ty roky jistě zjistili také. Pokud do snižování hmotnosti půjdete s nechutí, po velmi krátké době s vámi bude k nevydržení. To není žádoucí jak pro vás, tak i pro vaše okolí.

Až nadejde ten pravý čas, jděte do toho po hlavě. Někomu trvá i měsíc, než si to sesumíruje v hlavě a řekne si „JDU DO TOHO“.

Po padesátce jde hubnutí ztěžka Zdroj: IKO-studio / Shutterstock.com

Jak s hubnutím začít? Není to žádná věda.

Spoustu lidí, především žen, se při pohledu na narůstající váhu začne trýznit hlady. Což správné rozhodně není a všichni, včetně těch žen, to ví. I tak budou kila naskakovat, protože tělo ve zmatku bude ukládat veškerou potravu z obavy, že nastane hladomor.

Diet existuje celá řada, v dnešní době jsou velice populární ketodiety, Dukanova dieta nebo paleo dieta. Výběr je samozřejmě na vás. Pracovně vytížení lidé si mohou objednat dietní program přímo domů nebo do kanceláře.

Já osobně mám nejlepší zkušenost s pravidelnou pestrou stravou. Slovo „pravidelnou“ je v mém případě velmi důležité!

Jak to (ne)funguje

S přibývajícím počtem zářezů do polínka (čtěte věkem), se mění i náš metabolismus. Hůře zpracovává jednoduché cukry, proto je raději vyměňte za složitější sacharidy, jako je například brambor, rýže, quinoa nebo ovesné vločky. Rozhodně nevynechávejte sacharidy, jsou důležitou součástí celého procesu hubnutí.

Pravidelnost jednotlivých jídel by se měla také dodržovat. Když se najíte jednou denně, opět tělo zblbnete a i z té jedné dávky si bude ukládat. Nejlepší je málo a často. Ať máte každé 3 hodinky něco v puse.

Pitný režim, také důležitá složka

Někteří lidé znají pocit žízně velmi zřídka. Při shazování kil je ale pitný režim nutný. Nikdo vás nenutí vypít hektolitry vody, ale zdravý přísun tekutin je podstatný. Neustále se vedou mezi odborníky diskuze „kolik litrů“ je optimálních. Osobně si myslím, že každý rozumný jedinec si svou ideální hranici odhadne sám.

Pohyb, pro někoho otrava

Pohybem ke zdraví. Ano, toto tvrzení je pravdivé, ale určitý typ lidí k pohybu nedonutíte ani heverem (vím, o čem píši). Dokopejte se alespoň k procházce, pár kroků navíc se hodí.

Naopak pro někoho je pohyb vášní a koníčkem. Nedokážou si představit bez pohybu život. Těmto lidem bezostyšně závidím.

Kontryhel – skvělé účinky má zvláště na ženský organismus Zdroj: Bankiras / Shutterstock.com

Ale abychom se dostali k bylinkám…

Na začátek upozorňuji, že v bylinkách je síla a rozhodně to s některými nepřehánějte! Jestli berete jakékoli léky na předpis i bez předpisu, ujistěte se, že se kombinace vašich léků a bylinek nevylučuje.

Psyllium – rozpustná vláknina z jitrocele indického je velkým pomocníkem při redukci váhy. Nejen, že vás zasytí, ale upraví také stolici, která je, zvláště na začátku diety, nepravidelná a mnohdy trochu bolestivá (při úpravě stolice nečekejte okamžitý účinek, trvá to cca 3 týdny – ale rozhodně to stojí za to). Pro ty, kteří rozpustnou vlákninu nepozřou, je k dostání psylliun v kapslích.

Kontryhel – skvělé účinky má zvláště na ženský organismus, neboť upravuje hladinu hormonů. Tím pádem pozitivní účinky dopadají i na psychiku. Dva šálky čaje denně jsou ideální dávkování.

Guarana – je známá lidem tím, že bojuje proti únavě. Při snížení kalorického příjmu se rozhodně guarana bude hodit, protože se na začátku hubnutí můžete cítit lehce unaveni.

Kopřiva – čistí metabolismus od škodlivin, její močopudné účinky jsou pro vás v tomto hubnoucím procesu velkým plusem. Po třech týdnech posrkávání tohoto čaje si udělejte přestávku.

Gymnéma lesní – tato rostlina se hojně používá v ajurvédě. Snižuje hladinu cukru v krvi, dokonce potlačuje chuť na sladké, což je pro nás velice žádoucí informace!

Chlorella – toto přírodní antibiotikum v podobě sladkovodní řasy je takový „všelék“. Pořádně zahýbe s trávením a sníží chuť na sladké.