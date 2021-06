Bylinky, které přirozeně a účinně snižují krevní tlak

Vysoký krevní tlak trápí velkou část naší populace. Většina lidí ho snižuje léky. Není ale třeba sahat po medikamentech, když víte, jaké bylinky vám s jeho regulací pomohou. Přinášíme vám pět nejúčinnějších rostlinek, které vám nastaví ten správný tlak krve na stěny cév.

Standardní hodnota systolického krevního tlaku je v rozmezí 110 až 139 milimetrů rtuťového sloupce a u diastolického je to 60 až 89. Pokud se váš tlak z těchto hodnot vychyluje, máte ho buď nízký nebo vysoký.

Regulovat krevní tlak můžete nejrůznějšími způsoby. Je nutné myslet na to, že vysoký krevní tlak je pro nás nebezpečnější než ten nízký, proto bychom měli dbát na jeho správné hodnoty. Rozhodně bychom měli začít u zdravého životného stylu a jídelníčku. Omezit slaná a smažená jídla je naprostý základ.

Pokud jste obézní, je nutné ubrat na váze, kuřáci by si měli odepřít své oblíbené cigaretky, workoholici se vyhnout stresům a dále byste také měli dbát na pravidelný a dostatečný spánkový režim. Pomohou vám i nejrůznější relaxační techniky jako je třeba jóga.

S vysokým tlakem zatočí také čaje a směsi z určitých bylinek. Pokud však berete od lékaře léky na snížení krevního tlaku, konzumaci těchto bylinek byste s ním měli probrat.

Česnek

O tom, že česnek snižuje krevní tlak, jste nejspíš už slyšeli, proto na něj při léčbě hypertenze nezapomínejte. Obsahuje totiž oxid dusnatý, který působí na krevní cévy, čímž uvolňuje průtok krve a snižuje tak krevní tlak. Nedávejte si však více než jeden stroužek denně. Pokud ho nezvládnete samotný, nic se neděje. Přidávejte ho do polévek, pomazánek nebo ho natřete na topinku.

Zázvor

Aromatický zázrak, který je oblíbený především v boji s nachlazením, pomáhá také regulovat krevní tlak. Uvolňuje svaly kolem cév, zlepšuje krevní oběh a snižuje tak krevní tlak. Také ho můžete přidávat do všemožných pokrmů. Myslete však na to, že má zahřívací účinky, a kdybyste ho konzumovali ve velké míře, mohl by vám podráždit žaludek.

Levandule

Tato voňavá bylinka, která je lahodná nejen pro váš žaludek, ale také pro oči, je i pomocníkem ke snížení krevního tlaku. Její pozitivní vliv pro funkci srdce byl prokázán, a říká se, že výtažek z ní snižuje také krevní tlak a srdeční tep. V lékárně si můžete koupit doplněk stravy s levadulí, nebo si připravit levandulový čaj, sirup či limonádu.

Bazalka

Tradiční bylinka, která se používá v asijské kuchyni, je také zdraví prospěšná. Kromě snižování krevního tlaku zlepšuje činnost mozku a imunitu těla. Přidávejte ji tedy do těstovin, polévek, salátů nebo třeba používejte při pečení.

Cibule

Možná vás to překvapí, ale krevní tlak snižuje i cibule, která také reguluje obsah tuku v krvi a rozpouští krevní sraženiny. Pokud ji budete pravidelně konzumovat, předejdete tak infarktu.