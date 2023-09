4 bylinky, které byste si teď v září měli natrhat na louce. Nepropásněte to

I když už se léto chýlí ke konci a spousta rostlin odkvétá, některé luční bylinky jsou právě nyní v plné síle. Nezmeškejte tuto příležitost a vydejte se na jejich sběr co nejdříve. Udělejte s pořádné zásoby. V zimním období vám pak prokážou velikou laskavost.

Při sběru bylin obecně platí, že byste neměli chodit ráno, kdy padá rosa a je vlhko. Hrozilo by totiž jejich následné zplesnivění. Vydejte se ve sluneční den, nejlépe v poledne či odpoledne. Totéž platí i o umístění do igelitových sáčků, a proto si nezapomeňte vzít s sebou pouze látkovou tašku nebo košík, do kterého bylinky budete sbírat.

Z videa na YouTube (kanál Bylinkoví skřítci) se můžete dozvědět, jaké zdraví prospěšné účinky mají jednotlivé luční bylinky, které se sbírají v září a v říjnu:

Řepík proti angíně

Ne nadarmo považujeme řepík lékařský za jednu z našich nejlepších léčivých rostlin, a to hlavně díky vysokému obsahu léčivých látek. Z řepíku lékařského sbírejte jeho kvetoucí nať společně se spodními listy. Čaj z něj připravený pak pomáhá při zánětech v krku, ústech i v hrtanu. Nezklame ani při angíně a zánětu mandlí.

Pýr na otoky

Pro někoho neúprosný plevel, pro jiného léčivá bylina. Pýr plazivý opravdu dokáže pomoct lidskému organismu, jelikož má močopudné a pročisťující účinky, které se využívají především při nemocech močových cest a ledvin. Zároveň pýr detoxikuje a posiluje organismus. Z celé rostliny sbírejte pouze jeho oddenek, ze kterého si poté můžete připravit léčivý čaj.

Oddenek pýru plazivého má spoustu zdravotních benefitů. Zdroj: Profimedia

Všelék zvaný heřmánek

Připravovala vám také vaše babička heřmánkový čaj, když jste byli nemocní? Tato bylinka má mnoho skvělých vlastností, nehledě na to, že je protizánětlivá a dezinfikuje. Používá se nejen při horečce a nachlazení, kdy napomáhá pocení a snižuje teplotu, ale také při nespavosti, poruchách menstruace, hemeroidech, zánětu spojivek a bolestech zubů. Z heřmánku pravého si proto nasbírejte jeho květy.

Zlatobýl na ledviny

Nať ze zlatobýlu celíku se používá především na čaj, který dokáže harmonizovat a posilovat ledviny. Má močopudné a dezinfekční vlastnosti, rozpouští ledvinové kameny, léčí zvětšenou prostatu a pomáhá při léčbě stařecké demence a aterosklerózy. Použít se může také zevně na špatně hojící se rány či ekzémy.

Čaj ze zlatobýlu je osvědčeným lékem na ledviny a močové cesty. Zdroj: Profimedia

Správné skladování

Aby vám vytvořené zásoby nasbíraných bylinek dlouho vydržely, musíte je umět správně skladovat. Usušené byliny proto uzavřete do vzduchotěsných nádob, které následně umístěte na temné místo. V žádném případě byste je neměli uchovávat v látkových či papírových pytlících, do kterých se snadno dostane vlhko, vzduch i světlo.

Zdroje: herbarka.cz, centrummediciny.cz, styl.instory.cz