Jak předejít opotřebení mozku: Tyto bylinky by měli užívat všichni nad čtyřicet

Aby si mozek zachoval svou kondici, je třeba ho podporovat. A jde to mnoha způsoby. Kromě kvalitního spánku a pravidelného tréninku značně podporují mozkovou funkci i některé bylinky. Pojďme na to přírodní cestou.

Znáte to pravdivé pořekadlo: „Ve zdravém těle zdravý duch." Platí to i naopak, protože zdravý duch souvisí i s bystrým a pohotovým mozkem. A k tomu vám kromě jiného mohou pomoci i některé bylinky. Absolutně nejdůležitější je spánek a stálé udržování nebo i zvyšování fyzické kondice, a to hlavně pohybem na čerstvém vzduchu. Nesmírně důležité je však i provádění určitých mozkových cvičení, která vám pomohou zlepšit paměť a soustředění.

Vyberte pro svůj mozek ty správné bylinky

Činnost mozku je možné ovlivnit i pomocí bylin. Proto si je přidávejte do jídla, nebo si z nich vařte čaj. Některé jsou nejlépe dostupné ve formě doplňků. Které bylinky tedy svědčí lidskému řídícímu centru ze všeho nejvíc?

Šalvěj není jen na nachlazení

Šalvěj je jednou z bylin, která se díky pozitivnímu vlivu na kognitivní schopnosti jeví jako vyloženě vhodná pro osoby trpící Alzheimerem. Právě toto onemocnění se totiž přímo týká mozkových funkcí a ovlivňuje nejen fyzickou kondici mozku, ale především jeho činnost. Šalvěj celkově zlepšuje zdraví a má pozitivní vliv i na lidský mozek.

Šalvěj má pozitivní vliv na kognitivní schopnosti a je vhodná i pro osoby trpící Alzheimerem. Zdroj: shutterstock.com

Rozmarýn stimuluje paměť

Voňavá bylinka, která dokáže perfektně podporovat nervový a cerebrovaskulární systém. Rozmarýn je bohatým zdrojem terpenů, fenolových kyseliny a flavonů, díky kterým nejen typicky voní, ale má i silné detoxikační účinky. Rozmarýn je známý jako „bylinka vzpomínek”. I díky tomu se nejčastěji používá v aromaterapii, kde je ceněn pro své účinky na paměť, koncentraci a duševní zdraví. A to vše dokáže i díky obsažené látce zvané 1,8-cineol. Rozmarýn podporuje schopnost poznávání, stimuluje paměť a bdělost, což skvěle napomáhá například při učení.

Lípa srdčitá harmonizuje

Lipový květ ve formě čaje vám nepomůže nejen s nachlazením, ale perfektně také funguje na zlepšení spánku, čímž se vám zároveň podstatně zvýší i bdělost a výkonnost během dne. A když si vyrobíte do zásoby tinkturu z lipových květů, budete mít doma po ruce skvělý prostředek na zlepšení nálady a celkového pocitu harmonie. A kdy nejlépe lipový květ sbírat, aby byl nejsilnější? V době, kdy se začínají otevírat květy a většina z nich je ještě v poupatech.

Meduňka zlepšuje náladu

Jedná se o nesmírně přínosnou bylinkou pro nervový systém. Má skvělé uklidňující účinky, a tak ji můžete využít při špatném usínání, nebo v případě špatné nálady. Meduňku je dobré podávat v momentě, kdy jste rozrušení a potřebujete se dostat do formy a lépe se vyladit.

Kurkuma je skvělá prevence

Kurkuma je známé koření, které je po dlouhá léta často využíváno v ájurvédě. Obsahuje sloučeninu zvanou kurkumin, která má antioxidační a protizánětlivé účinky. Právě tyto dva faktory velmi prospívají nejen zdraví mozku, ale celému lidskému organismu.

Kurkuma účinně brání rozpadu nervových buněk v mozku. Zdroj: shutterstock.com

Kurkuma se využívá i jako prevence Alzheimerovy choroby, protože čistí mozek od beta-amyloidu. Jeho nahromadění totiž podle vědců tvoří mozkové plaky související s Alzheimerovou chorobou. Kromě toho také kurkuma účinně brání rozpadu nervových buněk v mozku.

Ginkgo biloba zlepšuje prokrvení mozku

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) patří mezi nejlepší mozkové nutrienty, který podporuje všechny kognitivní funkce. Pokud ho budete užívat pravidelně, zlepší se vám paměť a lépe udržíte pozornost. Ginkgo zlepšuje prokrvení všech orgánů, a to především mozku a končetin. Pravidelné užívání jinanu dvoulaločného se odrazí i na vaší psychické kondici a duševním zdraví. Měli byste na sobě časem pozorovat lepší náladu a jen tak nějaký stres vás nerozhodí.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.rehabilitace.info, www.verywellmind.com, Janča - Zentrich: Herbář