Máte analgetika vždy na blízku, v kabelce nebo po kapsáchá? Vyzkoušejte místo nich docela běžné bylinky a koření. Také vám poskytnou úlevu při bolesti hlavy nebo při migréně a mají řadu dlaších zajímavých účinků, které vám mohou prospět.

Nejen léčiva, ale i bylinky zbírají na bolest hlavy

Trpíte bolestmi hlavy? Mohou mít celou řadu důvodů a určitě je vhodné znát původ bolesti, ale když už na ni dojde, co naplat. Než se ale slepě vrhat po balíčku analgetik, zkuste to napřed s přírodou. S bolestí hlavy i navrátivší se migrénou vám mohou pomoci také bylinky. Vyzkoušejte i přírodní prostředky proti bolu, určitě se budou někdy hodit.

O bylinkách a bolesti vám také povypráví Aneta Benediktová z YouTube kanálu Serafin – byliny CZ.

Bylinky ze zahrádky i luk proti bolesti hlavy

Bylinky mohou rozhodně pomoci při bolesti hlavy i migrénách, ale vězte, že ne každá se hodí pro vás. Budete je proto muset vyzkoušet. Někteří lidé jsou pochopitelně velmi citliví, když zažívají bolest a vůně i chutě čajů mohou dráždit až příliš. Platí to například při užívání levandule nebo máty.

Obě dobře známé bylinky se používají při bolestech, a to nejen ve formě čaje, ale také k inhalaci. Aromatické bylinky však nepůsobí na každého stejně. Zdánlivě příjemná vůně tak může být během migrény nesnesitelná a dráždivá, ale někomu obě bylinky velmi vyhovují a milují je.

Máta vám pomůže i s trávením a dodá pocit svěžesti. Levandule uklidňuje, pomáhá při žaludeční kolice či astmatických obtížích.

Devětsil lékařský mnozí vůbec neznají. Snad bychom si vzpomněli na spolek Devětsil, kde se sdružovala pražská avantgarda před sto lety, ale jak bylinka vypadá či co léčí většinou netušíme.

Nevšední vzhled bylinky není jediným, co by vás mohlo upoutat. Bohužel je to především aroma, které někteří špatně snášejí. Nicméně právě devětsil se používá k léčbě bolesti hlavy a vynikající je i při astmatických a zažívacích obtížích.

close info Ihor Hvozdetskyi / Shutterstock zoom_in Na první pohled zaujme palice devětsilu, z bylinky se používá především oddenek a k zevnímu použítí také listy.

Bylinky na bolest hlavy, které najdete v šuplíku s kořením

Také čerstvý i sušený zázvor přináší úlevu. Velmi zajímavé a ceněné koření pomáhá i na začátku migrény a podle některých je zázvor stejně účinný jako běžné léky na bolest. Kromě bolesti je zázvor silně výhřevný a pikantní, ať už je sušený nebo čerstvý.

Podobně, a tedy při migrénách i bolestech hlavy, pomáhá i řimbaba. Kopretina řimbaba navíc přináší úlevu i při křečích, nervovém vypětí, mensturačních bolestech, ale také snižuje horečku.

Pokud buďte doma hledat zuřivě cokoli na bolest, pomoc najdete i ve sklenici nebo sáčku s rozmarýnem. Látky v rozmarýnu, a dokonce i jeho vůně podporuje mysl, posiluje paměť a v každém případě také poskytuje úlevu při migrénách a bolehlavu.

Rozmarýn roztahuje mírně vlásečnice, což podporuje prokrvení mozku, ale také končetin. Proto jej ocení také ti, kteří trpí na studené ruce a nohy.

Zdroje: prozeny.cz, herbalista.cz