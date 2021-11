Bylinky a jiné přírodní látky, které odbourávají cholesterol a čistí cévy

„Zlý" LDL cholesterol patří mezi největší strašáky, které ohrožují zdraví celé populace. Je spojován s nemocemi srdce a cév. Hlavní příčinou jeho zvýšené hladiny je především špatný životní styl a stravovací návyky. Jaké bylinky ho mohou pomoci snížit?

„Cholesterol je součástí buněčných membrán a patří tak k základním stavebním jednotkám buňky. Je velmi důležitý pro syntézu celé řady hormonů,“ zdůrazňuje Tomáš Kašparovský z ústavu biochemie přírodovědecké fakulty. Poprvé byl izolován francouzským vědcem Poulletierem de la Salle v roce 1769. Po celé 19. a 20. století se pak zkoumal jeho vztah vůči kardiovaskulárním chorobám. V té době vznikla, nyní zlidovělá, definice „hodného a zlého cholesterolu“. Jelikož má ale tato látka steroidní povahy podobu jedné molekuly, na zdraví prospěšné či škodlivé je nutné rozdělit její přenašeče - lipoproteiny. Konrétně „zlý“ LDL (lipoprotein s nízkou hustotou) v sobě nese více cholesterolu. „Nebezpečí LDL spočívá v tom, že oproti ostatním lipoproteinům dlouho přetrvává v krvi, a proto může v těle oxidovat a jinak se pozměňovat a v této modifikované podobě má pak větší tendenci vytvářet takzvané aterosklerotické pláty, které se vytvářejí na stěnách cév,“ vysvětluje Kašparovský.

Cholesterol je součástí buněčných membrán a patří tak k základním stavebním jednotkám buňky. Zdroj: Corona Borealis Studio/Shutterstock.com

Příčiny vysokého cholesterolu

Za vysoké hodnoty cholesterolu, které mohou vyvolat kornatění tepen a následně kardiovaskulární příhody, může především genetika a nezdravý životní styl. Hlavně kouření, nadměrné pití alkoholu, obezita, častá konzumace vnitřností, žloutků, uzenin, tučného masa, plnotučných mléčných výrobků a málo pohybu. „Každý druhý člověk v Česku pravděpodobně zemře na některé kardiovaskulární onemocnění. V Evropě umírá na infarkt každý šestý muž a každá sedmá žena. Průměrný věk pacientů v Motole s touto diagnózou je 62 let u mužů a 66 let u žen. Rizikový věk mužů je zhruba od 30 let, více pak od 40 let. U žen pak po 50. roce života," upozorňuje profesor MUDr. Josef Veselka, přednosta Kardiologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocněni Motol.

Změna životního stylu

Přitom stačí málo. „Nejde o cholesterol, ale o zdravý životní styl. Důležitější je nekouřit a nebýt obézní," radí biochemik. Tělo se totiž částěčně nadměrného cholesterolu zbavuje pomocí žluči, jež je přes střeva vylučována ven z těla. „Dobrým sorbentem, tedy látkou, která na sebe tyto kyseliny nebo cholesterol naváže, je zelenina. Takže často stačí jen zvýšit její příjem,“ říká s úsměvem Kašparovský.

Bylinky na cholesterol

Bylinky můžete použít jako prevenci nebo doplňkovou léčbu. Vždy ale svému lékaři oznamte, že očistnou kůru podstupujete.

Psyllium

Vláknina hraje důležitou roli nejen při hubnutí, ale také při čištění střev a snížení hladiny cholesterolu. Psyllium je přírodní rozpustná vláknina pocházející z jitrocele indického. Nemá žádnou chuť, proto ji můžete přidt do jídla i pití. Stačí, když lžíci prášku nasypete do skleničky, zalijete vodou a necháte nabobtnat.

Psyllium je přírodní rozpustná vláknina pocházející z jitrocele indického. Zdroj: StockImageFactory.com/Shutterstock.com

Pohanka

Pohanka obsahuje rutin, vitamíny, antioxidanty, aminokyseliny i mastné kyseliny. Konkrétně kyselinu linolovou (37 – 48 %), a kyselinu linoleovou (1,9 – 2,8 %), které se podílejí na snižování hladiny krevního cholesterolu. Z pohanky si můžete připravit kaši, zapéct ji nebo si z ní udělat rizoto.

Česnek

Česnek má schopnost snižovat hladinu LDL cholesterolu, zvyšovat hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu. Také redukuje nánosy v arteriích, snižuje krevní tlak, zlepšuje hladinu krevních lipidů, rozšiřuje cévy a je silným antioxidantem. Navíc snižuje záněty v těle. Denně zkonzumujte jeden až dva čerstvě nadrcené stroužky.

Lněné semínko

Tato zázračná semínka dokáží snížit vysoký cholesterol až o 50 %. Snižují i ​​hladinu triglyceridů, a to o 25 až 60 procent. Navíc zlepšují paměť a pomáhají při depresích. Nekupujte si však již nadrcená lněná semínka. Rychle žluknou a mohou obsahovat plísně. Pořiďte si balíček s celými semeny a každý den si namelte v kávovém mlýnku 2 čajové lžičky. Prášek pak zapijte čajem nebo vodou.

Ostropestřec mariánský

Ostropetřec je známý pro svou schopnost podpořit očistu jater. Obsahuje tři druhy flavonoidů, jež podporují tvorbu žluči a ostatních trávicích šťáv. Díky tomu má také schopnost pomoci vyloučit cholesterol z těla. Stejně jako lněné semínko, semena ostropetře si každý den namelte a poté zapijte.

