Bylinky, které čistí krev: Znáte na příklad jablečník?

Chcete se cítit svěže a fit? Odstraňte škodlivé látky z krve. Budete hned v lepší kondici a plní síly. Stačí k tomu málo! Vybrat si a pravidelně užívat bylinky na její čištění. Které to jsou?

Bylinek, které jsou spojovány s dobrým vlivem na naši krev, je celá škála. Žádná z nich však nemá takovou moc, aby byla doporučována jako hlavní a zásadní. Jejich účinky se v mnohém doplňují, a tak je občas stačí namíchat. Pomohu vám s celkovou očistou organismu.

Krev je sice červená, ale je zlatem pro naše tělo

Krev je nejdůležitější tělesná tekutina, která koluje krevním řečištěm a udržuje v nás život. Tvoří ji plazma a krevní tělíska (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky). V každém dospělém člověku koluje přibližně 5 litrů této vzácné tekutiny, což je asi 8 % tělesné hmotnosti. Stav krve má vliv na vznik různých onemocnění, proto je důležitá její kvalita.

Nejen, že krev přenáší kyslík, živiny a hormony, ale zároveň pomáhá odvádět odpadní produkty z našich buněk. Zdraví škodlivé toxiny transportuje do plic, jater a ledvin, tedy do míst, která pomáhají toxiny uvolnit z těla. Lidské tělo je velmi důmyslně zařízeno i na efektivní odstraňování škodlivých toxinů. Pokud chcete tyto přirozené procesy podpořit, stačí dodržovat zdravý životní styl. To asi většina z nás velmi dobře ví, ale každý se tu a tam nějakým způsobem proti těmto pravidlům prohřeší.

Asi nejdůležitější role při čištění krve připadá na játra. Následují plíce a ledviny. Mezi další orgány, které také hrají důležitou roli při očistném procesu, patří kůže, střeva, slezina a lymfatický systém. Stačí tedy zdánlivě málo, udělat maximum pro to, aby zmíněné orgány nebyly přetěžovány a mohly dobře plnit své poslání.

Bylinky, které pomáhají čistit krev. Na tyhle můžete vsadit!

Rozrazil lékařský je univerzální čistič

Už staří Římané nedali na tuto bylinku dopustit a nazývali ji všelékem! Prostě rozrazil má v lidové medicíně své pevné místo. Moc dobře se o něm ví, že zaručeně zažene bolesti při migréně, vyléčí záněty močového měchýře, sníží hladinu cholesterolu, zklidní pocuchané nervy a bezvadně funguje i na kožní choroby. A stejně tak cenný je pro krev! Díky svému složení se podílí na kompletní detoxikaci organismu, tudíž ani „čistka“ krve pro něj není velkou neznámou! Prostě a jednoduše, funguje!

Pampeliška brání tělo před útočníky

Sympatická žlutá květinka je vysoce účinná v detoxikaci jater, ledvin a kůže, ale také funguje jako nenahraditelný čistič krve. Je známá svým vysokým obsahem antioxidantů spolu s mnoha fytonutrienty, které odstraňují toxiny z trávicího traktu. Pampeliška se také podílí na odstraňování volných radikálů z krve, čímž zabraňuje řadě onemocnění.

Kopřiva dvoudomá má extra hodnotu

Kopřivu sice můžete najít kdekoliv a tváří se jako plevel, který ještě ke všemu pěkně pálí. Jenže ona toho hodně umí! Skvěle eliminuje usazeniny od kyseliny močové, zužuje cévy a také zlepšuje činnost jater. Zároveň podporuje správnou funkci žaludku, působí proti infekcím, průjmu, anémii a báječně ovlivňuje látkovou přeměnu. A především je výborným elementem na čištění krve. A jako bonus? Dokáže zvýšit produkci červených krvinek. A v případě, že jste unaveni? Pomůže vám od celkového vyčerpání.

Jablečník obecný je léčitel

Svou příjemnou vůní nápadně připomíná oblíbená jablka. Ale ve skutečnosti má zcela jinou chuť, protože je hořký. Tak se nenechte odradit, protože jeho léčivé účinky jsou jedním slovem úžasné. Je doporučován nejen jako skvělý prostředek na čistění krve, ale hojně se užívá i jako součást čajů na nemoci žlučníku. Nemáte v pořádku trávicí systém? Také pomůže! Působí totiž proti nadýmání, průjmu i zácpě. Stejně tak dobře povzbuzuje chuť k jídlu a uplatní se při poruchách cévního oběhu.

Takže na nic nečekejte a dopřejte si všechny tyto nepostradatelné byliny!

