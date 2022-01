Bylinkové čaje, které by měli denně pít cukrovkáři, i ti s cukrovkou v rodině

Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Bylinné čaje by se měly stát běžnou součástí naší denní rutiny, protože jsou pro naše zdraví prospěšné v mnoha směrech. Podívejme se na to, jaké čaje by měli pít cukrovkáři. Není totiž náhoda, že se po bylinných čajových nápojích můžeme cítit tak dobře. Vaření léčivých nálevů je jedním z nejstarších praktikovaných léčebných postupů vůbec.

Vaření bylinných nápojů mělo svou tradici již ve starověkém Egyptě, staré Číně i mnoha dalších částech světa. Bylinky svařené do „čaje“ jsou však výjimečné. Na rozdíl od černého a zeleného čaje se bylinný čaj nezískává z rostliny Camellia sinensis, a proto není technicky vzato považován za čaj v pravém slova smyslu. Jedná se spíše o bylinný nálev nebo odvar, ale i tak tyto nápoje většina z nás nazývá bylinnými čaji.

Jak připravit bylinný čaj

Stejně jako černý nebo zelený čaj se i bylinný čaj připravuje louhováním sušených částí bylin ve vroucí vodě. Bylinné přípravky jsou sice účinnější ve formě tinktur a prášku, ale pokud použijeme sypané byliny v čajích ve větším množství a budeme je déle louhovat, můžeme si také užívat jejich léčivých účinků.

Mezi běžné druhy bylinných čajů patří heřmánek, ibišek, máta peprná, rooibos a maté. Většina z těchto „čajů“ přitom neobsahuje žádné tuky, bílkoviny ani vlákninu, ale hlavně ani žádné sacharidy. Je samozřejmé, že trpíte-li cukrovkou, neměli byste žádný z nápojů sladit cukrem.

Sladkost z přírody

Neslazené bylinkové čaje mohou být fantastickým nástrojem, jak oklamat své chuťové buňky, že ochutnávají něco sladkého. Je to proto, že koření a příchutě, jako jsou lékořice, skořice, badyán a další, vám mohou poskytnout příjemnou sladkou chuť bez přidaného cukru. Vyplatí se vyzkoušet třeba černuchu, maliník, zázvor, limetku, citron, jablko, hrušku, broskev - všechny mají nízký obsah cukru, ale přirozeně sladkou chuť.

Bylinné čaje vhodné pro cukrovku 2. typu

Vynikající je skořicový čaj, protože přírodní fytochemikálie obsažené ve skořici jsou schopny modulovat jaterní enzymy a potlačovat aktivitu genů, které podporují zánět, ukládání tuků a oxidační stres. A všechno toto je pro léčbu diabetu prospěšné. Antioxidační a protizánětlivé vlastnosti skořice mají také pozitivní vliv na regulaci hladiny cukru v krvi a pozitivně ovlivňují citlivost na inzulin, což má potenciál zlepšit různé aspekty metabolismu – inzulinovou rezistenci, krevní tlak, hladinu cholesterolu i hmotnost. A navíc má ještě skořicový čaj úžasně přirozenou sladkou chuť.

Budete-li pít heřmánkový čaj bezprostředně po jídle 3x denně po dobu 8 týdnů, určitě pocítíte změnu. Heřmánkový čaj totiž zlepšuje kontrolu glykémie a snižuje inzulinovou rezistenci, triglyceridy, LDL ("špatný") cholesterol a celkový cholesterol u lidí s diabetem 2. typu. Navíc zlepšuje stav antioxidantů u osob s diabetem 2. typu a dokáže i zklidnit žaludeční vředy, zmírňuje nevolnost, zmírňuje příznaky alergie, zahání úzkost a napětí, poskytuje úlevu od bolesti hlavy a může se dokonce používat jako dezinfekční prostředek na rány.

Rovněž mátový čaj může již po čtyřech týdnech pravidelného pití snížit hladinu glukózy v krvi až o 25 % a snížit hladinu inzulinu až o 75 %, což chrání buňky slinivky břišní před nadměrnou zátěží. Máta peprná může také pomáhat kontrolovat hladinu cholesterolu, zejména LDL. Je známo, že mátový čaj také pomáhá navodit spánek, zlepšuje koncentraci, může zklidnit žaludeční potíže a reflux a může pomoci zmírnit stres.

Čaj rooibos je zase skvělý, pokud jde o snižování zánětu a oxidačního stresu, což je pro diabetiky a prediabetiky velice důležité. Stejně jako zelený čaj obsahuje rooibos vysoké množství flavonoidů a polyfenolů. Rooibos může díky svým antioxidačním vlastnostem pomáhat předcházet poškození DNA a zánětům. Pokud jste rooibusový čaj nikdy nezkoušeli, je velmi podobný běžnému kofeinovému čaji bez kofeinu. Pijte ho stejným způsobem, s trochou mléka a vybraným sladidlem.

Lahodný čaj z citronové trávy má antioxidační vlastnosti, které mohou pomoci chránit buňky, které vystýlají cévy, před oxidačním poškozením, které může být důsledkem vysoké hladiny cukru v krvi. Toto působení může poskytovat určitou ochranu při prevenci diabetických komplikací.

