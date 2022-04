Bylinky na cukrovku: Tyto čaje snižují přirozeně cukr v krvi

Diabetes je jednou z nejrozšířenějších civilizačních nemocí a počet diabetiků celosvětově neustále narůstá. Choroba vzniká v důsledku nedostatečného působení inzulínu a projevuje se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Jak tedy na cukrovku? Vždy respektujte vašeho lékaře, jezte odpovídající pokrmy a využijte ty správné bylinky.

Zvýšená hladina cukru v krvi se v současné době netýká jen starší generace, ve velkém procentu se vyskytuje i u mladších dospělých a bohužel také u malých dětí. Proto je velice důležitá prevence a zdravý životní styl s odpovídající výživou a dostatečným pohybem.

Cukrovka a její projevy

Jde o poruchu metabolismu, kdy organismus nedokáže správně vstřebávat a přeměňovat cukr v krvi, je tedy hyperglykemický. Hodnoty u zdravého jedince by měl být před jídlem od 5 do 6 mmol/l, dvě hodiny po jídle od 6 do 10 mmol/l. Jestliže cukr v krvi tyto hodnoty přesahuje, vypovídá to o zvýšené hodnotě. Důvodem je nedostatečná produkce a správné využívání inzulínu v těle. Bohužel na to reaguje tělu prospěšná glukóza, která dodává tělu energii, a nefunguje jako za optimálních podmínek.

Zvýšená hladina cukru v krvi se v současné době netýká jen starší generace, ve velkém procentu se vyskytuje i u mladších dospělých a bohužel také u malých dětí. Zdroj: profimedia.cz

Nejčastější příčiny cukrovky

genetika

zvýšená produkce hormonů, které zvyšují hladinu glukózy v krvi

užívání některých léků

zánět slinivky břišní

nadváha a nekvalitní životospráva

Pijte bylinné čaje

Bylinné čaje jsou pro naše zdraví nesmírně prospěšné a měli by se stát naším každodenním společníkem. Není náhoda, že se po bylinných čajových nápojích cítí člověk tak dobře. Vaření léčivých nálevů je totiž jedním z nejstarších praktikovaných léčebných postupů vůbec.

A jaké čaje by měli pít cukrovkáři?

Šalvěj lékařská

Bylinka má úžasné protizánětlivé, antivirotické a antibakteriální účinky. Je jednou z nejdoporučovanějších rostlin nejen na prevenci, ale i pro pacienty s rozvojem diabetu nebo poruchou glukózové tolerance. Šalvěj se užívá v podobě čaje. 1 čajovou lžičku přelijte 1/4 l vroucí vody. Nechte 5 až 7 minut louhovat pod pokličkou. Nálev pijte jednou denně před jídlem.

Jetel luční

Převážně se sbírají květenství, nejčastěji ty červeně zbarvená. Z 1 lžíce sušených květů si můžete snadno připravit čaj, který se popíjí třikrát denně. Jetelové květy můžete během sezóny pojídat i čerstvé a mají příjemně sladkou chuť. Určitě jimi vylepšíte vzhled i chuť salátu či krajíce chleba s máslem.

Listy brusnice borůvky

Vzácné borůvkové listy se sbírají ještě před dozráním plodů, protože právě v tuto dobu obsahují nejvyšší obsah myrtilinu, kterému se také říká „rostlinný inzulín“. Čaj z listů má na metabolismus cukru značný vliv. Čtyři vrchovaté lžíce borůvkových listů namočte do druhého dne do 1 l studené vody a následně krátce povařte a slijte. Celý den popíjejte po doušcích. Dopřejte si i borůvky, protože také pomáhají snižovat hladinu cukru v krvi. A navíc jsou plné hodnotných živin a zdraví prospěšných látek.

Bez černý

Listy a čerstvé výhonky z tohoto keře velice pozitivně působí na krevní oběh a snižují hladinu cukru v krvi. Nejlepší je sbírat listy v období od dubna do září, můžete si je i usušit. Mladé výhony se objevují už během dubna a května. Cukrovkářům je doporučováno pít čaj z listů a výhonků dvakrát denně. Ostatní ho mohou popíjet jako skvělou prevenci. Stačí 3 polévkové lžíce listů a mladých výhonků vařit nejméně 10 minut v 1/2 l vody, scedit a pochutnávat si.

Zelené koření

Vsaďte na čerstvé oregano, majoránku, bazalku, rozmarýn a bobkový list. Velice příznivým způsobem totiž ovlivňují metabolismus cukrů. V případě zvýšené hladiny cukru v krvi těmito bylinkami v žádném případě nešetřete a přidávejte si je do jídla co nejčastěji.

Abyste dosáhli snížení obsahu cukru v krvi, měli byste denně sníst 10 stvolů. Zdroj: profimedia.cz

Pampeliška lékařská

Většinou se sbírají celé stvoly i s květy pampelišky. Abyste dosáhli snížení obsahu cukru v krvi, měli byste denně sníst 10 stvolů. Nemocní cukrovkou by si měli přidávat na jaře čerstvé listy pampelišky do salátu pravidelně, bude to celkově prospěšné jejich metabolismu.

