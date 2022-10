Velký seznam bylinek, které spolehlivě nakopnou vaši imunitu

Víte, které bylinky a koření nejvíce prospívají vaší obranychopnosti? Které rostliny rozhodně patří na seznam bylinek pro podporu imuntního systému, a navíc rostou u nás? Je jich celá řada. Neumsíte ani sahat po preparátech z exotických rostlin, na našich loukách a zahradách jich roste spousta. Které naše byliny jsou nejlepší na imunitu?

Zdroje: www.frekvence1.cz, www.novinky.cz

Imunita, bylinky a lymfatický systém

Víte, které naše bylinky vám mohou pomoci ke zlepšení obranyschopnosti? Dobrý imunitní systém nepotřebujeme jen během chladnější části roku, ale po celý rok. Bojuje nejen s onemocněními, jako jsou nachlazení, chřipky a virová onemocnění, ale také tělo chrání a zařídí rychlé uzdravení v případech všemožných zánětů a chronických onemocnění, která nás mohou sužovat.

V souvislosti s imunitou je často zmiňována lymfatická soustava. Pokud si nevzpomínáte ze školy, co to ta mízní soustava vlastně je, pak vězte, že právě proudění mízy v těle hraje významnou roli v boji proti infekčním, ale i nádorovým onemocněním. Očišťuje tělo od škodlivin, a proto když mluvíme o detoxu, je to právě zkvalitnění funkcí a pročištění mízního čili lymfatického systému.

Nečekejte na nachlazení a nemoci, povzbuďte a připravte imunintí systém už teď. Zdroj: Subbotina Anna / Shutterstock.com

Vyhlášené bylinky na imunitu

Pokud se řekne imunita, spousta z vás si jistě vzpomene na echinaceu čili třapatkovku. Mezi bylinky a koření exotičtější patří například kozinec blanitý, který se u nás nevyskytuje, ale lze jej ve specializovaných prodejnách koupit. Cizokrajný je také zázvor, i když ten je velmi běžný v sušené i čerstvé podobě a většina z nás jej má doma. Jsou to sice rostliny velmi přínosné, ale nemáme náhodou podobně kvalitní bylinky i u nás na loukách a okolo cest?

Podívejte se na rychlou sumarizaci nejvýznamějších bylinek a potravin, které mohou pomoci imunitnímu systému nyní na podzim, ale také během celého roku.

Bylinky na imunitu z českých luk a zahrad

Ne zcela obvyklá je bylinka s názvem andělika lékařská. Tuto rostlinu užívali naši předci už po staletí na všechno možné. Užívají se semena, ale také kořen s oddenkem, který se suší a mele na prášek. Jak už bylo řečeno andělika byla užívána v řadě různých zdravotních problémů. Jako většina bylin i andělika pomáhá s trávením a proti nadýmání, při nechutenství a problémech se žaludkem. Ale také se andělikou vyháněly toxiny z těla, a to nejen běžné škodliviny, ale také jedy.

Andělika lékařská roste v Krkonoších, ale také na úpatích dalších pohoří, kolem vodních toků a na vlhčích stanovištích. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Čekanka známá také jako cikorka je rostlina, která obsahuje velké množství antioxidantů. Napomáhá pročištění těla od toxinů z lymfatického oběhu. Pozitivně ovlivňuje také funkci jater, které souvisejí s lymfou a čistící schopností těla.

Nálev z květů čekanky hojí oční záněty, tradičně se však užívá kořen jako náhražka kávy. Zdroj: Shutterstock.com / Marina Sliusarenko

Kopřiva je známá pro ledacos, ale také byste měli vědět, že posílí imunitu a hodí se i při běžném nachlazení a rýmě či bolestech hlavy. Má také řadu dalších využití například pro alergiky a ekzematiky, ale napomáhá také krvetvorbě. Obvykle se konzumují čerstvé listy nebo čaj se sušené kopřivy. Velmi zajímavá jsou také semena kopřivy, která se označují i jako superpotravina.

Kopřivový čaj vyčistí organismus. Zdroj: Profimedia

Název ostropestřec mariánský asi už znáte. Je to bylina, která výrazně napomáhá očistě organismu a lymfy čímž přímo napomáhá obranyschopnosti těla. Běžně se užívají semena, v lékárnách a specializovaných prodejnách však určitě naleznete řadu čajů a potravinových doplňků s ostropestřcem.

Vyzkoušejte čaj z ostropestřce mariánského. Očistí vaše játra! Zdroj: Lunov Mykola / Shutterstock

Pýr je jednou z rostlin, které jsou sice zdraví prospěšné, ale v zahradách nevítané. Pýr se tradičně užívá ke zlepšení látkové výměny, snížení cholesterolu a krevních cukrů. Napomáhá detoxikaci a je také močopudný.

Pýr plazivý: plevel, či léčivka? To rozhodněte sami. Zdroj: Partsey Galyna / Shutterstock

Šípky jsou dobře známé plody, které jsou plné blahodárných látek, vitaminů a minerálů. Šípky jsou především extrémně bohaté na vitamin C, K a A, ale také vitaminy skupiny B. Konzumací šípků můžete zlepšit svoji pleť či zdraví dásní. Zažehná také problémy se žaludkem a trávením, urychlí hojení ran i běžných onemocnění, jako jsou rýma, kašel a záněty horních i dolních cest dýchacích. Také šípek hraje významnou roli v podpoře imunitního systému těla.

Šípky lze zpracovat mnoha způsoby. Zdroj: Shutterstock

Zjednodušeně řečeno obdobou šípků jsou plody rakytníku. Výrobky z rakytníku obsahují velké množství vitaminů, a to především pokud jsou zpracovány za studena. Pokud budete používat rakytník, připravte si nálev za studena, třeba ze sirupu a ohřejte jen na teplotu, která je příjemná, ale není příliš vysoká.

Také rakytník najdete v různých výrobcích a doplňcích stravy. Můžete jej však zpracovat i doma. Zdroj: Aboltin / Shutterstock.com

Ať už se vrhnete na užívání jakékoli bylinky, zjistěte si u konkrétní rostliny doporučené množství užívání preparátů, které mohou být v různé koncentraci. Většina bylin se užívá jen krátkodobě, případně s přestávkami. Pokud budete užívat některé bylinky pravidelně, informuje o tom také svého lékaře.