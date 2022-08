Ty nejlepší bylinky na odkyselení organismu jsou teď v plné síle. Využijte toho

Cítíte se unavení, bolí vás hlava, či máte oslabenou imunitu? K tomu si dopřáváte sladké, občas alkohol a sem tam i pár cigaret? Pak byste měli začít svůj organismus co nejdříve odkyselovat, aby se vám vyhnuly případné zdravotní potíže.

Překyselení organismu přispívá také špatné životní prostředí, málo pohybu, stres nebo dokonce některé léky. Takto vzniklé škodlivé látky se v těle musí neutralizovat, jinak budou mít nežádoucí účinky. Věděli jste, že na odkyselení organismu mohou pomoci i některé bylinky?

Zcela běžné obtíže

Jak se projevuje překyselení organismu? Není vždy lehké ho objevit, avšak nejběžněji se projevuje následujícími příznaky:

bolest hlavy

únava

pálení žáhy

bolest žaludku

střevní potíže

celulitida

kosmetické problémy v podobě rozšířených a zanícených pórů, lupů, změnou nehtů či vlasů

Dlouhodobé nežádoucí účinky

Přílišná kyselost v organismu může způsobit až zdravotní problémy, které mohou být velmi závažné. Kyselé prostředí vyhovuje tvorbě mikroorganismů, které přispívají tělu dalším kyselým obsahem ve formě svých metabolitů. Můžou tak vznikat kvasinkové infekce, migrény nebo poruchy imunity. Také se často objevují gynekologické potíže, ekzémy i astma.

Únavový syndrom je jedním z příznaků dlouhodobého překyselení organismu. Zdroj: fizkes / Shutterstock.com

Pokud byste měli překyselený organismus již nějakou dobu a pořád by se to zhoršovalo, mohla by se vyskytnout cukrovka, dna, deprese i přetížení imunitního systému. Tyto příznaky poté vedou až k onemocnění srdce či dokonce rakovině. Je proto třeba začít jednat včas. Které bylinky vědci označují za potenciálně účinné proti překyselení organismu?

Andělika lékařská pročistí krev

Čaj z této bylinky má močopudný účinek a pomáhá vyčistit krev. Pokud máte žaludeční a střevní potíže, odvar vám pomůže, a to i proti nadýmání. Lžičku nakrájeného kořene anděliky lékařské ponechte přes noc v hrnku studené vody. Druhý den výluh trochu povařte a vypijte. Takto opakujte denně.

Bedrník obecný a černý bez zbavují tělo jedů

Odvar z bedrníku zbavuje tělo jedů ze špatného stravování, ale i takových jedů, jaké přijímáme ze znečistěného životního prostředí. Lžičku kořene bedrníku obecného povařte s polovinou hrnku vína. Následně počkejte 5 minut, než se vylouhuje.

Proti jedům funguje skvěle také černý bez. 2 lžičky mladých sušených listů černého bezu zalijte horkou vodou a ponechte 5 minut louhovat. Tento čaj pijte až čtyřikrát denně.

Odvar z bedrníku obecného pomáhá detoxikovat tělo. Zdroj: Shutterstock

Jmelí nejen na krevní tlak

Určitě znáte parazita, kterého každoročně najdete na vánočních trzích. Opravdu vám jmelí může pomoci. Pokud máte příliš nízký nebo příliš vysoký tlak, šálek ze jmelí vám ho srovná. Dvě lžičky jmelí vložte do hrnku s vodou při pokojové teplotě a na 6-8 hodin ponechte louhovat v zakryté nádobě. Poté můžete vypít. Ale buďte opatrní, nepřekračujte množství dvou šálků denně po dobu několika málo dnů.

Pampeliška a kopřiva skvěle detoxikují

Pampelišku najdete skoro všude. Věděli jste ale, že má silné detoxikační účinky? Také napomáhá správné činnosti jater a přináší tělu vitamin C a vzácné třísloviny. Nejdříve usušte pampeliškové listy a kořen. Poté lžičku listů a lžičku kořene zalijte horkou vodou. Po 5-8 minutách louhování vypijte. Denně si můžete dopřávat až 3 hrnky.

Také kopřiva vám může pomoci od překyselení organismu. Čerstvou kopřivu umyjte a nakrájejte. Polévkovou lžíci kopřivy zalijte horkou vodou, 2 minuty louhujte. Denně vypijte až 4 hrnky.

Zdroje: prostreno.cz, zdravi.euro.cz, ncbi.nlm.nih.gov