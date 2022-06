Nejlepší bylinky na rozbitá kolena a pohmožděniny

Někdy je to velká záhada! Vlastně mnohdy ani netušíte, co se stalo, že jste sebou bouchli. Je to mžik. Každopádně pozůstatky po pádu zbyly. Co teď, aby se následky co nejdříve zahojily?

K rozbitému nebo pohmožděnému kolenu člověk přijde raz dva. Malá nepozornost při běhu, ale i při běžné chůzi, kole či jiném sportu a odřenina je na světě. Jestliže se vám tato nepříjemnost přihodí v přírodě, můžete si pomoci vhodnou rostlinou. Možná se budete divit, kolik z nich máte třeba i na zahradě. Víte, jaké bylinky vám poskytnou první pomoc?

Odřeninu, která vzniká třením, je potřeba očistit a vydezinfikovat, abyste předešli zanícení. Pohmožděnina vzniká úderem, kdy se neroztrhne kůže. Tento stav často doprovází hematom i otok. Jestliže se chystáte na pohmožděninu přikládat obklady, vždy dbejte na to, aby byly studené, nikdy ne naopak.

Drobná nepozornost na kole a žuchnete jak brambora. Zdroj: Shutterstock.com / Blazej Lyjak

Obklady a jiné vychytávky

Řepíko-heřmánkový – smíchejte řepík s heřmánkem 1:1, poté jednu lžíci směsi vsypte do půl litru vroucí vody, nechejte projít varem a nechte deset minut louhovat. Následně sceďte a přeceďte přes plátýnko. Použijte na koupel postiženého místa nebo potírejte textilií (dbejte na maximální čistotu, použijte nejlépe kus hadru, který jste předem přežehlili).

Přeslička rolní – 100 g nati z přesličky dejte do půl litru vody, čtvrt hodiny nechte probublávat na mírném ohni a sceďte. Tímto odvarem lze ránu vyčistit, ale i hojit. Po vyčištění přiložte obklad a jemně převažte.

Šalvěj – aby se rána rychleji zhojila, použijte šťávu z listů šalvěje smíchanou s trochou medu.

Chrpa polní – květy této rostliny přiložte na ránu jako první pomoc.

Chrpa modrák čili chrpa polní (Centaurea cyanus) Zdroj: Shutterstock.com / guentermanaus

Cibule – na větší pohmožděniny zkuste dávat na noc jeden týden cibulovou „kaši“. Oloupejte 2 cibule, pokrájejte a na mírném ohni povařte dvacet minut. Cibuli rozmixujte, přiložte na bolestivé místo a obvažte. Nachystaná kaše je vhodná i na „vodu v koleni“.

Kontryhel obecný – na bolestivé rány aplikujte polámaný list kontryhelu nebo vymačkejte šťávu z nati a tou ránu potírejte.

Měsíček – jestli máte po ruce mast nebo tinkturu, směle do léčení. Samozřejmě si můžete připravit i obklad z čerstvé rostliny.

Lopuch – ano, i lopuch má skvělé účinky na rány a rozhodně ne jen na ně. Lze ho použít ve formě mastičky nebo obkladu.

Co když začne rána mokvat?

Stává se to často a někdy ani nevíte proč. Ne a ne se rána zacelit a zhojit. Ránu nechávejte co nejvíce dýchat na vzduchu.

Koupejte postižené místo v řepíkovém odvaru, nechat zaschnout, poté mazejte řepíkovou nebo kostivalovou mastí.

Potírejte gelem z aloe vera.

Natrhejte jitrocel a mezi prsty ho dostatečně promněte, přiložte na mokvající ránu, ovažte a nechte působit přes noc, opakujte po 24 hodinách do zahojení.

Zkusit můžete nanášet i třezalkový olej.

Tvarohový zábal na noc by měl také zabrat.

Zdroje: www.casopis-rozmaryna.cz, www.hojeni-ran.cz, www.bylinkyprovsechny.cz