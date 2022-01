Bylinky na snižování tlaku: Dlouhodobé užívání vám může velmi pomoci

Jedním z nejčastějších onemocnění kardiovaskulárního systému je v současnosti vysoký krevní tlak. Často se mu také říká „tichý zabiják“, protože se na něj často přijde až při lékařské prohlídce. Příčin jeho vniku je mnoho a častými faktory jsou špatný životní styl a nevhodný jídelníček. Základem úspěšné léčby je jeho včasná diagnostika a skvěle vyladit jej pomůžou i některé bylinky.

Vysoký krevní tlak se bohužel stal civilizační chorobou, jež se častěji dotýká už i mladší věkové skupiny lidí. A víte, co se na jeho vzniku podílí nejvíce? Stres a málo odpočinku, nadměrná konzumace soli z dnes tak často využívaných polotovarů a fast food pokrmů, nedostatek aktivního pohybu a špatný pitný i stravovací režim.

Dříve byl většinou vysoký tlak způsoben srdeční dysfunkcí, dnes převažuje i špatná funkce ledvin a nadledvinek. Ledviny totiž vytvářejí důležitý enzym, který určitým metabolickým mechanismem ovlivňuje jejich správnou funkci a udržuje správný krevní tlak. Těsně s tím souvisí i správná činnost nadledvinek, kde se tvoří stresové hormony-kortizoly. Při napětí a stresu se právě tyto hormony vyplavují do krve a v rámci svého působení zvyšují krevní tlak.

Chcete si snížit vyšší krevní tlak? Zařaďte do života pravidelný pohyb. Zdroj: shutterstock.com

Ideální krevní tlak je základ

U zdravé dospělé osoby by se měl krevní tlak správně pohybovat kolem hodnoty 120/80. V případě, že je dlouhodobě vyšší a přesahuje hodnotu 140/90, buďte obezřetní a raději vyhledejte lékaře. Vysoký tlak je totiž nebezpečný a určitě byste jej neměli podceňovat, protože může dojít k poškození cév a hrozí tak riziko mrtvice nebo infarktu.

Změna životního stylu na prvním místě

Jestliže jste zjistili, že váš krevní tlak je občas vyšší, než by měl být, zkuste upravit své životní návyky a vylepšete je. Co konkrétně udělat?

snižte příjem soli (zredukujte či vynechte ve stravě uzeniny, paštiky, tavený sýr, konzervy)

dodržujte pravidelný pitný režim

omezte příjem živočišných bílkovin

snižte příjem bílého rafinovaného cukru

značně omezte nebo úplně vynechte alkohol a kouření

vyvarujte se stresu

pravidelně se aktivně hýbejte (i rychlá chůze dělá zázraky)

upravte svou tělesnou hmotnost

pravidelně relaxujte a dodržujte mentální hygienu

Vsaďte na bylinky

Vysoký tlak můžete snižovat různými způsoby a velice pozitivně vám pomohou i mnohé bylinky. Můžete je konzumovat v jídle jako koření a skvělé zdravé dochucovadlo nebo ve formě potravinových doplňků či pravidelným pitím čajů. Které bylinky si tedy vybrat, když chcete snížit krevní tlak?

Bazalka

Úžasná bylina, která nejen výborně chutná, ale zároveň obsahuje látky, které stahují krevní cévy. A právě díky nim bazalka skvěle pomáhá snížit krevní tlak a zároveň báječně podporuje mozkovou činnost a zlepšuje imunitu. Pěstujte si bazalku v kuchyni a přidávejte její čerstvé listy do těstovin, polévek, salátů a pomazánek

Skořice

Obsahuje velké množství antioxidantů a látky, které prokazatelně zabraňují vzniku srdečních nemocí. Dejte si skořici třeba do snídaňových cereálií, ovesných vloček, ale třeba i do ranní kávy. Hodí se však i do mnoha běžných jídel a výborná je v kombinaci s kari. Budete překvapeni, jak chuťově posunete dušené pokrmy o level výš.

Kardamon

Koření pocházející z Indie je malá zázrak! Asiaté ho mají ve svém jídelníčku nejčastěji a vědí proč! Kardamon úspěšně likviduje krevní sraženiny, jde o skvělý antioxidant, který snižuje hladiny lipidů a fibrinogenu a mimo jiné velmi účinně snižuje právě vysoký krevní tlak. Je skvělý do pečených a dušených pokrmů, do omáček i k dochucení polévek a skvěle zpestří i mnohé zákusky a sušenky.

Hloh obecný

Hloh je vlastně bylinný lék na vysoký krevní tlak a v tradiční čínské medicíně je využíván již tisíce let. Pomáhá upravovat napětí srdečního svalu, působí dobře také při kolísavém tlaku, arytmiích, bušení srdce, jako prevence sraženin a celkově zlepšuje krevní oběh.

Lněné semínko vás ochrání před mnoha kardiovaskulárními problémy, účinně zlepšuje toleranci glukózy a zároveň působí jako skvělý antioxidant. Zdroj: shutterstock.com

Lněné semínko

Zázrakem jsou jeho omega-3 mastné kyseliny, které se výrazně podílí na snížení krevního tlaku. Lněné semínko vás ochrání před mnoha kardiovaskulárními problémy, účinně zlepšuje toleranci glukózy a zároveň působí jako skvělý antioxidant. Přidat si jej můžete takřka do jakéhokoli jídla.

Zdroje: www.allivictus.cz, www.domacaliecba.sk, www.bylinkopedie.cz