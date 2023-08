9 běžných bylinek proti vysokému tlaku: Kompletní seznam podle vědců

Máte problémy s vysokým krevním tlakem? Zamyslete se nad tím, jaké změny můžete udělat ve svém jídelníčku i v pitném režimu. S redukcí tlaku vám mohou pomoci potraviny, ale i některé běžné bylinky.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.healthline.com, www.verywellhealth.com

Vysoký krevní tlak a životní styll

Vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, mrtvice a infarkt jsou vysoko na žebříčku nejčastějších závažných onemocnění v Evropě i Severní Americe, i u nás jsou nejčastěji důvodem úmrtím. Co s tím? K léčbě patří nejen medikamenty, ale také změna životního stylu.



Vysoký krevní tlak, známý také jako hypertenze, je strašákem celého vyspělého světa s až překvapivě nevyspělým stravováním a celkově nevhodným stylem života. Léčba by měla spočívat především v návratu ke střídmosti, dobrému spánku, redukci stresů, zařazení pravidelného pohybu a celkově zlepšení životního stylu, ale to bývá až příliš velké sousto. Odněkud se začít musí, a tak se pusťte třeba do změny ve stravování a pitnému režimu. Brzy zjistíte, že aby jídlo a pití chutnalo, musí být především dobře ochucené a čert to vem, že musíte v jídelníčku něco oželet.

Přístupů k onemocnění i léčbě vysokého krevního tlaku je celá řada a v tomto krátkém videu se můžete seznámit s názorem autorů z kanálu Uzdravte se jídlem:

Pomůže změna jídelníčku i bylinky

Uzdravit se jídlem je částečně určitě možné, ale rozhodně nevysazujte své léky. Pokud se vaše zdraví zlepší, můžete jistě pozitivní vývoj konzultovat s lékařem, který bude reflektovat pozitivní vývoj redukcí nebo změnou léčiv. O užívání bylin lékaře informujte. Ač jsou často slabší než předepsaná léčiva, mohou také významně zamíchat kartami a léčbu si nechtěně zkomplikujete.

Co tedy dělat? Naučte se používat bylinky a koření, nejenže vám pomohou v kuchyni, navíc mnohé ovlivňují také srdce a celý kardiovaskulární systém, a tak i obyčejné bylinky vám mohou pomoci s vysokým tlakem. Které to jsou?

Určitě máte mnohé z těchto bylinek a surovin doma. Nepoužíváte je pravidelně a nepovažujete je za důležité nebo snad vzácné. Překvapivě vám ale podle vědců mohou i tyto druhy bylinek pomoci se snížením příliš vysokého krevního tlaku, ačkoli je jasné, že neudělají všechnu práci za vás.

Ke snížení krevního tlaku přispěje změna jídelníčku i bylinky. Zdroj: profimedia.cz

Bylinky proti vysokému tlaku

Bazalka, celer a zázvor

Tak například i oblíbená bazalka, která obsahuje látku eugenol, antioxidant, který může působit proti vápnění cév. Tím pak také pozitivně ovlivňuje krevní tlak. Stejně tak působí i celerová semínka i zázvor.

Česnek

Česnek je dobře známou superpotravinou bohatou na alicin. Podporuje zdravý krevní oběh a uvolňuje cévy, což může vést ke snížení krevního tlaku.

Tymián

Tymián je nejen úžasné antibiotikum, ale má také velké množství kyseliny rozmarýnové, která má vliv na průtok krve, uvolňuje cévy a bojuje proti zánětům.

Petržel

Petržel je skvělým zdrojem vitaminu C a karotenoidů. Její antioxidanty přispívají také ke snižování krevního tlaku a LDL cholesterolu, což prospívá k dobré kondici srdce.

I obyčejná petrželka vám může pomoci se snížením krevního tlaku. Zdroj: Shutterstock

Skořice

To, že skořice působí na cévy a vlásečnice, vám potvrdí každý, kdo trpí na studené ruce a nohy. Po čaji ze skořice totiž mohou pocítit nával tepla do jinak ledových končetin. Také skořice uvolňuje cévy a při dlouhodobém užívání snižuje i vysoký krevní tlak.

Zelený čaj

Zelený čaj sice není bylinou z našich záhonů, ale je dnes již zcela běžný a o jeho pozitivních účincích si můžete přečíst četné studie a články. Také různé sloučeniny, polyfenoly a katechiny v zeleném čaji jsou spojovány s potenciálními účinky na snižování krevního tlaku.

Ibišek

Ač nepatří k domácím bylinám, běžně můžete koupit také ibiškový čaj. V zemích severní Afriky, kde se běžně pěstuje i pije, se připravuje tento nápoj během celého roku. V zimě zahřeje, v létě chlazený zpříjemní vedra. Důležitý je ale také pro snížení krevního tlaku. Dokonce je tak účinný, že se podává při podezření na infarkt. Rapidní snížení krevního tlaku pocítíte také večer. Sklenička silného nápoje vás zažene do postele dřív než byste čekali.