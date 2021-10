Bylinky na záněty středního ucha: Babské rady, které fungují

Podzimní počasí je zrádné. Fouká nepříjemný studený vítr, který ohrožuje především naše uši. Těm také nesvědčí náhlé změny teplot nebo dlouhodobá nemoc. Jak předejít zánětu středního ucha a jaké bylinky pomohou s jeho léčbou?

Zánět středního ucha neboli otitida je jednou z nejčastějších dětských nemocí. Předchází mu často infekce horních cest dýchacích. „Důvodem onemocnění je průnik infekce z nosohltanu Eustachovou trubicí do středního ucha. Tam se městná hlen nebo hnis, který nemůže odtékat, a tak napíná bubínek. Urputné bolesti se zhoršují většinou v noci a vleže,“ vysvětluje MUDr. Karel Sláma, ORL specialista z Ústí nad Labem. Děti jsou nejohroženější skupinou. Jejich Eustachova trubice je kratší, s větším průsvitem a je méně sklopená směrem k nosohltanu. Toto onemocnění se však nevyhýbá ani dospělým. Stačí, abyste trpěli dlouhodobě rýmou, vystavili jste se průvanu nebo chodili plavat.

Prevence zánětu středního ucha

Samozřejmostí by mělo být celoroční posilování imunity a otužování. V případě rýmy je nutné pravidelné a důkladné smrkání. U dětí odsávání účinnou odsávačkou. Pomáhá také aplikace nosního spreje. U jedinců se zvětšenou nosní mandlí může lékař navrhnout její vyjmutí.

Důvodem onemocnění je průnik infekce z nosohltanu Eustachovou trubicí do středního ucha. Zdroj: Kateryna Kon/Shutterstock.com

Jak se zánět středního ucha projevuje

Pro akutní formu zánětu je typický rychlý nástup. Zhorší se sluch, zvyšuje se teplota, pacienti trpí nechutenstvím a nespavostí. Mohou také zvracet a mít průjem. Bolest je pulsující a stupňuje se. U chronické formy je absence horeček a teplot, nebývá bolestivá. Projevuje se pálením, svěděním a pocitem zalehlého ucha, praskáním či zesíleným vnímáním vlastního hlasu. Může se vyskytnout i sekret.

Kdy jít k lékaři

„Předpokladem vyhojení zánětu ve středním uchu je dobrá průchodnost nosu a oplasknutí ústí Eustachovy trubice v nosohltanu. Doporučuji především včas zaléčit rýmu, tedy do nosu aplikovat nosní kapky,“ doporučuje celostní lékař Bohumil Ždichynec z pražské Polikliniky I. P. Pavlova. Pokud bolest přetrvává, stav se nelepší a v uchu vám píská či nepříjemně pulzuje, je čas navštívit otorinolaryngologa. Při opakovaném přecházení nemoci může nastat i částečná nebo úplná nedoslýchavost. Způsobit si můžete i závažnější problémy, jako jsou zánět mozkových plen nebo obrna lícního nervu.

Domácí léčba

Při domácí léčbě byste si do ucha neměli nic strkat. Mohlo by dojít k poleptání kůže, případně by se blokoval odtok hnisu. Ke zmírnění zánětu může pomoci přikládání studených nebo teplých obkladů na ucho, zvýšená poloha hlavy při spaní, vymývání uší bylinnými nálevy nebo aplikace kapek.

Teplý obklad

Výtok z ucha můžete vyvolat přikládáním teplých obkladů. Vezměte si bavlněnou ponožku, nasypte do ní ohřátou sůl a přiložte si ji na ucho. Sůl udržuje dlouhodobě konstantní teplotu, obklad si tak můžete naordinovat přes noc.

Inhalace

Na inhalaci můžete použít levandulový nebo eukalyptový olej. Krásně voní a uvolňují dutiny. Stačí, když pár kapek nakapete do hrnce s teplou vodou, přehodíte si přes hlavu ručník a budete chvíli inhalovat.

Inhalace může pomoci vyléčit zánět středního ucha. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Bylinky na zánět středního ucha

Využijte antibakteriální účinky cibule a česneku. Nakrájejte je na drobno, vložte do kapesníku nebo bavlněného pytlíčku a ten si přivažte k uchu šátkem, aby obklad držel. Nechte působit přes noc. Obklad na zánět si můžete vyrobit i z léčivých bylin. Připravte si směs z 20 g máty peprné, 20 g mateřídoušky úzkolisté a 40 g natě komonice lékařské. Hrst bylin spařte na plátně vroucí vodou, plátno si přiložte k uchu a připevněte kolem hlavy šátkem.

Kapky

„Při zánětech kapejte do ucha šťávu z aloe stromovité nebo z netřesku střešního. Před tím vytřete ucho olejem. 2 kapky aplikujte 2x či 3x denně. Šťávu můžete nakapat také na vatový tampon, který vsunete do ucha. Pokud nemáte k dispozici čerstvé bylinky, nakapejte na vatu švédské kapky, vatu vsuňte do zvukovodu a nechte působit. Zánět středouší se rychleji vyhojí. " doporučuje MUDr. Zbyněk Mlčoch.

Zdroj: www.prozeny.cz, www.nemoci.vitalion.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.zbynekmlcoch.cz