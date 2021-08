Bylinky na zápach nohou a plísně nohou: Některé čaje dokáží zázraky

Děsíte se zouvání na návštěvě a po příchodu domů z práce ihned běžíte do koupelny, aby jste se opláchli? Pokud máte pocit, že na zápach nohou nic nefunguje, zkuste vsadit na zelenou lékárnu. Bylinky vám zaručeně pomohou.

Podzim, zima a brzké jaro patří mezi období, kdy se nejčastěji řeší nepříjemný zápach nohou. Uzavřené boty ze syntetických materiálů nebo navlhlé střevíce vašim nohám rozhodně nesvědčí. Uzavřený a provlhlý prostor je skvělou líhní plísní a dalších houbových chorob. Ty způsobují nejen svědění nebo mykózu mezi prsty, ale také nepříjemný zápach. Dalším zdrojem jsou bakterie, které se na zpocených nohách množí a produkují plyny. Co dělat, aby jste se po sundání bot necítili jako ježibaby z komiksových časopisů?

Kvalitní ponožky a obuv

Pokud vás zápach z nohou trápí dlouhodobě, zkuste se podívat do šatníku a botníku. Každé chodidlo má až 250 tisíc potních žláz, které jsou schopny za jeden den vyprodukovat až 0,5 l potu. Je tedy jasné, že neprodyšný materiál pouze podporuje zapaření chodidel, množení plísní a bakterií. Proto vyhoďte všechny ponožky ze syntetických materiálů. Vhodné jsou bavlněné nebo bambusové. Ty jsou zároveň antibakteriální. Boty volte nejlépe kožené. Po příchodu domů z nich vyndejte vložku a nechte je uschnout. Můžete do nich nasypat jedlou sodu, která absorbuje jak vlhkost, tak také nepříjemný zápach. Pokud je to možné, boty několikrát do roka vyperte.

Pokud vás zápach z nohou trápí dlouhodobě, zkuste se podívat do šatníku. Zdroj: kitzcorner / Shutterstock

Bylinky na zápach nohou

Bylinková koupel nejenže pomůže s odstraněním zápachu noh, ale také působí relaxačně. Stres je totiž jedním z důvodu nadměrného pocení. Připravte si dostatečně velký lavor, bylinky a 80 °C teplou vodu. Kůru provádějte dvakrát denně, dokud zápach neustoupí. Poté ji aplikujte alespoň dvakrát týdně. Nohy namáčejte 20-30 minut. Po koupeli je neoplachujte, pouze důkladně osušte.

Rozmarýn lékařský (Salvia rosmarinus)

Rozmarýn má antibakteriální i antibiotické účinky a posiluje náš imunitní systém. Také stimuluje krevní oběh, takže působí preventivně proti křečovým žilám. Jeho vůně navozuje relaxační atmosféru.

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis)

Šalvěj má silné protizánětlivé účinky a likviduje bakteriální infekce. Listy obsahují třísloviny, které zužují žlázy a omezují pocení. Má tedy antiperspirační vlastnosti.

Přeslička rolní (Equisetum arvense)

Přeslička skvěle funguje proti svědícím vyrážkám kůže a uklidňuje pokožku po holení. Vyrobit si z ní můžete také tinkturu, kterou si po koupeli potírejte chodidla. Stačí ji vylouhovat v alkoholu.

Bylinková koupel nejenže pomůže s odstraněním zápachu noh, ale také působí relaxačně. Zdroj: Rido / Shutterstock.com

Dub zimní (Quercus petraea)

Dubová kůra má stahující a silné protizánětlivé a antibakteriální účinky. Funguje na plísně nohou, hojí rány a používá se při léčbě křečových žil.

Čaje z bylin

Z těchto bylinek si nemusíte připravit pouze koupele, ale také je můžete užívat vnitřně. Na jeden hrníček vody budete potřebovat cca 2-3 lžičky usušených nebo čerstvých bylin. Hrnek přiklopte pokličkou a louhujte 15 minut. Čaj popíjejte teplý nebo studený. Jednu bylinu užívejte maximálně 14 dní, poté kůru obměňte.

