Bylinky, které odstraňují zápach z úst a jak je správně používat?

Zápach z úst je častým problémem. I přesto, že si pravidelně čistíte zuby, může se stát, že se od vás lidé při konverzaci odvrací. Jaké bylinky vám pomohou?

Zdroje: www.medicalnewstoday.com, www.ceskatelevize.cz, www.piestanskydennik.sk, prozeny.blesk.cz

Trvalý zápach z úst neboli halitóza je obvykle způsobena bakteriemi v ústech, jež produkují plyny, které nám lidem nevoní. Tento zápach nastane, když bakterie rozloží cukry a škroby v potravinách. Někdy může halitóza signalizovat i závažnější problém, jako je onemocnění dásní, zubní kaz či chorobu jinde v těle.

Jak předcházet zápachu z úst?

Je až 80% šance, že zápach z úst způsobuje jeden neošetřený zubní kaz. Důsledná hygiena a pravidelné prohlídky u zubaře jsou tedy jasnou prevencí před nepříjemným odérem. Jak konkrétně o ústní dutinu pečovat? Základ je čištění zubů 2x denně alespoň 3 minuty. Vyberte si kartáček, který vám bude vyhovovat. Ženy si mohou zvolit nástroj s kratší hlavou. Mají obecně menší ústní dutinu. Používejte mezizubní kartáčky nebo ústní nit. Jazyk si můžete vyčistit speciální gumovou škrabkou. V neposlední řadě volte zubní pasty s propolisem či jinou antibakteriální složkou a ústní vody.

Je až 80% šance, že zápach z úst způsobuje jeden neošetřený zubní kaz. Zdroj: wowowG/Shutterstock.com

Potraviny, které způsobují zápach z úst

Pokud se chystáte na schůzku, před jejím konáním byste se měli vyhnout česneku, cibuli, mléku a mléčným výrobkům, tuňáku v konzervě a křenu. Dalšími viníky nežádoucího zápachu jsou také káva, silný černý čaj, květák a zelí.

Bylinky na zápach z úst

Na halitózu pomáhají především bylinky, které se pyšní silnou vůní. Můžete je po každém jídle rozžvýkat nebo si z nich vyrobit ústní vodu.

Máta

Máta patří mezi osvědčené bojovníky proti zápachu obecně. Několikrát denně si tak dopřejte její lístky. Navíc dezinfikuje ústní dutinu a pomáhá s trávením. Pokud nemáte čerstvou bylinku v práci, můžete si ráno připravit silný mátový výluh, který během dne kloktejte.

Fenykl

Fenyklová semínka pomáhají jak se zažívacími problémy, tak i v boji proti špatnému dechu. Zvyšují totiž produkci slin, a tedy odplavení bakterií, jež jsou původci zápachu. Semínka můžete během dne pocucávat.

Skořice

Skořice má dezinfekční účinek, zlepšuje trávení, podporuje tvorbu slin a její vůně omezuje nepříjemný zápach. Vyrobit si z ní můžete kloktadlo. Stačí, když skořicový prášek rozmícháte v poháru teplé vody. Kloktejte několikrát denně.

Hřebíček

Hřebíček má silnou a příjemnou vůni. Pokud vás trápí zápach z úst, několikrát denně ho pocucávejte jako bonbón nebo ho rovnou rozkousněte. Z hřebíčku si můžete vyrobit i kloktadlo nebo čaj. Stačí ho uvařit ve vroucí vodě, nechat vychladnout a během dne užívat.

Čaj proti zápachu z úst

Ráno si dopřejte lahodný čaj, který vám pomůže v boji s nepříjemným zápachem a srovná vám trávení. 20 g máty, 20 g kopru, 20 g eukalyptu a 40 g lnice obyčejné zalijte vroucí vodou a nechte 15 min louhovat. Na lačno vypijte čtvrt litru čaje.

Ráno si dopřejte lahodný čaj, který vám pomůže v boji s nepříjemným zápachem. Zdroj: Shutterstock.com / mythja

Domácí bylinková ústní voda

Tato bylinková ústní voda funguje jako osvěžovač dechu a desinfekce v jednom. Budete potřebovat 10 natí čerstvé máty, 10 natí čerstvého tymiánu, 2 lžičky hřebíčku, 3 lžičky anýzu, citronovou kůru, 4 lžíce glycerínu a 20 ml vodky. Do nádoby nalámejte natě čerstvých bylinek, přidejte hřebíček, anýz a citronovou kůru. Přilijte vodku a rozmixujte. Směs přelijte do vzduchotěsné nádoby a nechte měsíc macerovat. Poté ji přeceďte a přidejte glycerín. Hotovou ústní vodu přelijte do rozprašovače. Užívejte nastříkáním do dutiny ústní.