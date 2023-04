V těchto bylinkách byste vápník nehledali: Lepší než mléko a jogurty dohromady!

Vápník je dobrý nejen na kosti, ale prospívá i zubům, nehtům a zažívání. Málokdo však ví, že vápník obsahují i některé bylinky, dokonce ve větší míře, než mléčné výrobky. Ve kterých ho najdete nejvíce?

Vápník je stavební materiál našich kostí. Proto je potřeba ho tělu dodávat ve velkém. Doporučená denní dávka vápníku je 800 mg, což údajně odpovídá 200 g porci brokolice. Pokud tuhle zeleninu moc nemusíte, pak je dobré, abyste se poohlédli po jiných zdrojích vápníku.

Obecně se ví, že hodně vápníku je v mléčných výrobcích. Proto maminky nutí děti, aby pily více mléka. Pravdou ale je, že boháté zdroje vápníku obsahují i jiné potraviny, například luštěniny, mandle, ryby (sardinky, losos), listová zelenina (zejména v kapustě, špenátu), rebarbora nebo tofu. Málokdo ale ví, že spousta vápníku se nachází i v bylinkách. Některé z nich mají podle vědců dokonce větší podíl tohoto minerálu, než všemi uznávané mléko. Které bylinky by proto neměly chybět ve vašem jídelníčku?

Kerblík

Naše babičky mu také říkaly stokláska. Chuťově i vzhledově je podobný petrželce, má ale daleko jemnější chuť. Můžete ho pěstovat na okně, ale počítejte s tím, že je poněkud rozpínavý. A když pořádně „zapustí kořínek“, může jeho výška být i půl metru. Proto je lepší, když najde útočiště na záhoně. Kerblík je doslova nadupaný výživnými látkami. Kromě vitaminu A, B a C, obsahuje i pěknou plejádu minerálů, v níž vede právě vápník. Jak ho můžete využít v kuchyni? Kerblík je skvělý do polévek, smetanových omáček, bramborové kaše nebo k vajíčkům. Skvěle sekunduje i bramborám na loupačku! Můžete ho přimíchat i k hůře stravitelným pokrmům, protože podporuje trávení a očistu těla.

Bazalka

Bez téhle bylinky by se italská kuchyně neobešla. Bazalka obsahuje nejen tělu prospěšné vitaminy C a A, ale i řadu minerálů jako hořčík, draslík, železo a vápník. I v Čechách je bazalka stále populárnější. Zvláště v létě, kdy se stává součástí různých zeleninových pokrmů. O bazalce se ví, že podporuje chuť k jídlu. Naši předkové ji dokonce používali jako afrodiziakum, protože prý stimuluje činnost pohlavních orgánů. Díky pořádné dávce vápníku by dnes neměla chybět v jídelníčku ani vám. Jak ji můžete využít v kuchyni? Bazalka vám ochutí těstoviny, pizzu, saláty a výborná je i v kombinaci se sýrem a rajčaty.

Bylinky můžete přidat i do pomazánek. Zdroj: Profimedia

Kopr

Milujete koprovou omáčku? Pokud ano, jste ve výhodě, protože kopr je bylinkou, která vám jedině prospěje. Kopr je velmi bohatý na vápník. Kromě něj obsahuje i vlákninu, hořčík, mangan a železo. Jeho účinnost je samozřejmě větší, pokud ho komzumujete v čerstvém stavu.

Jak ho můžete využít v kuchyni? Čerstvý kopr lze výborně kombinovat s rybami, mořskými plody, kořenovou zeleninou, květákem, zelím i okurkami. Čas od času si můžete udělat i kulajdu – polévku, kde kopr hraje také jednu z hlavních rolí.

Tymián

Přestože ho zdobí drobné lístky, má v nich ukrytou sílu léčivé rostliny. Tymián je bohatý na spoutu prospěšných látek. Zejména na vápník a vlákninu. Najdete v něm i další minerály jako draslík, hořčík, sodík či kyselinu listovou. Naši předkové ho využívali jako přírodní lék při kašli, bolestech v krku či trávicích obtížích.

Jak ho můžete využít v kuchyni? Neprohloupíte, když ho použijete jako koření k pečeným bramborám, na pizzu, do houbových směsí nebo nádivek.

Petržel

Když narazíte v obchodě se zeleninou na petržel s natí, určitě ji kupte. Bude se vám hodit na vaření i jako vitamínová bomba pro jarní dny. Petržel – jak nať, tak i kořen – obsahuje velké množství vápníku, který posílí vaše kosti a zuby. Zároveň je zdrojem vitaminu A, B a C, takže trochu zapracuje i na vaší imunitě. Jak ji můžete využít v kuchyni? Můžete ji přidat téměř do každé polévky. Od slepičího vývaru, smetanových krémů, boršče až po bramboračku či kulajdu.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.idnes.cz, www.youtube.com