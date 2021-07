Bylinky a běžné potraviny, které vám pomohou snížit vysoký krevní tlak

Máte vyšší krevní tlak a rádi byste upravili jídelníček tak, aby vám s jeho regulací pomohl? Snížení tlaku pomocí potravin a koření je možné. To co jíme, je přeci podstatnou součástí životního stylu a ovlivňuje naše zdraví. Pomozte ozdravnému procesu a sestavte si jídelníček z těchto potravin a bylinek, protože snížení krevního tlaku lze podpořit!

Zdroje: www.medicalnewstoday.com, www.healthline.com, cs.wikipedia.org

Je snížení tlaku důležité?

Vysoký krevní tlak není nic neobvyklého. S přibývajícím věkem i kily trpí hypertenzí, jak se zvýšený krevní tlak také nazývá, většina obyvatelstva Evropy. Ve skupině na 60 let má jen každý čtvrtý normální krevní tlak. V ČR v roce 2004 bylo celých 51 % úmrtí zapříčiněno kardiovaskulárními onemocněními. V podstatě je to problém tak častý, že bychom preventivně všichni měli změnit naše návyky týkající se nejen stravování, ale také pohybu a stresu.

S přibývajícím věkem i kily trpí hypertenzí většina obyvatelstva Evropy. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Změňte návyky, snižte si tlak

Samozřejmě snížení krevního tlaku je v zájmu většiny obyvatel. Určitě bychom také měli hledat příčinu a ne, jen potlačovat symptomy. K čemu je nám jídelníček sestávající ze specifických potravin a koření, když jinak nedbáme obezity, nadměrného stresu či konzumace alkoholu nebo kouření. Životní styl je to, co ovlivňuje náš zdravotní stav a jen jeho změnou můžeme přispět k ozdravení, nebo aspoň minimalizování obtíží spojených s onemocněním. O vysokém tlaku to platí dvojnásob. Pokud se nám totiž nepovede tlak snížit, začnou trpět cévy a oběhový systém, které se později ještě rozvinou v anginu pectoris, infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu.

Potravin vhodných ke snížení tlaku je mnoho

Skutečně je takových ingrediencí a potravin široké spektrum. Proto se dá „dieta“ dobře přizpůsobit, pokud je potřeba dodržovat další doporučení týkající se například cukrovky nebo poruchy metabolismu tuků, které jsou obvyklé u pacientů se zvýšeným tlakem. Tyto potraviny nesníží radikálně váš tlak, pokud vám hrozí infarkt. Jsou to potraviny, které zrychlí návrat k normálním hodnotám tlaku, pokud budeme schopní redukovat i další vážnější příčiny vysokého tlaku. Jestliže je poškození organismu vážnější, nezbývá než se začít s tlakem léčit, ale i tehdy můžeme těmito potravinami léčebný proces podpořit.

Potravin, které regulují krevní tlak je mnoho a jsou i velmi chutné. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Modré, červené a fialové barvivo pro snížení tlaku

Borůvky a jahody obsahují antioxidant antokyan, které redukují krevní tlak. Výsledky studie na 34 000 pacientech s vysokým tlakem uveřejněné v vědeckém časopise American Journal of Clinical Nutrition dokládají, že u pacientů konzumující antokyan došlo ke snížení tlaku o 8 %. Tento je přítomen v ovoci, ale i zelenině s modrou, fialovou a červenou barvou.

Draslíkem snižte účinky sodíku

Banány jsou důležité pro velmi vysoký obsah draslíku, jenž redukuje postižení způsobené sodíkem. Tento je také obvykle nadměrně konzumován a pro kardiovaskulární systém představuje další problém. Snížení dopadu sodíku napomáhají i další na draslík bohaté potraviny jako jsou houby, avokádo i sladké zelené nebo žluto oranžové melouny „cantaloupe“ a „honeydew“.

Co ještě zařadit do jídelníčku na snížení tlaku?

Velmi tmavá čokoláda s minimálně 70% obsahem kakaa, ovesné vločky, bílý jogurt, kiwi, vodní meloun, granátové jablko, zelená zelenina nebo čočka jsou také doporučovanými potravinami snižujícími krevní tlak. Z koření můžeme vypíchnout skořici, bazalku, petrželku, zázvor, tymián i česnek.

Melouny jsou vhodné pro snížení tlaku. Zdroj: Shutterstock.com / Christian Jung

Existuje způsob, jak rapidně snížit tlak?

Vyzkoušejte ibiškový čaj! Červené květy ibišku jsou v severoafrických zemích jako je Egypt, běžně používané k přípravě silného sladkého chlazeného nápoje zvaného karkadech. Jde v podstatě o odvar z květů ibišku s poměrně velkým množstvím cukru, který se podává především v létě ledově vychlazený. Tento nápoj snižuje znatelně tlak a místními obyvateli je používán i v případě první pomoci při podezření na infarkt. Bohužel není vhodný pro pacienty užívající hydrochlorothiazid.