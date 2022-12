3 nápoje, které umí srovnat hormony: Fantastická úleva pro ženy nad padesát

Menopauza neboli lidově přechod se nevyhne žádné ženě. Jedná se o období výrazného snížení produkce hormonů, konkrétně estrogenu a progesteronu. K jejich příznivé regulaci, lepším pocitům a zdraví vám pomohou ty správné bylinky. Které to jsou?

Pokud jste se dostaly do kategorie „ženy nad padesát“ a váš život začaly provázet příznaky menopauzy, nezoufejte. Neděje se nic vážného a nezvladatelného, chce to jen pár změn v životě a často jsou docela příjemné. Velkým pomocníkem vám může být i příroda, která dokáže vašemu tělu poskytnout látky, vitamíny a minerály, které si s mnohými nesnázemi umějí hravě poradit.

Špatná nálada i závratě

Příchod klimakteria začíná poměrně nenápadně, kdy dochází ke změnám tlaku, lehkému krátkému bušení srdce a nejčastěji návaly horka a pocení. Jisté procento žen má stavy návalů natolik časté, že jim značně komplikují běžný život. Průvodními jevy přechodu jsou často také špatné nálady a snížená psychická i fyzická výkonnost. U někoho se dostaví i problémy se soustředěním, nekvalitní spánek či nespavost.

Objevit se může i snížené libido a vaginální suchost. Ženy během menopauzy často trpí i bolestmi hlavy a migrénami, pocity brnění končetin, bolestí na hrudi, závratí či nevolností. Dalším neblahým faktorem je i časté přibírání na váze, sušší pokožka a s tím i rychlejší tvorba vrásek a změna pigmentace pokožky.

Vsaďte na prevenci a zdravý životní styl

Základem dobrého snášení tohoto období je zdravý životní styl se správnou stravou, dostatkem fyzického pohybu a co možná největší duševní pohoda. Vyhněte se nadměrnému užívání alkoholu a kouření a dopřejte tělu to nejlepší, co můžete. Kromě toho zařaďte do pravidelného jídelníčku zdravé nápoje, které vás podpoří nejen fyzicky, ale i psychicky.

Dopřejte tělu zlaté mléko

Zlaté mléko je tradiční ájurvédský nápoj z kurkumového kořene nebo mleté kurkumy, mléka, černého pepře, másla a medu. Vždy záleží na konkrétním receptu, kterých je mnoho.

Zlaté mléko je pro ženy nad padesát zdravotní zázrak. Zdroj: Shutterstock

Čím zlaté mléko prospěje?

Pro ženy nad padesát je tato kombinace více než vhodná, protože kurkumové barvivo kurkumín podle vědců výborně reguluje hormonální funkce a celkově působí blahodárně na celý organismus. Stimuluje produkci hormonů serotoninu a dopaminu, které pomáhají proti špatné náladě, případným depresím a nespavosti. Kromě toho je výborný pro posílení imunity a zlepšuje krevní oběh. Protože obsahuje antioxidanty, které chrání buňky před poškozením a působí protizánětlivě.

Připravit zlaté mléko je hračka

Jak připravit zlaté mléko, se můžete podívat ve videu:

Existuje ale i trochu jiný postup. Nalijte 1 hrnek mléka do hrnce a pozvolna ho zahřívejte na středním stupni. Použít můžete nejen to kravské, ale využít lze i mandlové nebo kokosové. Přidejte 1 lžíci sušené kurkumy, špetku pepře, případně další koření, jako je například skořice, a chvilku povařte. Následně nechte trošku vychladnout a přidejte máslo nebo kapku kvalitního olivového oleje. Osladit si můžete nápoj medem. Zlaté mléko popíjejte po doušcích jednou denně, a to buď ráno, nebo těsně před spaním.

Perfektním pomocníkem je maliníkový čaj

Zelené listy maliníku jsou často nazývány elixírem života a jsou přímo nabité ženskému tělu prospěšnými látkami, které umí regulovat hormony. Zdroj: profimedia.cz

Listy maliníku podle vědeckých studií svými blahodárnými účinky skvěle podporují hormonální činnost ženského těla. Obsahují totiž významné třísloviny, které příznivě ovlivňují zdraví dělohy a pomáhají zmírňovat menstruační křeče. Je také doporučován těhotným k přípravě na porod.

Jak na to: Zalijte 1 polévkovou lžíci usušených malinových listů 200 ml vroucí vody a nechte 10 minut odstát. Odvar si dopřejte během dne, ale nepijte ho nikdy těsně před spaním.

Začněte každý den vodou s citronem

Voda s citronem vás zbaví odpadních látek v těle. Zdroj: Shutterstock

Tímto nápojem si udělejte dobře hned po ránu. Teplá voda s citronem má totiž podle vědců silné antibakteriální účinky, a tak dokonale podporuje rychlé vyplavování toxinů z celého organismu. Kromě toho poměrně omezíte svou chuť k nadměrné konzumaci jídla.

Významnou roli hraje i vitamín C z citronu, který podporuje celkovou imunitu a zdraví. Zkvalitňuje činnost jater, které mají přirozenou detoxikační schopnost. Vymačkejte každé ráno půlku citronu do sklenice teplé vody a vypijte na lačno. Nápoj si klidně dopřejte ještě dvakrát během dne.

Zdroje: www.jakzdrave.cz, www.tojesenzace.cz, www.dotekyorientu.cz