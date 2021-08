Běžné bylinky, které při předávkování mohou zabít nebo hodně uškodit

Možná jste nabyli dojmu, že bylinky vyléčí všechno, proto je do sebe ládujete v jakémkoliv množství. Někdy je to ale na škodu a neměli byste to s jejich konzumací přehánět. Některými se dokonce můžete předávkovat a taková otrava může občas skončit i smrtí.

Mnoho lidí se upíná k bylinkám v případě, že nemohou své nemoci a neduhy vyléčit léky či jinými farmaceutickými přípravky. Bylinky v lidech vzbuzují naději, že jim s jejich problémy pomohou a vyřeší je jednou provždy.

Některé jsou však při dlouhodobé a velké konzumaci toxické a můžete se jimi i předávkovat. A toto předávkování může v nejhorších případech skončit třeba až smrtí. Dávejte si tedy pozor, co do sebe dáváte.

Bylinkami se lidstvo léčí už od nepaměti, ale buďte si jisti, že po celou tu dobu umírají lidé, kteří si s jejich sílou a účinkem zahrávají. Ne vždy je léčba za pomoci rostlinek dostatečná či dokonce vhodná. Bohužel i dnes zemře ročně kolem tisícovky lidí jen proto, že bez uvážení užívají nevhodné bylinky nebo jejich kombinace.

Také myslete na to, že určité bylinky se nesmí kombinovat s léky. Bylinky totiž některé z preparátů násobí nebo je dělají toxické. Mluvíme například o lécích na spaní, deprese či antibiotikách. Jiné zase úplně zruší jejich účinek.

Bylinky jsou zelený zázrak přírody. Zdroj: Profimedia.cz

Třezalka může v kombinaci s léky způsobit i smrt

Podívejme se například na třezalku, která mění účinky mnoha léků a v kombinaci s antidepresivy představuje dokonce riziko serotoninového šoku a tím i možnou smrt. Díky třezalce se také mění působení antikoncepce, takže ženy i v této fázi cyklu ovulují a mohou otěhotnět, i když mají své dny.

Nebo takové citrusové šťávy a citrusy by se neměly konzumovat na žádné bylinky, blokují totiž enzymy v těle a účinek léků či bylinek se mnohonásobně zvyšuje. To pak může mít klidně trvalé následky. Nejvíce jde o stoprocentní pomerančovou šťávu a grapefruity.

I pepř a kurkuma zvyšují účinnost léků. Obsahují totiž látku nazvanou piperin, která jejich účinek zdvojnásobí, což je v některých případech až dost.

Máta a kopřiva by se měly užívat v přiměřeném množství

V létě se zase třeba chcete nakopnout mátovým čajem s ledem, ale buďte opatrní a s jeho konzumací to nepřehánějte. Negativně ovlivňuje krevní obraz, tudíž ho rozhodně nepijte před odběry, mohli byste pak mít diagnostikovánu chorobu, kterou třeba ani nemáte. Užívání máty ve velkém také vede k otupělosti a tvrdnutí jater.

Myslete na to, že určité bylinky se nesmí kombinovat s léky Zdroj: rawf8 / Shutterstock.com

Hitem posledních let se stala i taková kopřiva, která je sice vitamínovou bombou, ale všeho s mírou. V těle totiž vysráží šťavelany, které dělají neplechu v ledvinách. Pokud hodně užíváte kopřivy, můžete si přivodit ledvinové kameny anebo dostat ledvinovou koliku. Čaj ze sušených kopřiv zase způsobuje křečové žíly.