Tyto bylinky jsou skvělé pro unavené oči z monitoru nebo mobilu: Užíváte je?

Dlouhé vysedávání u počítače, televize nebo jen celodenní válení na dovolené s knížkou v ruce. To všechno je pro oči vysilující a dají vám to najevo. Jak se takové únavy očí efektivně zbavit?

Jistě už jste někdy zaslechli fakt, že na unavené oči rozhodně pomůže světlík lékařský. A ano, je to svatá pravda, ale světlík není jedinou bylinkou, která vám od nepříjemného pálení a zarudnutí očí z únavy pomůže, protože na světě je mnoho dalších úžasných bylinek!

I proslulé okurkové plátky na únavu očí pomáhají! Zdroj: profimedia.cz

Unavené oči potřebují odpočívat

Jistě jste to už zažili - pálení, zarudnutí a ráno pytle pod očima. Lidé, co tráví pracovní dobu soustředěním se na monitor počítače, ale i například na vzorky v laboratoři, oči unavené mívají častokrát. Poté cesta z práce autem v denní špičce, to očím na svěžesti nepřidá a doma jste zralí akorát tak do postele. Proto byste měli očím dopřát kvalitní odpočinek a to nejen spánkem, ale také přestávkami během pracovní činnosti. Jak?

Stačí se zadívat z okna do dálky, chvíli zavřít oči (pokud nehrozí usnutí během 5 vteřin) nebo se krátce jděte vyvětrat ven. Rozhodně není k zahození oční jóga, kterou můžete provádět kdykoliv, když vás nikdo nevidí (člověk u toho vypadá trochu divně… možná hodně divně). Poslední rada se týká vlhkosti vzduchu v místnosti. Pokud je v místnosti suchý vzduch, což se v kancelářích, ale i doma stává zcela běžně, tak pravidelně větrejte!

Snažte se tělu dodávat i vitamín B2, neboť při jeho nedostatku dochází k pálení a oční slabosti. Riboflavin najdete zejména v pivních kvasnicích či v obilných klíčkách. Totéž platí i o vitamínu A, kdy se jeho nedostatek projevuje rychlou únavou víček, citlivostí na světlo nebo se v zorném poli objevují tmavé skvrnky. Snažte se zvýšit příjem borůvek či špenátu, kde nalezneme prospěšné látky lutein či zeaxantin.

Zíráním do monitoru se oči velmi snadno unaví. Zdroj: Profimedia

Světlík lékařský

Tato bylinka se využívala k léčbě očí již ve starověku. Jedná se o jednoletou rostlinu, která se vyskytuje téměř v celé Evropě. Najdeme ji na loukách nebo pastvinách.

Obklady – dvě lžičky sušeného světlíku zalijte horkou vodou a nechte pozvolna vychladnout. Do čaje pak namáčejte tamponky a přikládejte na oči. Na noc si připravte trochu jinou vychytávku. Vyštrachejte doma pytlík z plátýnka (co nejřidší), do něj vložte spařený vychladlý světlík a dejte na oči. Aby vám pytlík při prvním převalení na bok nespadl, překryjte ho škraboškou na spaní.

Koupele – 30 g světlíku přelijte půl litrem vody, nechte 10 minut odpočinout a sceďte. Vychladlým čajem pak omývejte oči ráno a večer. Jako prevenci můžete zkusit omývání teplou a studenou vodou, přičemž se jedná o střídání 5x studenou a 5x teplou.

světlík lékařský, Euphrasia officinalis, syn. Euphrasia rostkoviana Zdroj: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com

Další tipy

Sáček černého čaje – uvařte si černý čaj, nejlépe ještě jednomu členovi domácnosti, vylouhované čajové sáčky nechte vychladnout a přiložte si je na 5 minut na oční víčka. Poté si oči opláchněte studenou vodou.

Obklad – 2 lžičky bylinky přelijte 200 ml horké vody, 10 minut nechte louhovat a nakonec sceďte. Můžete si vybrat mezi chrpou polní, proskurníkem lékařským nebo měsíčkem lékařským. Tento obklad se hodí na unavené oči (i z pláče) a po alergické reakci na kosmetické přípravky.

Pytle pod očima – sáhněte po okurkovém obkladu, je to sázka na jistotu. Tenké plátky okurek vložte na půl hodiny do chladničky a studené plátky si pak dejte na 10 minut na oči. Jestliže se cítíte po náročné noci „vyloženě svěže“, okurky si vyskládejte na celý obličej.

Zdroje: www.extra.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, sever.rozhlas.cz