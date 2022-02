Bylinky proti chrápání. Vyzkoušejte je, jsou lidé, se kterými udělaly zázraky

Řešíte zoufalý nedostatek spánku, protože váš partner v noci nesnesitelně chrápe? Dejte vale pilulkám na spaní a raději vsaďte na bylinky proti chrápání.

Chrápání je pro okolí dost nepříjemným vedlejším jevem spánku. V případě, že chrápete jen občas, může to být velkou únavou, anebo i jinou indispozicí. Jestliže chrápání probíhá každou noc, není od věci jej řešit. Často za chrápání může špatná poloha jazyka, který leží v krku a brání volnému pohybu vzduchu. Pomůže změna polohy. Řešením je i podložení hlavy nebo obyčejné zlepšení hydratace organismu.

Kde a jak se chrápání bere

Chrápání vzniká vibrováním měkkého patra. Jakmile se začnou v hrdle uvolněné struktury pohybovat, vydávají zvuk. Příčiny mohou být i další a je jich mnoho. Může to být špatná anatomická stavba hrdla, velké krční nebo nosní mandle, velký jazyk, menší čelist nebo teké oteklá sliznice nosu. Nejčastější polohou, která chrápání vyvolává, je ta na zádech.

Jestliže chrápání probíhá každou noc, není od věci jej řešit.

Neobvyklé nejsou ani apnoické pauzy

Během nich se dýchání zcela zastaví v důsledku zapadlého jazyka. Odborníci naměřili zvukovou intenzitu těchto rušivých zvuků až do síly 80 decibelů. Toto onemocnění má dnes až 40 % mužů ve středním věku, ale z 28 % postihuje i ženy. Během chrápání se člověk dostává i do situace, kdy přestane dýchat. Obvykle jde jen o deset vteřin, ale postupně se může tento čas prodloužit, což značně zhorší okysličování organismu. Nicméně i ten, kdo chrápe, má postaráno o nekvalitní spánek.

Začněte bylinkami

Současný trh nabízí polštářky proti chrápání, různé léčebné proužky a další širokou škálu nových výrobků, které údajně zaručeně pomohou. Pamatujte však, že existují poměrně účinné, a především přírodní prostředky. Jsou to bylinky, které nikdy nezklamou. Když vás definitivně chrápání nezbaví, minimálně sníží jeho intenzitu a frekvenci. A i to stojí za to!

Máta je známá pro své účinky při snižování otoků v hrdle a nose, takže ve výsledku pomáhá i ke kvalitnějšímu dýchání ve spánku.

Máta peprná

Voňavá bylinka je známá pro své účinky při snižování otoků v hrdle a nose, takže ve výsledku pomáhá i ke kvalitnímu dýchání. V případě, že máte doma suchý vzduch, trpíte alergiemi nebo jste nachlazení, pomůže vám mátový olej přidaný do zvlhčovače vzduchu, a to i na noc. Po vyčištění zubů si můžete vykloktat směsí, kterou si předem připravíte přidáním dvou kapek čistého mátového esenciálního oleje do sklenice vody. Není od věci si na tento každodenní rituál zvyknout.

Pískavice řecké seno

Pískavice řecké seno je zvláště doporučováno během chladné sezóny, kdy trpí chrápáním větší procento lidí. Pískavici namočte do vody, díky tomu změkne a dojde k odstranění její hořkosti. Pak už ji jen stačí žvýkat. Nebo si můžete udělat nápoj na dobrou noc. Jednu lžičku rozemleté pískavice zalijte horkou vodou a nechte tak 10 až 15 minut vylouhovat. Navíc skvěle podpoříte zdraví svého srdce a snížíte nadbytečnou hladinu cholesterolu.

Tymián

Esenciální oleje z tymiánu vám dokonale pročistí a uvolní veškeré dýchací cesty tak, aby nedošlo k narušení zdravé cirkulace vzduchu v těle. Přidávejte si je na noc do zvlhčovačů vzduchu nebo jen do lahve s vodním sprejem. Možná tak nebudete chrápat celou noc. Takovou sílu účinku tymián opravdu má. Je skvělý i jako odvar před spaním, protože navodí pocit klidu.

Heřmánek je jasná volba. Má protizánětlivé účinky, které zmírňují chrápání.

Heřmánek

Heřmánek je jasná volba. O jeho protizánětlivých účincích, které zmírňují chrápání, věděly už naše babičky. Protože umí v těle navodit svalový a nervový relax, důsledkem je uvolněné hrdlo, kdy se člověku hned lépe spí a dýchá. Buď si přidejte 1 polévkovou lžíci heřmánkových květů nebo jeden čajový sáček do vody a vařte přibližně po dobu 15 minut. Čaj sceďte a oslaďte si jej 1 čajovou lžičku medu a pijte ho před spaním.

