Bylinky, které potlačují chuť k jídlu. Používejte je, pomohou vám zhubnout

Strava nebo různá dietní omezení nás provázejí neustále - hubneme do plavek, na Nový rok, na začátek školního roku nebo protože hubne kolegyně/kolega. Často jsou ale pokusy o zdravější životní styl marné. Může za to především neodolatelná chuť na sladké nebo tzv. vlčí hlady. Jaké bylinky pomohou proti hladu?

Vlčí hlad

„Snědl jsem mámu, snědl jsem tátu a tebe taky sním!“ Také se někdy cítíte jako pohádkový Otesánek? Stačí, abyste byli po tréninku nebo jste měli náročný pracovní den. Vlčí hlad nejčastěji přichází večer nebo pozdě v noci. Někteří jedinci se dokáží nad ránem vzbudit a „vybílit ledničku". Čím to je? Nepřekonatelný hlad nás přepadá, když v těle klesne hladina cukrů a naopak stoupne hodnota hormonu zvaného ghrelin, který vysílá signál hladu. Může za to nevhodná skladba jídelníčku, vynechávání jednotlivých jídel, dlouhodobé držení nevyvážených redukčních diet, ale také stres, deprese nebo těžká životní situace. Někdy také lidé jedí takzvaně z nudy.

Honí vás mlsná, nebo máte hlad? Zdroj: puhhha/Shutterstock.com

Hlad vs. mlsná

Snad každý to zažil. Chodili jste po bytě jako lev v kleci a postupně otevírali všechna dvířka, za kterými máte uloženy zásoby, ale nevěděli jste, co si přesně dát. Při pocitu hladu je nutné rozklíčovat, zda se jedná o hlad fyzický nebo psychický. Fyzický hlad je stav, kdy tělo potřebuje potravu, aby mohlo fungovat. Žaludek je prázdný a může vám v něm kručet. Také se můžete cítit slabě nebo unaveně. Emoční hlad nastává, když vás tzv. „honí mlsná", ale necítíte žádné fyzické signály. Přichází nárazově jako blesk z nebe, je velký a naléhavý. Neustále nad ním přemýšlíte, takže vás dokáže zvednou z gauče nebo z postele. „Když cítíme stres nebo strach nebo se nudíme, jídlo je vždy připravené nás uchlácholit. Jídlo neodmlouvá, vždy udělá to, co chceme my. Proto je to tak jednoduché řešení našich bolístek na duši,“ říká psycholožka a koučka Jitka Nesnídalová.

Co pomáhá na vlčí hlad

Pokud chcete potlačit přehnanou chuť na jídlo, zkuste se nejprve napít vody. Ne nadarmo se říká, že „hlad je převlečená žízeň." Nemáte-li rádi obyčejnou kohoutkovou vodu, dejte si do ní trochu citrónové šťávy, špetku skořice nebo jedlé sody. Můžete si také vyčistit zuby nebo si vzít žvýkačku. Dlouhodobě také pomáhá pravidelné a častější stravování. Jezte tedy vícekrát za den, ale malé porce. Na každou svačinku se můžete těšit a ukojit různé chutě.

Bylinky proti hladu

Existují 4 druhy skupin, do kterých můžeme bylinky proti hladu zařadit.

1. Viskózní byliny

Tyto byliny jemně obalují stěny žaludku, chrání před účinky žaludeční šťávy a zmírňují hlad. Pomáhají také snížit bolesti při gastritidě, vředech a jiných chorobách žaludku. Udělejte si čaj z lípy nebo aloe. Stejnou funkci mají také lněná semínka, ty si můžete pomlít na kávovém mlýnku a přidat si je do polévky, ranní kaše nebo jogurtu.

2. Objemové byliny

Tyto byliny mají schopnost v žaludku nabýt objem. Díky tomu se budete cítit sytí a nedojde k možnému přejídání. Mezi tyto byliny patří kopřiva, pampeliška, lněné semínko, rebarbora nebo tzv. psyllium. To koupíte v jakémkoli moderním supermarketu nebo obchodu se zdravou výživou. Psyllium je ve vodě rozpustná vláknina z jitrocele indického (Plantago ovata). Pomáhá nejen s trávením, ale také proti nadýmání, snižuje ,,špatný“ LDL cholesterol a redukuje přejídání. Objemové byliny můžete přidat do salátu a jím nahradit půlku přílohy.

3. Byliny pro zrychlení metabolismu

Koření používané zejména v indické a asijské kuchyni urychluje metabolismus, omezuje chuť k jídlu a může dokonce potlačit růst tukových buněk. Do jídelníčku tedy zařaďte kajenský pepř, ženšen, skořici, kurkumu a zázvor. Koření přidejte do jídla, do kávy nebo si z něj připravte čaj.

4. Byliny na potlačení tvorby žaludečních šťáv

Aby nedošlo k pocitu hladu, je nutné snížit nadměrné množství žaludečních šťáv. Udělejte si čaje z máty, třezalky, fenyklu nebo lípy.

Kopřiva dvoudomá je vhodná k očistě těla i k hubnutí. Zdroj: alicja neumiler / Shutterstock.com

Čaj, který pomůže s hubnutím

„Na začátek hubnutí doporučujeme 2 až týdenní očistnou bylinnou kúru z kopřivy. Nejlepšími obdobími pro očistnou kúru jsou jaro a podzim. Pro přípravu kopřivového čaje použijeme 2 lžičky usušené kopřivy na 250 ml vody. Kopřivy zalijeme horkou vodou a necháme 10 minut louhovat. Pijeme 1 šálek vlažného čaje ráno a večer. Kopřiva působí tonizačně. Účinky čaje se zvyšují, pokud smícháte kopřivu s březovými listy. Ty působí močopudně a mírně antisepticky, přitom nedráždí ledviny. Na snížení tělesné hmotnosti působí urychlení látkové přeměny, močopudný, potopudný a mírně projímavý efekt," doporučuje Mudr. Džamila Stehlíková

Čaj na potlačení vlčího hladu

Trápí vás nepřekonatelná mlsná? Zkuste ji preventivně zahnat tímto odvarem. Smíchejte dva díly pampeliškových listů, jeden díl máty a jeden díl fenyklu. 2 polévkové lžíce směsi přelijte asi 1,5 litrem vroucí vody. Po deseti minutách sceďte a pijte dva šálky denně.

