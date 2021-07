Bylinky, po kterých po vás nepůjdou klíšťata a další otravný hmyz

Na rozdíl od nás, klíšťata i komáři nevyhledávají bylinky a koření, které my považujeme za velmi voňavé. Inspirujte se kombinacemi bylin a zažeňte dotěrný hmyz během pobytu na zahradě nebo vycházek do přírody. Znáte bylinky, které jsou vhodné jako repelenty proti klíšťatům a komárům?

Repelenty nebo bylinky?

Bohužel pro nás, klíšťat je každý rok mnoho a ta místní jsou navíc přenašeči boreliózy či mozkové encefalitidy. Dril je všem dobře známý a rodiče nám jej vtloukají do hlavy již od útlého mládí! Dlouhé nohavice i rukávy, co denně kontrolovat tělo, neškrábat a používat repelenty.

Průmyslově vyráběné repelenty jsou bezesporu účinné. Klíště či komár neobstojí v souboji proti insekticidu označenému DEET, tedy diethyltoluamidu. Je to účinná složka repelentu, vyvinutá americkou armádou již ve válce ve Vietnamu. Pokud se ale chcete insekticidům vyhnout, budou se hodit osvědčené bylinné recepty. V kombinaci s vhodnými oděvy a kontrolou pokožky těla, účinkují docela dobře.

Repelenty často obsahují insekticidy. Zdroj: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock.com

Rozmarýn a levandule ochrání i mazlíčky

Chcete-li vyzkoušet louh voňavého rozmarýnu a nezaměnitelné levandule, přichystejte si hrst obou bylin, trošku vinného octa, hrnec, cedník a ideálně láhev s rozprašovačem. Jeden litr vody svaříme, odstavíme z ohně a do ještě vroucí vody hned přisypeme levanduli i rozmarýn. Byliny ve vodě necháme louhovat až do jejího vychladnutí. Sceďte, přidejte lžíci bílého vinného octa a přelijte vše do lahvičky s pumičkou. Tento postřik skladujte v ledničce. Můžete ho použít na oblečení, sebe, ale také vaše čtyřnohé mazlíčky. Do vody můžete přidat také šalvěj nebo pelyněk, ty už nejsou tak voňavé, ale fungují dobře.

Hřebíčkový repelent proti komárům a klíšťatům

Pokud vyrábíte repelent v předstihu a voní vám hřebíček, pak směle do toho. Na přípravu repelentu budete potřebovat asi 60 kusů hřebíčku a stoprocentní líh. Ten by měl být k dostání v lékárně a budete ho potřebovat alespoň deci. V uzavíratelném kontejneru nebo lahvi hřebíček v lihu nechejte louhovat dva až tři týdny a sceďte nebo přefiltrujte přes kávový filtr nebo plátýnko. Roztok bude velmi tmavý, takže pozor na světlé oblečení. Nejlepší je aplikovat ve spreji.

Hřebíček využijeme nejen jako koření, ale i v boji proti otravnému hmyzu Zdroj: Formatoriginal / Shutterstock.com

Bylinky vám voní, ale hledáte jednoduché řešení?

Pokud se chcete stále vypořádat s klíšťaty i komáry přírodně, ale z různých důvodů nebudete připravovat repelent z bylin, zjednodušte si to a použijte esenciální bylinné oleje. Nikdy, ale skutečně nikdy nepoužívejte oleje na kůži! Jsou příliš koncentrované a vždy je potřeba je ředit jinými minerálními oleji nebo již existující kosmetikou. Mezi byliny odpuzující klíšťata i komáry patří citronela, levandule, máta, citron, rozmarýn, tea tree nebo také pelargonie. Přidáním jen několika kapek do vašeho oblíbeného krému nebo dětského oleje, které použijete běžným způsobem na pokožku těla, docílíte nejen kosmetického, ale i repelentního účinku. Stejně tak můžete vyzkoušet několik kapek esenciálního oleje místo aviváže nebo do olejové lampičky či svíčky během posezení v zahradě navečer.