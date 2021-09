Bylinky proti kocovině: Tyhle vás vytáhnou z nejhoršího a zklidní žaludek

Byli jste včera na oslavě a máte za sebou prohýřenou noc? Stačí jediný večer, kdy to přežene člověk s pitím, a hned dojde na slib, že alkohol už nikdy! Užívejte si příště drinky s rozvahou, anebo nasaďte účinné bylinky proti kocovině.

Bujarý večírek či oslava a více alkoholu, než je zdrávo. Zažil to někdy v životě skoro každý z nás. Jak na „opičku“, co se nám usadila za krkem, a vypadá to, že nám tato nepohoda zabere ještě celý další den, než se znovu zprovozníme do normálu? Stav, který není sám o sobě nijak závažný, ale zároveň není vůbec příjemný.

Co je kocovina

Je to vlastně taková menší otrava alkoholem. Prostě jsme ho do těla dostali tolik, že ho nezvládlo odbourat a je nevhodně zatíženo.

Co se děje v našem těle

Alkohol v organismu způsobí dehydrataci, protože povzbuzuje ledviny k vylučování většího množství vody než normálně. Cévy v hlavě jsou přísunem alkoholu rozšířené, což způsobuje prudkou bolest. Žaludek je překyselený, pálí nás žáha, je nám nevolno, zvracíme nebo máme průjem a bolí nás svaly. Nepříjemné pocení je vyvoláno nadměrnou kyselostí krve. A játra? Protože mají plné ruce práce s odbouráváním alkoholu, nemají čas na přeměnu cukru. A také nám chybí vitamíny i energie, kterou potřebujeme.

Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) Zdroj: profimedia.cz

Pár tipů, jak stav lépe snášet a zmírnit jeho projevy

Do boje proti kocovině můžete vyrazit dle následujících tipů. Na každý organismus zabírá něco jiného. Místo léků a jiných chemických „dryáků“, vyzkoušejte bylinky, a hlavně vsaďte na spánek a klid.

Které byliny byste měli mít po ruce

Máta peprná (Menthae piperitae)

Báječná bylinka, která je právě na kocovinu velmi účinná. Proto není vůbec na škodu mít tuhle voňavou rostlinu doma po ruce v květníku. Právě tyto zelené lístečky dokážou skvěle působit na zrychlení metabolismu, tedy mnohem rychlejší odstranění alkoholu. Zároveň dokáže báječně snížit kyselost těla, která je alkoholem značně zvýšená. Udělejte si tedy mátový čaj a oslaďte si ho medem, díky tomu se zklidní vaše žaludeční sliznice daleko efektivněji. Bonusem máty také je, že osvěžuje dech. 1 polévkovou lžíci čerstvých lístků máty nebo 1 lžičku sušených zalijte 200 ml vroucí vody, nechte asi 5 minut vylouhovat a sceďte.

Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides)

Osvědčená je buď šťáva, anebo i čaj z plodů i listů rakytníku, a to hlavně díky vysokému obsahu vitaminů C a B i řady stopových prvků. Rakytník je totiž vitaminovou bombou, která tělo celkově posílí a působí i preventivně.

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum)

Jeho velkou výhodou je obsah vysoce účinné látky silymarin, která napomáhá obnovit jaterní tkáň. Po nadměrném pití alkoholu uděláte vašemu tělu dobře odvarem, tinkturou nebo olejem z této zajímavé byliny. Aby se semena ostropestřce správně vylouhovala, měli byste je nejdříve rozdrtit. Potom už stačí jen 1 lžičku semen přelít 200 ml vroucí vody a nechat připravovaný nápoj 10 až 20 minut vylouhovat, poté už jen sceďte. Čaj se pije teplý po malých doušcích.

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) Zdroj: profimedia.cz

Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla)

Tolik opěvovaný heřmánek vám také uleví. Působí především na zklidnění žaludku, a to nejlépe ve formě odvaru. Připravte si 1 lžíci heřmánkových květů, které zalijte 1/4 litrem vody a nechte 10 minut odstát, pak sceďte a popíjejte vlažný čaj po doušcích. Účinky heřmánku umocníte, když přidáte lžičku medu. Pálí vás po alkoholu žáha? I s tím vám tato bylinka bezvadně pomůže!

Eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus) Zdroj: profimedia.cz

Eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus)

Říkáte si, co to je? Určitě tuto rostlinu všichni znáte pod názvem čertův kořen. Jen mnozí z nás nevědí, že tato bylinka úžasně odbourává následky alkoholu. Až zázračně umí tělo očistit od nežádoucích látek. Kromě toho má úžasný stimulační účinek na nervovou soustavu, celkově posiluje organismus a obsahuje řadu vitamínu a minerálů, včetně vápníku, který ovlivňuje žaludeční šťávy. Užívejte ji ve formě tinktury.

Zdroje:

www.pukkaherbs.com, www.adaptogeny.cz, www.prostreno.cz