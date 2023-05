5 běžných bylinek, které ve vašem těle dokáží zabít parazity

Máte podezření na parazity v trávícím traktu? Myslíte si, že by vám mohly pomoci bylinky, ale nevíte které? Vyzkoušejte, co nabízí příroda. Mnohé bylinky a koření, které znáte, mají i antiparazitické účinky.

Jak se zbavit parazitů

Zbavit se parazitů rozhodně není nic příjemného. Farmaka podávaná při zjištění parazitů mívají mnohé vedlejší účinky, už jen na strávení bývají sama často těžká. To rozhodně neznamená, že bychom se těmto léčivům měli vyhýbat. Nicméně je jasné, že člověk, kterého parazit sužuje, bude hledat všechny možné způsoby, jak vyhnat nezvaného hosta z vlastních útrob.

Střevními prazity se můžete nakazit vodou, potravinami, ale i od zvířat nebo lidí. Zdroj: Profimedia

Ač se o těchto účincích články v médiích často vůbec nezmiňují, mnohé běžné bylinky také účinně pomáhají proti parazitům. Některé jsou dobře známé a máte je určitě i doma v kuchyni. Nutno dodat, že i když jde o běžné koření, rozhodně byste to ani s ním neměli přehánět. Nikdy nepřekračujte dobu ani dávku užívání. Poškodit byste si mohli nejen zažívání, ale také některé jiné orgány.

Podívete, co říká o parazitech a bylinkách videopříspěvek od autorů z Respiratory Therapy Zone. Těchto deset rostlin patří k těm nevýznamnějším přírodním prostředkům, které mohou pomoci zbavit se i parazitů.

Bylinky proti parazitům ve střevech

Silnými antiparazitickými účinky se podle vědců mohou pochlubit hřebíček, tymián, pelyněk, kurkuma, česnek a také listy ořešáku. S trávicími potížemi i parazity pomohou také rdesno či dřišťál. Nezapomeňte, že dlouhotrvající léčebné kúry byste měli konzultovat s lékařem. Různé - i bylinné - léčby se mohou totiž vzájemně vylučovat a ovlivňovat.

Všechny tyto byliny a koření mohou pomoci s parazity v trávícím traktu, ale jsou tu i jiní. Různé repelentní postřiky a tinktury z bylin fungují poměrně dobře, ale je třeba pravidelné a včasné použití, někdy je možná i prevence.

Vnější parazité a bylinky

Mezi parazity patří také klíšťata, vši nebo i obyčejní komáři, se kterými se po celý rok potýkáme všichni. U domácích zvířat jsou to také navíc blechy. Říká se o nich sice, že na člověka nejdou, ale to také není tak docela pravda.

Proti komárům a klíšťatům lze požívat bylinky různými způsoby. Repelentem může být i vysazení rostlin v blízkosti domů či na parapetu oken. Tinktury se používají ve sprejích i mazání, oleje lze použít do zahradních loučí, aromalamp nebo difuzérů. Mezi nejoblíbenější bylinky odpuzující tento hmyz patří rozmarýn, česnek, eukalyptus, citronová tráva, levandule či máta.

Komárům se můžete bránit pomocí repelentů i z přírodních zdrojů. Zdroj: Dmitrijs Bindemanis / Shutterstock

Nakonec i vši je možné z vlasů vypudit pomocí bylin, ale nutno dodat, že fungují spíše preventivně. Pokud bojujete vy nebo vaše dítě s výskytem vší pravidelně, vyzkoušejte preventivně vemnout jen kapičku esenciálního oleje do vlasů za obě uši. Esenciální oleje jsou velmi koncentrované a rozhodně by neměly přijít do kontaktu s pokožkou. I toto preventivní užívání by měl provádět dospělý, který použije jen minimální množství způsobem, aby olej pokožku hlavy zbytečně neiritoval.