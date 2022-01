Bylinky, které omezují pocení: Skvělé jsou především pro ženy v přechodu

Trápí vás nadměrné a náhlé pocení? Nezoufejte, nejste jediní. Využijte ty správné bylinky, které proti němu skvěle pomáhají a nikdy vás nenechají ve štychu.

Pocení je přirozený proces, který v lidském těle funguje jako důležitý termoregulační nástroj. Nadměrné pocení neboli hyperhidróza, není moc příjemný stav. Může vzniknout nejen v důsledku horka, ale u žen v období hormonálních změn. V mnohých případech může být také projevem potravinové alergie a překyselení organismu způsobeného konzumací některých nápojů a potravin (káva, alkohol, kořeněná jídla, sladkosti). Pocení je vlastně takovým lakmusovým papírkem, že v našem těle nemusí být vše v harmonii. V každém případě se dá účinně a efektivně řešit. Sáhněte po těch správných bylinkách.

Šalvěj jako čaj i skvělá koupel

Nejznámější bylinkou účinnou v boji proti pocení je bezpochyby šalvěj. Jestliže chcete, aby potní žlázy snížily svoji sekreci, dopřávejte si šalvějovou koupel. Vezměte 6 hrstí sušené šalvěje, zalijte je 2 litry horké vody a nechte 20 minut louhovat. Bylinkový nálev sceďte, přilijte do napuštěné vany a naplno si užijte bylinkami provoněnou koupel. Účinky značně podpoříte čajem ze šalvěje, který si můžete připravit do zásoby. Dva až tři čerstvé lístky čerstvé nebo jednu kávovou lžičku sušené byliny zalijte půllitrem vody a nechte pět minut louhovat. Pak už stačí jen po doušcích popíjet během dne. Ale pozor! Šalvějový čaj není vhodný pro dlouhodobé užívání. Touto rychlou kúrou zaručeně snížíte činnost potních žláz na minimum.

Přidávejte si do jídla libeček nebo z něho pravidelně pijte odvar. Zdroj: shutterstock.com

Libeček vás zbaví nepříjemného odéru

Přidávejte si do jídla libeček nebo z něho pravidelně pijte odvar, právě tato bylinka je na pocení absolutně skvělá. Na jeden velký čajový hrnek vám stačí jeden asi patnácticentimetrový stonek s listy, který jen nadrobno nakrájejte a pět minut povařte. Nápoj pijte chladný, a to ráno i večer. Odvar si s přehledem můžete připravit na dva dny dopředu a uchovávat jej v lednici. Po týdnu až deseti dnech by měl být váš pot bez nepříjemného zápachu. Zároveň dodržujte správný pitný režim.

Přeslička uleví od pocení dlaní a nohou

Přeslička rolní má pročišťující a regenerační účinky. Nejlepší a nejrychlejší účinek má přeslička formou tinktury. Budete potřebovat 150 g přesličky a 200 ml lihu. Bylinku naložte do lihu a nechte 2 týdny louhovat. Potom tinkturu přeceďte, nalijte do tmavé lahvičky a máte hotovo. Jednu polévkovou lžíci připraveného roztoku si přidejte do lavoru s vodou a v této blahodárné lázni dopřejte odpočinek vašim nohám po dobu 20 minut. Potom nohy ihned ponořte do studené vody a následně je na 10 minut zabalte do ručníku.

Jako další variantu můžete přesličkovou tinkturu nakapat na odličovací tampón a potírat si chodidla a místa mezi prsty, případně i dlaně. A nebude na škodu, když vše ještě podpoříte pravidelným pitím čaje z nasušené přesličky. Přeslička navíc obsahuje křemičitany, zlepšuje stav kůže, nehtů a vlasů.

Ořešák královský je hoden svého názvu

Na nadměrné pocení se z ořešáku používají listy. K tomuto účelu se sbírají v létě, ještě v době, než dozrají ořechy. Samozřejmě je seženete i v obchodě s bylinkami. Připravte si z 1 až 2 g sušených lístků odvar do jednoho čajového šálku a přidejte si jej do koupele.

Rajčatová koupel má opravdu silný účinek proti nadměrnému pocení a nepříjemnému tělesnému pachu. Zdroj: shutterstock.com

Rajčatová koupel má úžasné účinky

Lázeň z rajčat? Není to tak obvyklé, že? Napadlo by to málokoho. Právě tato koupel má opravdu silný účinek proti nadměrnému pocení a nepříjemnému tělesnému pachu. Do vany s teplou vodou si přilijte 3 litry rajčatové šťávy a 15 minut v ní relaxujte a následně tělo opláchněte vlažnou vodou.

Směs bylin pro zmírnění pocení

Vyzkoušejte i dokonalou bylinkovou směs, kterou můžete popíjet dlouhodobě. Obsahuje vřes (50 g), zlatobýl (50 g), šalvěj (20 g), rozrazil (30 g), přesličku (30 g), plody borůvek (10 g). Dvě polévkové lžíce zalijte půllitrem vroucí vody, nechte 15 minut louhovat a popíjejte dvakrát za den.

Nepříjemné pocení umí báječně utlumit i jablečný ocet, který můžete použít jako přírodní antiperspirant. Zdroj: shutterstock.com

Pocení zmírní i jablečný ocet a jedlá soda

Nepříjemné pocení umí báječně utlumit i jablečný ocet, který můžete použít jako přírodní antiperspirant. Naneste jej do podpažní jamky a rozetřete. Už jen pár kapek značně zeslabí a zneutralizuje zápach potu. Z jablečného octa si můžeme připravit i osvěžující koupel. Stačí přidat 1 hrnek octa do vany s teplou vodou. A naprosto stejně můžete použít i jedlou sodu, jak do podpaží, tak i do koupele.

