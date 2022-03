Bylinky proti jarní únavě: Tyto čaje vás nakopnou a zlepší v těle spoustu věcí

Příchod jistého jarního vyčerpání a oslabení souvisí s biorytmy, které ovlivňují naše tělo. Protože se probouzí po dlouhém zimním období, je potřeba mu pomoci dodat energii. Proti únavě vám skvěle pomohou i některé bylinky.

Cítíte se teď na jaře unaveni a hledáte něco, čím byste se nakopli? Jarní únava zasáhne svým způsobem každého z nás a její důvody jsou většinou souběhem více různých příčin. Jednou z těch hlavních je nedostatek vitaminů a slunečních paprsků, které jsou nezbytné pro tvorbu vitaminu D v těle. Celou zimu jsme pobývali mnohem méně venku a trávili více času v uzavřených vydýchaných místnostech. Jak tělu teď můžeme pomoci? Zachrání nás nejen zdravý jídelníček s velkou dávkou čerstvého ovoce a zeleniny, ale i dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, který nám okysličí krev a podpoří činnost mozkových závitů. Skvěle fungují i jarní očistné kúry, které tělo dokonale zbaví všech toxických látek nasbíraných v zimním období. Na které bylinky byste měli vsadit?

Kopřiva dvoudomá nastartuje celý organismus

Kopřiva se v jarních měsících užívá nejen ve formě čaje, ale můžete pravidelně popíjet i kopřivovou vodu. Zároveň se tato silná bylina skvěle hodí také do polévek a lze z ní připravit i výborný salát nebo velikonoční nádivku. Obsahuje vitamin C, betakaroten a vitamin A, vápník a železo. Má čisticí, posilující a antirevmatické účinky. Kromě toho, že zahání únavu, pomáhá i při kašli, snižuje hladinu krevního cukr a podporuje trávení. Napomáhá také správné funkci ledvin a podporuje čištění krve.

Kopřiva se v jarních měsících užívá nejen ve formě čaje, ale můžete pravidelně popíjet i kopřivovou vodu. Zdroj: shutterstock.com

Připravte si kopřivovou vodu

Tři plné hrsti kopřivových špiček a lístků omyjte a rozmixujte je v půl litru vody. Nechte vše tak dvě hodiny odpočívat, poté sceďte a vodu nalijte do skleněné nádoby. Uchovávejte v lednici a užívejte každé ráno i večer jednu malou sklenku po dobu sedmi dní.

Pampeliška ochrání a pročistí

Známá a oblíbená smetánka lékařská má poměrně silné močopudné účinky, aktivuje činnost ledvin a jater, a proto významně podporuje detoxikaci organismu. Obsahuje vitaminy C, A, B a betakaroten, křemík, draslík a vápník. Pomáhá chránit buňky a tkáně před oxidačním poškozením a podporuje zdravou funkci žaludku a jater. Pro svou nahořklou chuť jsou mladé listy pampelišky vhodné především do zeleninových salátů.

Máta peprná vykouzlí úsměv na tváři

Máta peprná je fantastickým osvěžujícím prvkem, který se přidává do mnoha nejrůznějších drinků. Nejenže skvěle chutná, ale má i úžasné léčivé účinky. Pomáhá při nadýmání, zmírňuje syndrom dráždivého střeva a celkově zlepšuje trávení. Dokonce umí zlepšit i náladu a zmírnit stres nebo nervozitu. Skvěle zabírá také na cestovní nevolnost či žlučníkový záchvat. Výborně funguje i na léčbu dýchacích potíží a zároveň příjemně osvěží dech. Díky antiseptickým účinkům pomáhá i při kožních infekcích nebo akné.

Šalvěj muškátová zbaví špatné nálady

Šalvěj vyvolává radostnou náladu, pročišťuje emoce, přispívá k vyrovnanosti a vnitřní síle. Hlavní účinnou látkou je silice, kterou tvoří z velké části bergamiol, linalol, myrcene, sclareol a geraniol. Dále obsahuje saponiny a třísloviny. Harmonizuje menstruaci, působí proti infekcím močových cest, zažívacího a dýchacího ústrojí. Dokonce je jedním z nejlepších ženských afrodiziak. Šalvěj muškátová stimuluje dělohu a zvyšující produkci hormonu estrogenu. Zároveň pomáhá při nechutenství a zkaženém žaludku.

Sedmikráska chudobka odlehčí trávicímu systému

Květina bývala už od středověku součástí očistných nápojů. Rostlina je močopudná a čistí nejen krev, játra a ledviny, ale i trávicí trakt se žlučníkem, jemuž pomáhá lépe fungovat. Díky efektivnímu zásahu v krvi a jejímu pročištění jsou sedmikrásky skvělým parťákem při vyrážkách, ekzémech, akné, ale i bolestech kloubů artritického charakteru. Ze sedmikráskových lístků a květů si můžete uvařit jak čaj, tak vykouzlit jarní salát, ale skvělá je i do polévky, nebo jen tak volně položená na chlebu s máslem.

Jitrocel kopinatý odhlení

Bylinka se používá především při onemocněních dýchacích orgánů, zvláště při silném zahlenění, kašli, černém kašli či plicním astmatu. Jitrocel úžasně pročišťuje organismus díky svým antibakteriálním účinkům. Je výborným pomocníkem pro všechny, kteří trpí na různé vyrážky a lišeje. Obsahuje užitečný sliz, třísloviny, pektiny, vápník, draslík, křemík, zinek, beta-karoten a dvakrát více vitamínu C než citron.

Petržel dodá energii

Jednou z účinných látek v nati i v kořeni petržele jsou silice. Nejdůležitější z nich je látka zvaná apiol, která má silné dezinfekční účinky. Také rozšiřuje cévy a podporuje vylučování moči, díky čemuž se využívá mimo jiné k léčbě zánětů močových cest. Petržel je extrémně bohatá na vitamín C, působí povzbudivě, ve větším množství až euforicky.

Ptačinec žabinec není plevel

Rostlinka, která hojně obrůstá každý záhon a usazuje se prakticky všude, kde je odkrytá půda. V žádném případě nejde o plevel, je to bylinka obsahující různé vitální látky, které navracejí energii celému organismu. Obsahuje například železo, draslík, vápník, vitamín A, B, C. Připravte si výborný divoký salát z této rostlinky a špenátu. Nebo ji zakomponujte do smoothie.

Ptačinec žabinec není plevel. Obsahuje například železo, draslík, vápník, vitamín A, B, C. Zdroj: shutterstock.com

Tip na směs proti únavě

Smíchejte od každé bylinky 50 g a vznikne vám báječná jarní bylinná směs. Budete potřebovat březové a kopřivové listí, pampeliškovou nať a petrklíčový květ. Přelijte dvě polévkové lžíce směsi půllitrem vařící vody a deset minut čaj louhujte. Dávku nepijte najednou, ale rozdělte si ji na tři čajové šálky a užívejte třikrát denně po dobu tří týdnů.

