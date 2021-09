Bylinky proti únavě: Které zklidní mysl a zároveň nakopnou víc než káva?

Vyčerpanost je jasný signál našeho těla, že se cítí vysílené a oslabené. Hledáte něco, co by vás takzvaně nakoplo a jste vyloženě přírodní typ? Hitem jsou bylinky proti únavě, které vás stoprocentně nabijí a dodají potřebnou energií ještě lépe než kofein.

Cítíte se dlouhodobě unavení a máte problém začít nový den? Nechce se vám ráno vstávat z postele? Důvodem může být mnoho faktorů, které se podílejí na vzniku únavy. Pro některé z nás je to podzimní změna času, pro druhé zase málo slunečních paprsků či nízká hladina vitamínů a minerálů. Na vině může být také zanesený organismus, nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu, ale i různé zdravotní potíže.

Zrychlená doba

Dnešní uspěchaná doba je neskutečně vyčerpávající nejen pro náš organismus, ale i pro psychiku. Abychom vydrželi rychlé tempo a dosahovali co nejlepších výkonů, často mnozí z nás sáhnou po různých pomocnících proti únavě. Oblíbené jsou různé energetické nápoje, chemické drogy a cigarety, které jsou ovšem návykové a z dlouhodobého hlediska našemu tělu v žádném případě neprospívají. Zkuste to tedy jinak a v první řadě si dopřejte hlavně dostatek pravidelného spánku.

Bojujte proti únavě efektivně a zdravě. Víme, jak na to!

Pokud se cítíte unavení a malátní, vyzkoušejte bylinky pro povzbuzení. Některé z nich možná rostou na vaší zahradě nebo hned za plotem. Zbaví vás depresí, naladí do pohody a dodají sílu. Dají se totiž využít na tisíc způsobů a jsou naprosto přírodní.

Kopřivová voda nabudí

Kopřiva dvoudomá je silná bylina, kterou najdete téměř všude a má opravdu pestré léčivé účinky. Známá léčivka je zdrojem flavonoidů, karotenoidů, aminů, vitaminů C, A, skupiny B, draslíku, železa, křemíku, hořčíku, vápníku, fosforu, kyseliny mravenčí, rutinu, tříslovin, lipidů a fytoncidů. To je výčet, že? Kromě toho má kopřiva i silné čisticí, močopudné a posilující účinky. Připravte si kopřivovou vodu! Budete potřebovat 3 hrsti kopřivových špiček a lístků a 0,5 litru vody.

Kopřivu omyjte teplou vodou, nechte okapat a pak ji pečlivě rozmixujte v připravené vodě. Nechte směs minimálně 2 hodiny odpočinout. Po uplynutí této doby přeceďte a bylinkovou vodu nalijte do skleněné nádoby, v níž ji můžete uchovávat v lednici. Vydrží tam i celých 10 dní. Připravený nápoj pijte minimálně po dobu 7 dnů a užívejte každé ráno i večer jednu decilitrovou sklenku. Kdo má raději teplé nápoje, může pít každé ráno čaj z čerstvých kopřiv.

Ptačinec žabinec nakopne

Ptačinec je rostlinka, která hojně obrůstá téměř každý záhon a usazuje se prakticky všude, kde je odkrytá půda. Každopádně nejde o plevel, jak si mnozí pěstitelé domnívají. Je to záslužná bylinka obsahující různé vitální látky, které navracejí energii našemu organismu. Obsahuje například železo, draslík, vápník, vitamín A, B, C. Připravte si výborný divoký salát z této rostlinky a špenátu. Nebo ji zakomponujte do smoothie.

Potočnice lékařská

Většinou ji najdete u tekoucí vody a všude tam, kde je vlhká půda. Dá se říct, že chutí velmi připomíná řeřichu. Můžete ji jíst jen tak, bez nějaké další úpravy, anebo si z ní udělat studený výluh či lahodný čaj. Obsahuje jód, blahodárné vitamíny A, C a hlavně důležitý vitamín D, který nám často hodně chybí. Kromě toho, že vám potočnice dodá energii, napomáhá i od nechutenství, pročišťuje krev, rozpouští hlen a působí antibakteriálně.

Jezte pampelišky! Povzbudí celé tělo a dodají vitamíny

Oblíbená žlutá květina má obrovskou regenerační schopnost, a proto je využívána od nepaměti pro posílení celého organismu. Pampelišky obsahují velké množství vitaminu C, ale také karotenoidy, mangan a draslík. Mají prokazatelně látky s antibiotickými a antibakteriálními účinky. Konzumovat se dají listy i květy a jejich využití je opravdu pestré. Lze je využít do mnoha pokrmů, salátů a čajů. Únavu vám úspěšně zažene 14 denní kůra, kdy budete každé ráno popíjet čerstvě vylouhovaný čaj.

