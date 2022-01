Bylinky, které slouží jako prevence rakoviny prsu a ženských orgánů

Již po dlouhá staletí se mnohé rostliny využívaly nejen jako potraviny či pochutiny, ale také pro lékařské účely. Některé druhy totiž skvěle stimulují imunitu, a dokonce mají významné protinádorové vlastnosti. V současnosti je bohužel velmi častou diagnózou mnoha žen různého věku rakovina prsu. Víte, které bylinky mají tu moc být užitečnou prevencí či napomáhat v léčbě?

Podle National Cancer Institute obsahují některé běžně užívané byliny i rostliny složky, které chrání před rakovinou. Bylo v nich identifikováno významné množství aktivních fytochemických látek, jako jsou karotenoidy, flavonoidy, ligandy, polyfenoly, terpenoidy, sulfidy, lignany a rostlinné steroly. Právě tyto fytochemikálie mají různé mechanismy účinku.

Buď stimulují ochranný enzym jako je glutathion transferáza, anebo předcházení a zabraňují buněčné proliferaci (hojnému množení a bujení). Jisté rostliny mají zase velmi užitečné biochemické vlastnosti a jejich výtažky a těkavé oleje inhibují syntézu mevalonátu, což zmírňuje růst nádoru a syntézu cholesterolu. Jednoduše řečeno, příroda v sobě ukrývá to, co naše tělo potřebuje a často mu to prospívá. O které byliny se v tomto případě jedná?

Jetel luční

Na první pohled obyčejná jednoletá bylina z čeledi bobovitých. Její výjimečnost však tkví v tom, že obsahuje rostlinné hormony, asparagin, flavonoidy, salicyláty, kumarin, glykosidy, minerální látky a vitamíny. Co všechno umí? Mírní křeče, působí močopudně a pomáhá vyvažovat hladinu estrogenu. Díky obsaženým rostlinným hormonům napomáhá jetel bránit vzniku rakoviny prsu a děložního čípku.

Připravte si z jetele blahodárný čaj: Čtyři čajové lžíce usušených květů zalijte 250 ml vroucí vody a nechte 10 minut odstát. Přeceďte a pijte až čtyři šálky denně.

Jetel díky obsaženým rostlinným hormonům napomáhá bránit vzniku rakoviny prsu a děložního čípku. Zdroj: profimedia.cz

Jmelí bílé

Jedná se o víceletou poloparazitickou rostlinu z čeledi santalovitých, která obsahuje alkaloidy, viscin, kvercetin, urson, viscotoxin, cholin, hořčiny, kyselinu oleanolovou, éterické oleje, inosit, hořčík, pyridin a mnoho dalších užitečných látek. Skvěle snižuje hladinu krevního cukru i tlak. Kromě toho koriguje srážlivost krve, mírní křeče, působí svíravě, protizánětlivě a podle vědeckých výzkumů zamezuje růstu rakovinných buněk. Mírní také nežádoucí účinky ozařování a chemoterapie, a tak ulehčuje život onkologickým pacientům.

Na užívání je nejsnazší výluh: Dvě čajové lžičky sušených listů zalijte 250 ml studené vody a nechte přes noc odstát. Druhý den přeceďte a pijte dva šálky denně.

Kurkumovník dlouhý

Kurkuma patří do čeledi zázvorovitých a zázvor připomíná jak vzhledem, tak i léčivostí. Tato víceletá rostlina dorůstá do výšky až dvou metrů a obsahuje nejen éterické oleje, ale i barvivo kurkumin, monoterpeny, seskviterpeny a polysacharidy. Povzbuzuje činnost žlučníku a celkově látkovou výměnu, posiluje játra, zabraňuje zánětům, je antibakteriální a působí preventivně proti vzniku rakoviny.

Nápoj připravený z ½ l rajčatové šťávy, 3 g kurkumového prášku, špetky pepře a 2 čajových lžiček olivového oleje funguje jako prevence v souvislosti s rakovinným bujením. Vše smíchejte a po celý den popíjejte.

V bylinkářství je pro lopuch mnoho léčebných využití. Kořen má gumovitou strukturu a sladkou chuť. Zdroj: profimedia.cz

Lopuch větší

Tato rostlina je často považována za úporný a nepříjemný plevel, ovšem milovníci lidové medicíny vědí, že je to také velmi užitečná bylina. V bylinkářství je totiž pro lopuch mnoho léčebných využití. Kořen má gumovitou strukturu a sladkou chuť. V minulosti byl lopuch užitečný při artritidě, angíně a spalničkách, v současnosti vědci zjistili, že má i protinádorové vlastnosti. Obsahuje některé aktivní složky, které upravují změny v onkogenech. Lopuch byl použit při léčbě nádoru prsu, vaječníků, močového měchýře, maligního melanomu, lymfomu a pankreatických buněk. Ulevuje od bolesti, zmenšuje velikost nádoru a zvyšuje délku přežití. Lopuchová semínka obsahují účinnou složku nazývanou arctigenín, u které byla prokázána schopnost odstranit nádorové buňky s nízkými živinami. Kořen lopuchu obsahuje antioxidanty typu flavonoidů a polyfenolů, a může potlačovat vývoj nádoru. Normální tělesné buňky jsou pak chráněny před toxickými látkami a buněčnou mutací, a to právě díky výtažku z kořene. Lopuch obsahuje důležitou účinnou látku známou jako tanin, což je fenolová sloučenina. Stimuluje činnost makrofágů, omezuje šíření rakoviny a zachovává imunomodulační vlastnosti.

Ženšen

Ženšen je jednou z nejvýznamnějších léčivých rostlin na světě a napovídá tomu i jeho český název všehoj léčivý. Jeho domovinou je Asie, kde však také roste jen velmi omezeně. Ve své divoké podobě se již téměř vůbec nevyskytuje, vyžaduje totiž specifické přírodní podmínky. Ženšen byl jako přírodní léčivo využíván již před 3000 lety. Za dob čínského císařství byl ženšen dokonce cennější než zlato a nárok na něj měl pouze císař a vysoká šlechta. Kořen ženšenu výrazně podporuje imunitní systém, vyrovnává všemožné hormonální nerovnováhy, váže na sebe škodlivý cholesterol, upravuje funkce trávicí soustavy a působí jako silný antioxidant. Skvěle funguje také jako preventivní ochrana tkání a tělních tekutin před radioaktivním zářením a rakovinným bujením. U nádorových onemocnění podávání ženšenu snižuje pravděpodobnost metastáz. Při dlouhodobém užívání ženšen údajně prodlužuje život.

Petržel, koriandr, fenykl a kopr

Tyto známé bylinky jsou báječným zdrojem kumarinů, terpenoidů, polyacetylenů a dalších fytolátek a mnohé z nich mají protirakovinné vlastnosti. Právě tyto prospěšné látky úspěšně blokují metabolické pochody spojené s rozvojem rakoviny anebo povzbuzují enzymy, které pomáhají karcinogeny metabolizovat a vyloučit.

Bylinky, které mnozí z nás používají zejména při přípravě italských pokrmů, obsahují vzácnou látku karvakrol. Zdroj: profimedia.cz

Bazalka, dobromysl, tymián, rozmarýn, šalvěj a máta peprná

Bylinky, které mnozí z nás používají zejména při přípravě italských pokrmů, obsahují vzácnou látku karvakrol. Během mnoha experimentů karvakrol účinně likvidoval nádorové buňky, a to spuštěním jejich apoptózy (programová smrt buněk). Nádorové buňky jsou v podstatě nesmrtelné, protože nereagují na regulační mechanismy, které řídí normální buňkové procesy ve zdravých buňkách a vyvolávají jejich přirozené odumření. Karvakrol ale tyto nádorové buňky dokáže přinutit, aby samy odumřely. Právě tyto bylinky obsahují také důležité terpenoidy, které úspěšně potlačují růst nádorů a snižují jejich počet.

