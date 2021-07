S Bylinky, které mohou škodit dětem, a většina rodičů to vůbec netuší

Bylinky a koření zpestří jídelníček a jsou právě tím, co dodá jídlu šmrnc a podtrhne chutě. Samozřejmě všichni víme, že mají také vliv na naše tělo i mysl. Jejich používání má ale pravidla, která je vhodné dodržovat o to víc, jde-li o děti. Které bylinky jsou pro děti nevhodné nebo dokonce škodlivé? Kdy a jak s jejich užíváním u dětí začít?

Bylinky od maminky

I když každý rodič naslouchá dětským lékařům s respektem, velká část našeho způsobu výchovy i stravovacích návyků začíná v rodině. Novopečení rodiče naslouchají právě proto, že starší mají s dětmi již zkušenosti, zatím co mladí je teprve sbírají. Jenže jiný kraj, jiný mrav! A tak se dozvíte, že u nás starší generace radí na zažívání fenykl nebo heřmánek, v jiných zemích je to například šáchor, zázvor nebo anýz.

Jak na to, aby bylinky neškodily

Bylinné čaje přinášejí úlevu i dětem. Často je používáme na problémy se zažíváním, usínáním nebo třeba podporu chuti či zmírnění projevů nachlazení. Jistě že nebyli naši předci blázni, když dětem dávali čaje už ve velmi nízkém věku. Ve většině případů určitě byliny pomáhaly. Ale protože děti dědí alergie a nesnášenlivost vůči běžným látkám, nepřekvapí nikoho, že se stále častěji objevují i reakce na tradičně podávané čaje a odvary.

S bylinkami opatrně, uškodí dětem i dospělým

Všeho moc škodí. U bylin to platí do slova a do písmene. Pokud je používáte ke kořenění pokrmů, do marinád a pečení nemusíte se bát. Špetka bylin všeho druhu není nikdy na škodu. Nicméně děti by měly s kořeněnými jídly začít až zhruba od třetího roku života. Jednotlivé byliny by jim měly být do jídel přidávány postupně a jen po jednom druhu. Tímto způsobem, budete mít možnost jednoduše vyloučit koření, na které by mohlo mít dítě negativní reakci. Samozřejmě nejde je o to, zda dětem bude chutnat, ale spíš, jak zareaguje jejich zažívání, případně zda nebude mít dítě jinou reakci. Alergie se mohou projevit vyrážkou na kůži, často v zápotkových místech, zarudnutím či opuchnutím úst apod.

Byliny jako léky podle předpisu

Přírodní medicína a bylinkářství nejsou jen výsadou babiček, rozhodně mají místo i v moderních domácnostech. Tak jako je potřeba nepřekračovat doporučené množství léků, stejně tak je nutné vědět, kolik gramů bylin můžeme denně spotřebovat. Jelikož jsou ve velké většině doporučená množství pro dospělé, zkuste si najít vhodné dávkování na kila lidské váhy. Takto bude schopni používat byliny a koření ve správném množství pro děti i dospělé.

Kdy být zvláště obezřetní

Jednou z nejznámějších bylin, která dokáže zamávat i s dospělým je šalvěj. Mnozí se sním seznámili díky účinným kloktadlům, ale také v bonbonech proti kašli a nachlazení. Šalvěj lze konzumovat jako odvar, nebo jako dochucovadlo v černém čaji, nicméně je nanejvýš vhodné sledovat spotřebu.

Lékořice je také známá z bonbonů a želé, ale i ta může mít neblahé dopady na zdraví, pokud je používána příliš dlouho.

Echinacea neboli třapatkovka je často spojována s podporou imunity u dětí, a i moderní farmakologie využívá jejích pozitivních účinků. Echinacea ovšem patří do skupiny rostlin, na které mohou mít děti alergii. Pokud se rozhodnete ji používat, dobře si ohlídejte případné reakce a negativní projevy.

Stejně tak i oblíbený heřmánek, jež má prokazatelné mírně sedativní a dezinfekční účinky. I ten může spustit alergickou reakci. Není potřeba se mu vyhýbat, ale rozhodně sledujte, jak bude dítě reagovat. Nemíchejte s jinými druhy, dokud si nebudete stoprocentně jistí, že ho můžete z listu potencionálně škodlivých vyloučit.

Reakce lze i očekávat u anýzu, koriandru nebo kmínu. Používejte je raději méně než více. Mohou vést až ke křečím žaludku a střev.