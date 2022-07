Tyto bylinky byste v žádném případě neměli dávat dětem

Bylinky nejsou jenom výsadou dospělých, ale při správném výběru a použití mohou pomoci i těm nejmenším. Jakmile se však jedná o rostliny pro děti, neměli byste v žádném případě experimentovat a vždy vsadit na vhodné a ověřené rostliny v rozumném množství, aby jejich účinky nebyly ve výsledku škodlivé.

Bylinky jsou zdravé a při správném používání příznivě ovlivňují nejen tělo, ale i mysl. Proto je vhodné dodržovat jistá pravidla a dvojnásob to platí hlavně u malých dětí. Které bylinky jsou pro děti nevhodné nebo i škodlivé a kdy je možné s jejich užíváním začít?

Vždy postupně a s mírou

Bylinky byste měli u malých dětí zařazovat do stravy či k užívání vždy s rozvahou a opatrně. Některé jsou vhodné už pro malá miminka, jiné až v pozdějším věku, většinou v období od 3 do 6 let. Velice důležité je i správné množství a dávkování. U dětí platí prostě jiná pravidla, protože jejich organismus je mnohem citlivější. Vždy myslete i na případné alergeny. Protože všeho moc škodí, zařazujte bylinky do jídelníčku či pitného režimu vždy v minimálních dávkách a jednotlivě, abyste byli schopni rozpoznat případnou reakci.

U dětí platí jiná pravidla, protože jejich organismus je mnohem citlivější. Vždy myslete i na případné alergeny. Zdroj: shutterstock.com

Kdy je správný čas

Nejvhodnější je zařazovat bylinky do jídelníčku dětí až v době, kdy přechází na pevnou stravu. Do té doby jsou vhodné jen bylinkové čaje například na lepší trávení při bolení bříška. Nikdy však neexperimentujte a zkonzultujte situaci i s vaším ošetřujícím lékařem. Vždy zvolte pouze jeden druh byliny a vyčkejte na následnou reakci, kdyby náhodou měla být alergického charakteru. V případě, že je vše v pořádku a bylina na určitou potíž zabírá, můžete ji plně využít.

Prospěšné bylinky

Většina bylinek obsahuje velké množství tělu prospěšných látek. Platí to nejen pro dospělé, ale i pro děti. U dětí je však nutné dávat si u některých bylin pozor a být obezřetný, nebo se jim dokonce v dětském věku naprosto vyhnout. Co se však týká běžných tzv. kuchyňských bylin, jako je například pažitka, petrželka, oregano, libeček, saturejka nebo bazalka, ta je možné u dětí zhruba od jednoho roku používat bez obav.

Čerstvé bylinky mají přednost

Vždy je lepší v případě dětí dávat přednost bylinkám čerstvým před těmi sušenými. Obsahují větší množství prospěšných látek a jsou mnohem lépe stravitelnější. Můžete je dětem přidávat nejen do jídla, ale velice dobře a zdravě jimi ochutíte kdejakou svačinku a nemusíte mít obavy dětem připravovat i bylinkový čaj, limonádu nebo zředěný sirup.

U kterých bylin si dát pozor

Zcela úplně byste se měli u dětí vyhnout výrazným bylinám, které jsou pro malé děti nevhodné. Které sem patří?

Šalvěj

Právě tato bylinka je jednou z nejznámějších rostlin, které nejsou vhodné pro děti. Obsahuje mírně jedovatý thujon, který může být ve velkém množství jedovatý a u citlivých jedinců někdy může vyvolat křeče. Při zevním použití žádné riziko nehrozí, a tak se nemusíte bát potřít dítěti šalvějovým výluhem například štípanec od komára.

Tymián

Tymián je bylina, kterou lze využít jak v kuchyni, tak v léčitelství. Ne nadarmo se mu říká „antibiotikum Středomoří". Díky obsahu silic je výborným desinfekčním prostředkem, který usnadňuje vykašlávání, a proto se často využívá při nemocech dýchacích cest. Není však ve větší míře vhodný pro děti do ukončeného šestého roku věku, protože může vyvolat alergickou reakci. V malém poměru ve směsi s jinými bylinkami se ho však bát nemusíte.

Lékořice

Většinou ji znáte z bonbonů a želé, ale i tato bylinka může mít neblahé dopady na zdraví dětí, pokud je používána ve velké míře a příliš dlouho.

Echinacea neboli třapatkovka

Velice často je spojována s podporou dětské imunity a současná moderní farmakologie často jejích pozitivních účinků využívá. Echinacea však patří i do skupiny rostlin, které u dětí často vyvolávají alergii.

Echinacea patří do skupiny rostlin, které u dětí často vyvolávají alergii. Zdroj: shutterstock.com

Alergické reakce může nastat i u oblíbeného heřmánku, anýzu, koriandru, pelyňku, puškvorce a kmínu. Není nutné se těmto bylinkám zcela vyhýbat, ale vždy sledujte, jak na jejich užití bude dítě reagovat.

