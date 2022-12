Bylinky, které nedovolí tuku, aby se vám uložil v játrech. Umí je i vyčistit

Jak jsou na tom vaše játra? Myslíte, že když to nepřeháníte s alkoholem, pak musejí být vlastně v pořádku? Chyba lávky! Až pětina populace trpí onemocněním jater, jehož původem není alkohol. Ztučňování jater je však léčitelné a navíc je pročištění i podpora funkce tohoto významného orgánu možná i díky bylinkám. Znáte ty nejdůležitější?

Zdroje: www.healthline.com, www.rehabilitace.info

Nezapomínejte na svá játra

Naše tělo funguje jako dobře promazaný stroj, dokáže se samo spravit, získat z potravy nezbytné látky pro své fungování i vyfiltrovat, co mu nesvědčí. Teoreticky nepotřebuje tělo nic speciálního navíc, aby dobře fungovalo. Jediný, kdo ho poškozuje, je naše okolí, které může být toxické a to doslova, ale také metaforicky. Dalším hlavním nepřítelem jsme my sami, když tělo nadbytečně zatěžujeme, nedáváme mu vhodnou potravu, a ještě navíc jej trápíme vyloženě nezdravými potravinami či stresem.

Podívejte se na toto video, kde Roman Vaněk a Petr Havlíček debatují o funkci jater a jejich výjimečné schopnosti zbavovat tělo nevhodných látek, které nazýváme zjednodušeně toxiny.

Ztučnění jater není problém jen u alkoholiků

Autoři videa také zmiňují málo známe ztučnění jater. Problémy s játry nemají jen alkoholici. Nejen alkohol vede ke ztučnění a následné nevratné cirhóze. Ztučnění čili steatóza postihuje až čtvrtinu populace, aniž by tito lidé nadměrně konzumovali alkohol. Nemocní mají často problémy s vysokou hladinou cholesterolu a triglyceridů, užívají kortikosteroidy či jiné konkrétní léky, trpí cukrovkou nebo také špatnými stravovacími návyky a přejídáním.

I když játra tělo, respektive krev pročišťují a dělají to tak odjakživa, situace je kvůli životnímu stylu většiny z nás významně jiná, horší. Moderním způsobem života jim dáváme poměrně hodně zabrat, a také proto se mnozí z nás domnívají, že by měli játrům a celkově i tělu pomoci také pravidelným detoxem, respektive pročištěním. S tím mohou významně pomoci i mnohé bylinky.

Játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů a fungují jako hlavní detoxikační orgán lidského těla. Zdroj: profimedia.cz

Játra před tuky ochrání bylinky domácí i exotické

Pokud jde o zdraví jater, nejznámější a i vědci nejvyzdvihovanější je rozhodně ostropestřec mariánský, který vypadá jako běžný bodlák. V Evropě je už zdomácnělý, ale pochází ze Středomoří a Malé i Přední Asie. Jeho síla spočívá především v semenech, ze kterých si dnes již běžně můžete koupit nejen potravinové doplňky, ale také čaje a další výrobky. V podpoře očisty a funkce jater je ostropestřec absolutním vítězem a jeho užívání se doporučuje nejen v lidovém léčitelství, ale i jako doprovadná léčba klasické medicíny. Nezapomeňte však lékaře o bylinné kúře vždy informovat.

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) je špičkou mezi bylinkami na játra Zdroj: profimedia.cz

Z českých bylin patří podle vědeckých studií mezi významné čističe jater také jablečník obecný, kořen černého rybízu, kořen a nať pampelišky, hořec žlutý, benedikt lékařský či smil písečný. V lékárnách můžete koupit bylinné směsi i další přípravky z těchto bylin, které jsou doporučované k pročištění.

Smetánka lékařská (Taraxacum officinale). Rostlina obsahuje významné látky, které skvěle podporují detoxikaci organismu. Zdroj: shutterstock.com

Mezi exotičtější rostliny podporující činnost a uzdravení jater jsou ženšen, zelený čaj, lékořice, kurkuma a zázvor. Ač nerostou u nás, i tyto potraviny, nápoje či koření jsou u nás již běžné a jsou také považovány za účinné přírodní prostředky k očistě jater.