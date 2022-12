Zapomenuté vánoční bylinky našich předků: Tyhle naše babičky doslova zbožňovaly

Blíží se tolik očekávaný sváteční čas a tím jsou Vánoce. Kromě tradičních oslav a zvyků, nás však čekají i bohaté vánoční stoly s velmi pestrou škálou dobrot a laskomin. Ovšem naše zažívání může začít protestovat, a tak není od věci zařadit v tuto dobu do pitného režimu ty správné bylinky.

Vánoční tabule se v období vánočních svátků prohýbají pod tíhou jídla více než kdy jindy. Čekají nás lákadla v podobě cukroví, chlebíčků, jednohubek a smaženého kapra i řízků společně s vydatným bramborovým salátem. A k tomu často i pravidelné dávky alkoholu, protože svařák z červeného vína nebo punč či grog k Vánocům prostě patří. Podpořte proto své lepší zažívání. Které bylinky používaly naše babičky?

Pelyněk nejen na trávení, ale i proti nachlazení

Pelyněk pravý je známý svou typicky hořkou chutí a jedná se podle vědeckých studií o jeden z nejlepších přírodních léků na „pokažený“ žaludek. Pomůže při špatném trávení, na nepříjemné nadýmání, pálení žáhy a značně urychluje trávení tučných a těžkých jídel. Významně se podílí díky obsaženým těkavým silicím, tříslovinám a hořčinám na zvýšené tvorbě žaludečních šťáv a lepší činnosti žlučníku i jater. Stejně tak pomůže i všem, kteří trpí nechutenstvím.

Pelyněk je známý svou typicky hořkou chutí a jedná se o jeden z nejlepších přírodních léků na „pokažený“ žaludek a špatné trávení. Zdroj: kariphoto / Shutterstock.com

Vzhledem k tomu, že má pelyněk i silné protizánětlivé a povzbuzující účinky, je velmi nápomocen při chřipkách a nachlazení, protože zvyšuje přirozenou imunitu organismu. Bylinka taky zklidňuje psychiku, a proto můžete pelyňkový čaj pravidelně popíjet i při nervovém vyčerpání a depresích.

Puškvorec uctívá i čínská medicína

Tato léčivá bylinka byla velmi oblíbena už v dobách antiky. Do Evropy ji z Asie přivezli tatarští nájezdníci, kteří její kořen žvýkali pro podporu trávení a posílení zdraví. V Číně je dodnes puškvorec velice populární, a dokonce plní funkci talismanu, který by měl mít každý u sebe nebo před vchodem do domu či u postele. Kromě svých léčebných schopností má totiž údajně i ochrannou moc před zlými silami.

Kořen puškvorce zkoumala i moderní věda a došla k závěru, že ho lze využít při celkové slabosti trávicích orgánů, při bolestech žaludku i střev a výborně funguje i při kolikových záchvatech. Pomůže vám také s nadýmáním a nepříjemnými průjmy. Bylinku je možné využít i při poruchách krvetvorby a puškvorec je doporučován také při anémii a leukémii.

Protože pročišťuje celé tělo, velice pozitivně ovlivňuje i celkovou funkci ledvin. Puškvorec si s přehledem poradí i s otoky a zavodněným organismem, s nachlazením, chřipkou nebo bronchitidou. Dokonce vám pomůže i s rekonvalescencí po vážných onemocněních, která jsou spojená s ozařováním a chemoterapií.

S kmínem nejen lépe vytrávíte

Kmín má své nezastupitelné místo v kuchyních celého světa. Je známý svou výraznou chutí a vůní. Toto koření má také podle vědců mnoho zdravotních benefitů, včetně podpory trávení a redukce infekcí, které se přenášejí potravinami.

Kmín v těle zvyšuje aktivitu trávicích enzymů a napomáhá dostatečnému uvolňování žluči, která pozitivně přispívá ke zpracování tuků a živin ve střevech. Při trávení kmín uvolňuje složku zvanou megalomicin, která má poměrně silné antibiotické vlastnosti. Drobná semínka také dokáží snižovat cukr v krvi i hladinu nebezpečného cholesterolu.

Mátu milovali už staří Řekové

Už staří Řekové potírali lístky máty jídelní stoly před podáváním pokrmů. Věřili totiž, že ochrání jídlo před špatnými energiemi. Máta je známá svými blahodárnými účinky na celé trávicí ústrojí, které dokonale stimuluje a výborně pomáhá i s nepříjemným pálením žáhy.

Už staří Řekové potírali lístky máty jídelní stoly před podáváním pokrmů. Zdroj: shutterstock.com

Máta se podle vědců podílí na správném vylučování trávicích šťáv a podporuje činnost jater, slinivky a žlučníku. Je výborným pomocníkem při nepříjemném nadýmání, tlumí pocit na zvracení a křeče v žaludku. Zároveň zklidňuje veškeré střevní koliky a žlučníkové záchvaty.

Máta nejen jako čaj

Dopřejte si během svátků pravidelně bylinkový čaj z máty. Dejte 2 lžičky sušené nebo snítku čerstvé máty do hrnku a zalijte ji šálkem vroucí vody. Pak nechte krátce louhovat a sceďte. Mátu však můžete přidat i do jídla, hodí se nejen k masu a rybám, ale i do nápojů, pomazánek a k dezertů.

Heřmánek pohladí a harmonizuje

Vyzkoušet můžete i nálev z heřmánku. Vědecké studie potvrzují jeho výborné zklidňující účinky na celou trávicí soustavu a žaludeční šťávy. Jakmile máte pocit žaludečních křečí, anebo vás trápí střevní katar či nadýmání, pravidelně popíjejte teplý heřmánkový čaj. Velice účinně totiž vyladí střevní flóru, což vás zbaví veškerých střevních potíží, včetně nepříjemných průjmů. Zalijte 2 lžičky sušeného heřmánkového květu 250 ml vroucí vody, zakryjte, nechte asi 15 minut vyluhovat a poté sceďte.

Zkuste domácí směs na dobré trávení

Účinky heřmánku můžete posílit i dalšími užitečnými bylinkami na trávení. K 10 g heřmánku přimíchejte 30 g kořene puškvorce, 10 g kmínu, 10 g nati pelyňku pravého a. 40 g listů máty. Dvě lžičky této směsi pak zalijte 250 ml vroucí vody a nechte 15 až 20 minut vyluhovat. Čaj byste měli pít dvakrát denně.

Vsaďte na sílu zázvoru

Zázvor vás podle vědců ochrání nejen před nachlazením, ale umí to i se špatným zažíváním, protože se podílí na zvýšené produkci žaludečních šťáv. Nastrouhejte či nakrájejte si do běžného čajového hrnku tak 2 až 3 cm zázvorového kořene a zalijte ho 200 ml vroucí vody. Připravený nápoj pijte před jídlem a také, jakmile dojíte. Ochutit jej můžete lžičkou medu, citronem a špetkou skořice.

Šalvěj lékařská

Jedná se o bylinku, která nesměla kdysi chybět v žádné domácnosti a její pozitivní vliv na trávení potvrzují i vědci. Vždy byla uctívanou rostlinou za své dokonalé protizánětlivé účinky. Často se dodnes bylinka využívá jako prostředek na léčbu bolestí v krku, protože její listy i nať obsahují velké množství silice salviol, thujon a cineol.

Šalvěj je od nepaměti využívána na zklidnění podrážděného žaludku a střev. Zdroj: shutterstock.com

Stejně tak je šalvěj od nepaměti využívána na zklidnění podrážděného žaludku a střev. Ve staročeské kuchyni se šalvěj používala stejně jako dnes petrželka. Proto jí můžete okořenit nejen vánočního kapra, ale i jiné ryby, stejně tak ostatní masa, paštiky, omáčky, marinády, bylinková másla i pomazánky. A samozřejmě si z ní můžete dopřát také léčivý čaj.

