Voňavé, zdravé a dostupné bylinky, které zlepší růst a kvalitu vašich vlasů

Pěkné vlasy chce mít každá žena, a i mužům na nich záleží. Jsou součástí naší image. Stříháme je, natáčíme nebo žehlíme a co denně upravujeme. Základem všeho je jejich kvalitní růst a zdravá pokožka hlavy. Pomůže nám i zde příroda? Ale jistě!

Kvalita a kvantita

Vlas je v podstatě mrtvý. Sice ho můžeme různým drastickým zacházením ještě více poškodit, ale poté jeho kvalitu trvale nenapravíme. Kosmetika nám může pomoci dobrou kondici vlasů udržet, ale vrátit vlas do stavu před narušením dokáže jen dočasně. Nezbývá než o hřívu pečovat a podpořit její růst. Kvalitu vlastu totiž nelze změnit. Smiřte se s tím, co máte a najděte nejideálnější způsob péče a úpravy. Obvykle jde především o lichotivý střih a vhodný styl.

S kvantitou je to ale jinak! Vlas vyrůstá z folikul v pokožce. Péčí o její zdraví a prokrvenost, zajistíme i růst vlasů a jejich nadměrnému vypadávání.

Péče o pokožku hlavy

Kůže je největší orgán našeho těla. O pokožku rukou, obličeje, trupu i chodidel se pravidelně staráme, ale skalp trošku zanedbáváme. Samozřejmě, i mytí hlavy pokožce prospívá a pomáhá, neboť čistota je půl zdraví. Ale dobrému stavu můžeme pomoci i jinak.

Kůži celého těla i hlavy ovlivňuje především to, co jíme. Vitamíny zabraňujícími vypadávání vlasů jsou B7, C a D. Zatímco z minerálů je důležité železo a zinek. Oboje můžeme přijímat formou potravinových doplňků anebo na ně bohatou stravou. Doporučuje se především konzumace bílkovin, na něž jsou bohatá vejce nebo fazole. Obohacení jídelníčku o Omega-3 kyseliny v rybách, oříšcích a semínkách, by mělo být také součástí péče o vlasovou pokožku.

Bylinky nám mohou pomoci ozdravit vlasovou pokožku Zdroj: lola1960 / Shutterstock.com

Bylinné a rostlinné elixíry a oleje

Těžko můžeme mluvit o zázraku do druhého dne. Nicméně, přírodní kosmetika anebo rovnou bylinky samotné, mohou napomoci zdraví pokožky hlavy i pěknému vzhledu vlasů. V praxi se jich osvědčilo několik, stačí si jen vybrat.

Aloe vera působí hned několika látkami. Kombinace enzymů, kyseliny salicylové a hydratačních látek zajistí pokožce očistu od mazu i odumřelých kožních buněk, působí protizánětlivě a částečně nahrazuje i deficit keratinu, který je hlavním proteinem přítomným ve vlasech i pokožce. Bazalka se používá ve formě bylinného oplachu. Pomáhá prokrvení pokožky a zabraňuje lámavosti vlasů, obsahuje také velké množství magnezia. Dobře známé jsou i její protizánětlivé účinky. Tymiánový a rozmarýnový olej nádherně voní, ale pro růst vlasů se doporučují navíc v kombinaci s jojobovým a hroznovým olejem. Olej z čajovníku, známý pod anglickým názvem „tea trea oil“, je doporučovaný pro své protiplísňové vlastnosti. Lupy jsou totiž způsobovány mykotickou infekcí, a proto je čajovník jedničkou v boji proti nevzhledným bílým šupinkám, které jsou jejich projevem. Měsíček lékařský se také používá ve formě oleje pro stimulující masáž hlavy. Vlasy po něm rychleji rostou, podporuje tvorbu kolagenu a krevního oběhu v pokožce.

Měsíček lékařský se také používá ve formě oleje pro stimulující masáž hlavy Zdroj: Esin Deniz / Shutterstock.com

Pokud se rozhodnete použít esenciální oleje, pořádně si prostudujte, zdali není nutné ředění jinými minerálními oleji. Ne všechny je vhodné použít přímo na kůži, protože mohou být příliš koncentrované.