Tyto bylinky zabraňují vypadávání vlasů a dokáží vaši kštici i přirozeně zahusti

Zase máte po rozčesání plný hřeben vlasů a trápí vás jejich nadměrné vypadávání? Ztráta vlasů je psychicky bolestivá, ale není neřešitelná. Zkuste nasadit bylinky, které růst vlasů podporují.

Vypadávání vlasů je běžný fyziologický jev, kterého není potřeba se bát. Zdravým jedincům by denně však nemělo vypadnout více než osmdesát až sto vlasů, což je názor odborníků. Větší ztráta vlasů nad tuto hranici už může být známkou jistých zdravotních potíží.

Nejčastější příčiny vypadávání vlasů

Fyzický či emocionální stres.

Hormonální nerovnováha.

Narušená funkce štítné žlázy.

Chudokrevnost.

Nedostatky důležitých vitaminů a minerálů.

Alergie.

Dlouhodobé používání některých léků.

Dědičnost.

Nevhodné kosmetické přípravky.

Výluh z kopřivy velice účinně stimuluje růst vlasů, dodává jim lesk a pevnost. Zdroj: shutterstock.com

Co vlasy potřebují

Vlasy udržuje v kondici samozřejmě správná životospráva a strava bohatá na vitamíny a minerály. Především se jedná o vitamin A a vitaminy skupiny B, ale také o minerály, jako jsou zinek, železo, methionin a biotin (vitamin H). V každém ohledu se vyplatí konzumovat dostatek čerstvé zeleniny, hlavně té oranžové a červené, jako jsou například mrkev, paprika nebo dýně. Stejně tak jsou velice užitečné i mořské plody, luštěniny, ořechy a celozrnné obiloviny, které obsahují látku methionin, což je jedna z dvaceti základních aminokyselin tvořících bílkoviny. Významně se podílí na kvalitě nejen vlasů ale i kůže a nehtů. Významný vliv na kvalitu a množství vlasů mají také některé bylinky. Které to jsou?

Kopřiva

Jedná se o královnu bylinek v péči a podpoře růstu vlasů. Je to především díky jejím výrazným protizánětlivým a antioxidačním účinkům a bohaté přítomnosti železa, hořčíku a zinku. Kopřiva skvěle vyživuje a harmonizuje pokožku hlavy a je vhodná nejen pro suché, ale i pro mastné vlasy, kterým vrací zpět vitalitu a rovnováhu. Zároveň výrazně omezuje vypadávání vlasů a snadno si poradí i s lupy. Výluh z kopřivy velice účinně stimuluje růst vlasů, dodává jim lesk a pevnost. Kopřivu můžete užívat vnitřně například v podobě pití čaje, ale velice užitečná je i vnější péče. Stačí si po každém umytí opláchnout vlasy kopřivovým výluhem. Trápí vás i nadměrná mastnota vlasů? Stačí přidat do kopřivového výluhu pár kapek 4 % octa a mírně ohřátou směs vtírat pravidelně do vlasů po dobu 2 týdnů.

Levandule

Bylinka, která pomáhá při velice silném poškození a vypadávání vlasů. Výborně funguje na lupy a na různé plísňové a zánětlivé potíže pokožky hlavy. Trápí vás zničené konečky vlasů? Rozmíchejte si 1 žloutek se 3 kapkami levandulového esenciálního oleje a aplikujte je na porušené konečky. Nechte působit tak 20 minut a poté opláchněte. Léčebnou kúru aplikujte po dobu 1 měsíce, vždy dvakrát týdně.

Máta

Tato bylinka skvěle vyrovnává optimální tvorbu kožního mazu. Skvěle reguluje nadměrnou aktivitu mazových žláz a díky tomu je výbornou prevencí mastných vlasů i ucpaných kožních pórů, což často vede k úbytku a řídnutí vlasů. Obsažený mentol výborně ovlivňuje správné prokrvení pokožky a rovnoměrné rozvádění důležitých živin, které jsou důležité pro pevné a zdravé vlasy. Díky svým antioxidačním a antibakteriálním vlastnostem je pro vlasy máta doslova léčebným balzámem.

Bazalka

Právě tato léčivá bylina skvěle podporuje nejen samotný růst vlasů, ale zároveň zabraňuje jejich vypadávání a usnadňuje i jejich rozčesávání. Snadno si můžete připravit masku z několika čerstvých bazalkových listů, které rozmělníte a smícháte je s olivovým olejem. Naneste na vlasy a nechte působit tak půl hodiny, poté vše důkladně opláchněte.

Rozmarýn je užitečná bylinka, která obsahuje látky podporující prokrvení pokožky. Zdroj: shutterstock.com

Rozmarýn

Užitečná bylinka obsahuje látky, které dokonale podporují prokrvení pokožky. Stačí si opět udělat výluh, který vmasírujete do pokožky, neoplachujte a vlasy necháte uschnout přirozeným způsobem.

Zdroje: www.prostreno.cz, www.prozeny.cz, www.kosmetikahrou.cz