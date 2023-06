7 bylinek ze zahrádky, které čistí játra. Rozhlédněte se, určitě je tam máte

Játra jsou životně důležitý orgán, který má schopnost se sám regenerovat. Podejte jim přesto občas pomocnou ruku a vsaďte na bylinky ze zahrady. Některé z nich totiž fungují jako perfektní čističe jater.

Pokud se často potýkáte s nedostatkem energie, anebo vás trápí dokola kožní problémy či špatné trávení, možná by si vaše tělo zasloužilo jaterní očistu. Jejich funkčnost totiž není neomezená.

V současné době tento orgán nezatěžujeme pouze špatnou stravou, alkoholem či kouřením, ale kondici jater neblaze ovlivňují i mnohé kosmetické přípravky. Stejně tak má na ně špatný vliv dnešní uspěchaná doba plná stresu. Dejte si tedy přes den chvilkové léčebné klidové pauzy s bylinkami, které v tomto případě prospějí, protože podporují jejich detoxikaci.

Které bylinky by vám dozajista neměly na zahradě chybět, se dozvíte z následujícího videa:

Ostropestřec mariánský

Právě tato bylinka je na játra vyhlášená. Jejím bonusem je nejen čisticí schopnost, ale také schopnost regenerace. Ostropestřec totiž podporuje obnovu jaterní tkáně. V bylině jsou dále obsažen flavonolignany silybin, silydianin a silychristin, které jsou zahrnuty pod termínem silymarin. Dokonale zabraňují vniknutí toxických látek do jaterní tkáně a posilují imunitní systém. Plod se mnohdy využívá při léčbě žloutenky, cirhóze a otravách alkoholem, houbami, drogami a průmyslovými látkami.

Jalovec obecný

Tato rostlina nejenže játra čistí, ale zároveň je i tonizuje. Stejně tak působí na ledviny a zvyšuje produkci moči, čímž snižuje hladiny kyseliny močové. Jalovec se podílí také na odvodu přebytečné vody z tělesných tkání. Běžně se využívají k léčbě jater čerstvé a dozrálé plody, z nichž si můžete vyrobit buď čaj, nebo do zásoby jalovcovou tinkturu.

Jalovec obecný (Juniperus communis) Zdroj: Shutterstock.com / Melica

Jablečník obecný

V tomto případě se jedná o bylinku, která výborně posiluje játra a je nápomocná v léčbě jejich chorob. Funguje dokonce i na cirhózu. Tato hluchavkovitá rostlina má i příznivé účinky na potíže se žlučníkem. Pokud si z jablečníku budete dělat čaj, počítejte s tím, že je poměrně hořký. Proto není od věci si ho smíchat i s jinými bylinkami.

Kořen rybízu černého

Zpravidla se ví, že jsou z černého rybízu zdravé především plody. Nejvíce účinných látek se ale nachází v jeho kořeni. Často jej využívaly již naše babičky při zánětech jater a je výborný i na jejich regeneraci. Povařte 1 polévkovou lžíci sušeného kořene 20 minut ve 250 ml vody, sceďte a užívejte třikrát denně tak, že 1/2 jedné dávky vypijete před jídlem a druhou po jídle. Kúra by měla trvat po dobu 14 dní až 1 měsíce. Stejně tak si lze vyrobit tinkturu a užívat pár kapek preventivně.

Benedikt lékařský

Další bylinka pro podporu správné činnosti jater, kterou byste měli mít na zahradě. Možná jste o ní slyšeli pod lidovým názvem „čubet“. Hodí se i na potíže se žlučníkem. Léčivou částí je nať, kterou si lze nasbírat od konce května do poloviny září. Můžete si ji nejen usušit, ale i zamrazit, naložit do lihu i do vína.

Úžasným čističem jater je i pýr plazivý. Zdroj: Profimedia

Pýr plazivý

Úžasným čističem jater je i pýr, který játra pročistí a podporuje správný metabolismus. Díky jeho účinkům se tak mnohdy zbavíte různých kožních nemocí, které zpravidla vyplývají z nedostatečné funkce jater. Pýr je také výborná bylinka, kterou byste si měli dopřát vždy po dobrání antibiotik.

Vachta trojlistá

Vachta je další užitečná bylinka, která se používá k posílení nejen jater, ale celého organismu. Výborně podporuje tvorbu žluči a žaludečních šťáv a celkově harmonizuje metabolismus. Zpravidla se využívá ve formě tinktury vyrobené z čerstvé rostliny i s květy.

Zdroje: www.novinky.cz, www.floranazahrade.cz, www.nasezahrada.com