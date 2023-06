5 bylin, které by měly mít všechny ženy nad 50 vždy po ruce. Máte je na zahradě?

Mít na zahradě bylinky je základ. Poslouží nejen jako příjemné dochucovadlo, ale můžete využít i jejich léčivých sil. Víte, které z nich mají výborné účinky pro ženy nad 50? Máme pro vás hned 5 tipů. Jejich pěstování je naprosto nenáročné a zvládne to i naprostý začátečník.

Spadáte do kategorie žen po 50 a potýkáte se s jistými změnami, které souvisejí s klimakteriem? Využijte bylinky, o jejichž účincích by měla vědět každá žena. Jsou užitečné a velice snadno nepříjemné projevy menopauzy zažehnají, nebo jim dokonce předejdou. A některé vám pomohou i s hubnutím. Které to jsou?

Řebříček obecný

Řebříček je jednou z bylin, na kterou by ženy neměly nechat dopustit, protože jejich tělu nesmírně prospívá v každém věku.

Řebříček potlačuje křečovité bolesti během menstruace, pomáhá při potížích s dělohou a vyrovnává náhlé hormonální výkyvy v období přechodu. Farář Kneipp se k této bylince vyjádřil jasně: „Ženy by se uchránily před mnohými těžkostmi, kdyby občas sáhly po řebříčku.“

Čaj z řebříčku vám skvěle pomůže i s úzkostmi, stresem a nespavostí. Je to díky obsažené látce thujon, která má sedativní účinky, čistí krev a všechny tělesné tekutiny, léčí průjem, zlepšuje trávení a má dezinfekční účinky.

Řebříčku obecnému se daří na slunci, v propustné půdě bohaté na živiny. Než přemokření snesou suchou půdu, takže se nic moc neděje, když tuto bylinku nebudete zalévat denně. Květů, které jsou uspořádané do chocholíků, se dočkáte zhruba od května do konce léta.

Díky velkému obsahu tříslovin pomáhá kontryhel obecný hlavně ženám, například při bolestech podbřišku. Zdroj: Profimedia

Kontryhel

I tato bylinka je darem přírody pro ženy, a proto je dobré mít doma nasušenou zásobu.

Protože kontryhel obsahuje fytoestrogeny, snadno si poradí nejen s nepříjemnými stavy před každou menstruací, ale poradí si i se stavy, které provázení menopauzu. Je to výborná bylinka pro ženskou hormonální rovnováhu, protože v nati obsahuje užitečné protizánětlivé třísloviny, silice a rostlinné hormony. Kontryhel je také výbornou prevencí proti vzniku cyst a děložních myomů.

I kontryhel je na pěstování nenáročný a neměl by chybět na žádné skalce či v trvalkovém záhoně. Dobře se mu daří na slunných a polostinných stanovištích, kde kvete zpravidla od konce května do konce července. Rostlině nevyhovuje dlouhodobě přeschlý substrát, ale ani přemokření.

Kozinec blanitý

Tato víceletá a vytrvalá léčivá bylinka pochází původem z oblasti Číny, Mongolska a Japonska, ale výborně se jí daří i v našich končinách. Kozinec se řadí mezi jedny z nejvýznamnějších adaptogenů, které pomáhají snáze překonávat fyzické i psychické stresy.

Současně posiluje imunitu, má silné protizánětlivé účinky a tělo chrání před mnoha nebezpečnými viry. Účinky kozince mají pozitivní vliv na neutralizaci nepříjemných menstruačních a menopauzálních symptomů. Zároveň působí diureticky, detoxikuje organismus a pomáhá s hubnutím.

Kozinec pěstujte v neutrální až lehce zásadité lehké půdě, které by měly být mírně kyselé a nejlépe s drenáží. V nadměrně mokrém a těžkém substrátu by rostlině zahnívaly kořeny. Jakmile přijdou první mrazy, můžete sklidit jeho léčivé kořeny.

Šalvěj lékařská

Proč je tato bylinka vhodná pro ženy po 50? Nejenže má dokonalé dezinfekční účinky, ale výborně funguje i proti pocení. Protože bylinka obsahuje poměrně velké množství léčebných silic jako například salviol, kafr, thujon a borneol, podílí se na regulaci estrogenu, který po klimakteriu ubývá. Zbavíte se tak nespavosti, nepříjemných návalů horka, úzkosti i podrážděnosti. Myslete však na to, abyste to s množstvím šalvěje nepřehnali, denní dávka je maximálně 3 šálky.

Šalvěj pěstujte v lehké a kypré zemině, ideálně v hlínitopísčité. Tento nízký a silně aromatický polokeř se bude dobře vyvíjet i v suchých a na živiny chudých či vyčerpaných půdách. Dopřejte šalvěji slunné místo a zálivku přizpůsobte aktuálnímu počasí. Šalvěj tvoří krásné porosty plné květů, kterými můžete například šikovně lemovat záhony či chodníky.

Jedním z přírodních prostředků proti pocení je i šalvějový čaj. Zdroj: Profimedia

Meduňka lékařská

Meduňka také pomáhá hormonální rovnováze ženského těla. Jedná se o bylinku, která navodí vnitřní klid, zbaví vás stresu a potlačí nepříjemné úzkosti vyvolané menopauzou. Působí nejen antibakteriálně, ale i sedativně, způsobuje uvolňování, proto se používá k odstraňování potíží s křečemi.

I této bylince se bude dařit v lokalitách, kde je dostatek slunce nebo polostín. Zeminu volte v tomto případě také hlinitopísčitou a bohatou na živiny. Pravidelně ji okopávejte, zbavujte plevele a pravidelně zalévejte.

