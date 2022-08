Proč jsou kontryhel a řebříček pro ženy nad padesát přímo dar z nebes

Víte, proč jsou některé bylinky vhodné pro ženy nad padesát a dokáží jim pomoci při úbytku ženských hormonů? Obsahují fytoestrogeny, které jsou ženským hormonům podobné a usnadňují ženám cestu přechodem.

Okolo padesátky nastává pro ženu období změn, které se nazývá menopauza neboli klimakterium. Nejde však o nic závažného a je to o tom, jak se s touto fází života žena dokáže vyrovnat. Změna je prostě život. A velkou pomoc může poskytnout i sama příroda. Například kontryhel a řebříček to umí s hormonálními výkyvy naprosto dokonale.

Využijte síly ženských bylinek

V přírodě rostou bylinky, které by měla znát každá žena, protože mohou posloužit k překonání a úlevě od jistých diskomfortů. Dokonce se jejich účinky zabývala i věda. Bylinky nemusíte nakupovat jen v lékárnách či bylinkových obchodech, stačí si vyjít na procházku a vytvořit si vlastní zdroje. Bylinky pomáhají při návalech horka a nevolnostech, které klimakterium provázejí, a jejich velkou výhodou je, že jsou bez vedlejších nežádoucích účinků.

Kontryhel je pro ženy dar z přírody na mnohé gynekologické nesnáze. Zdroj: Profimedia

Kontryhel hraje prim

Kontryhel je pro ženy dar z přírody na mnohé gynekologické nesnáze. Jedná se o jednu z nejlepších bylinek, která je výborná nejen na harmonizaci ženských hormonů, ale slouží i k jistému omlazení a regeneraci těla. Kromě toho se jeho léčebných účinků často využívá i během dospívání, těhotenství nebo po porodu.

Kontryhel znaly ženy už od pradávna

Bylinku můžete znát i pod názvem deštníček, nebeská rosa nebo bylinka Panny Marie. V období antiky byl kontryhel uznáván dokonce jako posvátná rostlina. Zajímavé je, že jeho listy mají tvar ženské sukně a dříve se tradovalo, že ranní rosa, která v něm po ránu ulpívá, je slza panny Marie. Zrovna tuto vyloučenou tekutinu sbírali mnozí alchymisté a podrobovali ji svým výzkumům a pokusům. Podle nich rostlina získala svůj název “Alchemilla vulgaris”. Kde tuto bylinku najdete ke sběru? Na všech vlhčích loukách, v blízkosti mezí, v parcích a na okrajích lesů a cest. Sbírat ji můžete už od května, ale největší koncentraci účinných látek má až během léta.

Proč je kontryhel pro ženy významný?

Bylinka obsahuje významné léčivé hořčiny, organické kyseliny, minerální látky, flavonoidy, flavony, isoflavony, silici, kyselinu salicylovou a vitamín C. Ve vzájemné spojitosti se jedná o látky, které pomáhají právě proti ženským neduhům. Nepostradatelný je i velký obsah taninů, tříslovin s antiseptickými a antioxidačními účinky, které tvoří komplexy s molekulami a výborně detoxikují celý organismus.

S čím kontryhel pomůže

Jedná se o bylinku s poměrně silnými protizánětlivými, močopudnými a stahujícími účinky. Dokonale povzbuzuje ženské pohlavní orgány, a to především dělohu a značně se podílí na zpevňování celého podbřišku. Kontryhel výborně funguje na silnou a bolestivou menstruaci, která je často průvodním jevem klimakteria, zklidňuje záněty, bolesti a mírní kvasinkové infekce. Bylinka je často využívána na potíže s myomy nebo při endometrióze, která vzniká, když se výstelky dutiny děložní během menstruace nedostávají ven z těla. Ulpívají místo toho v břišní dutině a mohou poškodit kterýkoliv jiný orgán. Kontryhel lze užívat vnitřně - můžete si z něho připravit lahodný čaj nebo tinkturu. Ale používá se i ve formě odvarů připravených k sedacím koupelím.

Řebříček obecný chrání ženy před těžkostmi

Víte, co o této bylince říkal farář Kneipp? Zastával tento názor: „Ženy by se uchránily před mnohými těžkostmi, kdyby občas sáhly po řebříčku!“ Jedná se o poměrně známou rostlinu, která dorůstá až do výšky 80 cm a narazíte na ni ve volné přírodě skoro na každé louce, lesních cestách, mezích, svazích a na úbočích hor. Sbírá se jak její nať, tak i typické květy a listy, a to nejlépe během slunného dne, kdy se stupňuje účinnost éterického oleje a tím i léčivost bylinky.

Na co řebříček funguje?

Menopauza je často provázena migrénami, které vznikají nestálou hormonální hladinou. A s tím si řebříček hravě poradí. Stejně tak omezuje silné krvácení, pocit jistého psychického tlaku a vnitřního neklidu. Má totiž perfektní uklidňující účinky. Bylinka to umí i s nevolnostmi, nepříjemným nadýmáním, pocitem slabosti a závratěmi. Dokonale předchází vzniku myomů, výtoků, úniku moči nebo zánětu vaječníků. Nepříjemné průvodní bolesti těchto neduhů řebříček odstraní už při první sedací koupeli. Výborně tlumí také nepříjemné návaly horka. Není od věci si dopřát každý den až tři šálky odvaru a nejlepší je jej popíjet po doušcích.

Víte, co o této bylince říkal farář Kneipp? Zastával tento názor: „Ženy by se uchránily před mnohými těžkostmi, kdyby občas sáhly po řebříčku!“ Zdroj: shutterstock.com

Mix obou bylin je doslova ženským elixírem

Kontryhel se s hřebíčkem výborně doplňuje, a tak si můžete dopřávat i pravidelnou kombinovanou koupel. Dejte 100 g obou bylinek na noc do studené vody, následný den výluh zahřejte a přilijte do ozdravné koupele. Kromě blahodárného účinku na ženské orgány dosáhnete i vnitřní rovnováhy a lepší fyzické síly.

Zdroje: www.annakohutova.cz, www.vitalia.cz, www.ukocouradoma.cz, ncbi.nlm.nih.gov