Bylinky pro ženy v menopauze: Červený jetel není jediný hormonální doping

Každou ženu v určitém věku čeká období klimakteria. U některé dříve, u některé později. Přichází pomalu a provází ho nepříjemné zdravotní potíže. Lze je však mírnit, či se jim dokonce úplně vyhnout i díky bylinkám.

Návaly horka, nadměrné pocení, podrážděnost, bolesti hlavy, ale i kloubů, přibírání na váze, problémy s močením, ztráta chuti na sex, zhoršení prokrvení pokožky a další potíže jsou spojené s obdobím před menopauzou. Ta u žen přichází zhruba po 50. roku věku, přičemž u každé je to jindy a hormonální změna probíhá postupně několik let.

Přírodní cestou

Jakmile se začnou zmíněné příznaky projevovat, první cesta míří k lékaři gynekologovi, který vám většinou předepíše hormonální léky. Pokud se chcete vydat raději přírodní cestou a užívat na zmírnění příznaků přechodu raději preparáty, které mají účinky podobné ženským hormonům, řešení existuje, a to v podobně bylinek. Četné vědecké studie prokázaly, že látky, které některé bylinky obsahují (většinou se jedná o fytoestrogeny, označované jako izoflavony) pomáhají k obnově hormonální nerovnováhy.

Kořen anděliky čínské. Zdroj: Profimedia

Andělika čínská a červený jetel

Jaké bylinky vám mohou pomoci? Návaly horka pomáhá odstraňovat andělika čínská, která působí i jako prevence kvasinkových zánětů a osteoporózy. Nejznámější rostlinou, kterou by měly užívat ženy před menopauzou, je červený jetel, který je doslova nabitý izoflavony. Zbavíte se pocení, bušení srdce, navalů horka, i potíží se spánkem.

Nezapomeňte si na zahrádce nebo na louce natrhat kontryhel. Zdroj: Profimedia

Chmel i kontryhel

Trpíte nepravidelnou a bolestivou menstruací? Začněte užívat chmel otáčivý, má mírně sedativní účinky, takže zmírní i případné pocity podrážděnosti. Ryze ženskou bylinou, kterou byste měla užívat pravidelně, je i kontryhel obecný, který pomáhá vyrovnávat hladinu hormonů, upraví i krvácení a působí jako prevence výtoků. Mezi další vhodné bylinky patří třeba kotvičník zemní, třezalka tečkovaná, šalvěj lékařská nebo řebříček obecný.

Chmel otáčivý je ideální před menopauzou. Zdroj: Profimedia

Kotvičník zemní

Kotvičník sice neobsahuje žádné hormony, ale podpoří vaše tělo natolik, že si samo začne chybějící hormony vytvářet a dokáže jejich sníženou hladinu doplňovat. Kotvičník navíc přispívá dobré psychické kondici. Potěšující zprávou také je, že vám tato bylinky pomůže i s odbouráním tělesného tuku na bříšku! Trápí vás únava, nechuť na sex, osteoporóza (řídnutí kostí), padají vám vlasy a rytmus menstruace není, co býval? I to umí kotvičník do jisté míry harmonizovat.

Šalvěj lékařská

Kdo šalvěj pije, ten dlouho žije, říká se. Šalvěj obsahuje látky podobné ženskému hormonu estrogenu. Dokáže příznivě ovlivnit psychické rozladění a posilnit nervovou soustavu. Její další výhodou je, že dokáže zmírnit návaly, které jsou v období klimakteria běžné.

Řebříček obecný

Snad nejběžnější bylinka na našich loukách a podél cest. Za slunečného dne si nasbírejte kvetoucí nať a nasušte ve stínu a suchém a dobře větraném místě. Čaj bývá doporučován mladým dívkám, protože pomáhá při nepravidelnostech menstruačního cyklu a při jeho vynechání. Používá se ale také v klimakteriu, zejména při silném krvácení. Pomůže vám proti migrénám v souvislosti s nevyrovnanou hormonální hladinou.

Třezalka tečkovaná

Žluté kvítky třezalky tečkované babky bylinkářky po generace sbíraly v období června a července. Třezalka (Hypercum perforatum) je doporučována při úzkostech a nespavosti. Je používána jako slabé přírodní antidepresivum. V přechodu vám může pomoci při výkyvech nálad. Účinky této rostliny jsou dodnes předmětem zkoumání.

Zdroje: www.celostnimedicina.cz, www.vitalia.cz, salveo.cz, trendyzdravi.cz