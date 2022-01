Bylinky a bylinkové čaje pro žlučníkáře

Nemusíte mít přímo žlučníkový záchvat, abyste pociťovali problémy se žlučníkem. Potíže mohou být různého charakteru. Na nic nečekejte a vyzkoušejte osvědčené bylinné čaje. Bylinky vám uleví, jen vědět, které jsou na žlučník ty nejlepší.

Zdroje: www.ceskatelevize.cz, www.novinky.cz

Nečekejte, až se žlučník ozve. Užívejte bylinné čaje!

Žlučníkáři vědí, že by si měli dát pozor na to, co jedí. Problémy se žlučníkem se projevují hlavně po konzumaci hodně kořeněných nebo mastných, často smažených jídlech. Nicméně i stres hraje důležitou roli. U žlučníkářů se střídají období klidu s bolestivými křečemi či pícháním v oblasti žlučníku, ale i zad či žaludku. Nečekejte, až se žlučník ozve a preventivně užívejte bylinné čaje. Rozhodně v případě, kdy vás čeká velká hostina, oslava nebo jiná příležitost, kdy se nebudete chtít až tak moc hlídat.

Hořké bylinky žlučníku uleví

Zeměžluč oklikatá pozitivně působí na žlučník a játra, podporuje tvorbu slin a působí i proti bolesti a zánětu samotnému. Důležitá je také stimulace trávení a trávících šťáv i tvorby žluči v játrech. Celkově jde tedy o bylinu, která nejen stimuluje a léčí, ale také uleví díky analgetickým účinkům.

Zeměžluč nemá vedlejší účinky, ale denní dávka by neměla překročit 5 g. Tato hořká bylinka je velmi účinná a používá se i z mnoha jiných důvodů. Urychluje hojení, celkově stimuluje organismus, a proto je označovaná také jako životabudič a hodí se proto velmi i pro seniory.

Také hořký a podobně účinný je i pelyněk, který navíc pomáhá i při chřipce a nachlazení.

I jablečník obecný je hořký. Používá se při nechutenství a pro posílení trávení, problémech se žlučníkem, játry i žaludkem. V podstatě vše hořké pomůže zažívání, čímž vzniká menší tlak na produkci a distribuci žluči. Žlučník si může odpočinout, zůstává v klidu a bez podráždění.

Jablečník obecný Zdroj: Sarey Both Uy/shutterstock-.com

Čaje zlepší zažívání, žlučník i vyměšování

Vachta trojlistá povzbuzuje činnost žláz, produkci žaludečních šťáv a stimuluje i játra a žlučník. Stejně jako další byliny i vachta podporuje střevní peristaltiku a chuť k jídlu. Navíc má také mírně projímavé účinky.

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) Zdroj: Henrik Larsson / Shutterstock.com

Čaj z benediktu pomůže, ale pozor na ledviny

Benedikt čubet čili bodlák benedikt lékařský se pro podporu žlučníku používá ve formě tinktury nebo čaje. Benedikt podporuje žlučník i játra, ale neměl by se užívat při onemocnění ledvin.

Žlučník podpoří i čaj z arónie

Arónie neboli temnoplodec je u nás známá spíše jako černý jeřáb. Arónie je důležitá pro podporu funkce jater a jejich pročištění. Užívá se také na problémy štítné žlázy, oběhového sytému a krevního tlaku, s čímž souvisí i hladina cukru a cholesterolu v krvi.

Na podzim se temnoplodec neboli aronie nádherně vybarvuje Zdroj: Shutterstock.com / Arti_Zav