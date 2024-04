Krásné a husté vlasy jsou snem mužů i žen. Jak vlasům a pokožce hlavy pomoci bylinnými oplachy? Jak bylinky působí a s čím je nejlépe kombinovat? Vyzkoušejte bylinné oplachy, které si ženy připravovaly po generace. Sílu přírody můžete využít i vy.

Krásné vlasy od přírody

Vlasy jsou rozhodně pro náš vzhled důležité, ať už je máme nebo ne. Když jsou krásné, zdravé a dlouhé, je to pro mnohé nejen znakem zdraví, ale také krásy a přitažlivosti. I u mužů jsou krásné vlasy velkým plus, na druhou stranu, když muž přizná pleš nebo hlavu oholí docela, je to také hodné obdivu.

Dnes máme možnost nakoupit všelijakou kosmetiku od vlasových sér pro silné kořínky až po masky a balzámy na třepící se konečky. I přesto je o přírodní kosmetiku a bylinné kúry stále zájem. Jak to? Určitě nejen proto, že si bylinky můžete natrhat sami a mít je docela zadarmo. Přírodní kosmetika je voňavá, nezatěžuje životní prostředí, vaše vlasy nebo váš organismus. Chcete-li i vy vyzkoušet sílu přírody, sáhněte po konkrétních bylinkách.

Nechte se inspirovat třeba tímto videopříspěvkem. Autorka miluje bylinné oplachy, doporučí vám vhodné bylinky a ukáže, jak jednoduchá může být příprava takového oplachu. Tento a mnohé další zajímavé příspěvky najdete na YouTube kanálu „holistichabits“.

Bylinky působí na vlasy i skalp

Které naše běžné bylinky či koření můžete na vlasy použít? Skoro všechny se hodí a nejde jen o to, jak působí na samotný vlas, ale také jaký přínos může mít z bylinné kosmetiky i pokožka hlavy.

Vlas sám o sobě není živý, ale může být hladký i zdrsněný z různých důvodů. Může být také vysušený, nehladký nebo jinak narušený a vyrůstá z pokožky, která musí být prokrvená, vyživená a čistá. Protože právě stav pokožky souvisí s růstem a vypadáváním či zabarvením, bylinky pečující o zdraví kůže jsou vítanými pomocníky v péči o kadeře. Které bylinky vám pomohou?

close info Chamille White / Shutterstock.com zoom_in Po bylinném oplachu s octem budou vlasy hladké i lesklé a přirozeně se budou lépe rozčesávat.

Které byliny prospívají vlasům a pokožce hlavy nejvíc?

Mezi příjemné, voňavé a u nás docela běžné patří rozmarýn a levandule. Rozmarýn je bylinkou používanou tisíce let z mnoha důvodů. Stimuluje prokrvení vlasové pokožky, podporuje růst vlasů a jejich vypadávání. Najdete ho nejen v kuchyni, ale také v mnohých zahrádkách. Dnes už je k mání i mrazuvzdorná varianta.

Levandule má antibakteriální i antimykotické účinky, a proto také přispívá ke zdraví pokožky hlavy. Pomáhá proti lupům a reguluje produkci olejů skalpu. Zároveň podporuje i pevnost celého vlasu. Podobně působí na pokožku i vlasy máta peprná, která roste jako plevel, na rozdíl od pěstěné a opečovávané levandule, která je již také běžná v zahrádkách a na balkonech.

Mezi oblíbené bylinky, ze kterých se vždy vyráběly šampony, patří kopřiva. Obyčejný kopřivový šampon či oplach z kopřiv vlasy posiluje, omezuje jejich vypadávání a uhlazuje je, díky čemuž jsou také krásně lesklé. Kopřiva přispívá také k jejich hustotě a poddajnosti. Na oplach lze použít nálev jak z čerstvé, tak sušené kopřivy, případně je možné vyrobit si a použít tinkturu.

Oplachy z bylin si můžete snadno vyrobit. Je to možné i prostým povařením bylinky ve vodě, nicméně použití octa je ještě lepší nápad. Také jablečný ocet přispívá pokožce i vlasu. Odbourává nečistoty, působí proti případným mykózám a kůži pomáhá hojit. Zároveň zabraňuje třepení celého povrchu vlasu a tím přispívá lesku.

Zdroje: dumazahrada.cz, bittersweethome.cz