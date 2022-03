Divoké byliny, které můžete sbírat už teď v březnu

První jarní den už je dávno za námi, přibývá slunečných dnů, příroda se probouzí k novému životu a rostou i první bylinky. Které můžeme sbírat už nyní?

Poohlédněte se v přírodě po bylinkách, které vám pomohou pročistit zažívání, konkrétně žlučník a játra. Pokud vás trápí potíže se žlučníkem, je to signál, že i vaše játra potřebují pročistit, protože s nimi je něco v nepořádku.

Dynamické jaro

Březen je právě měsícem očisty. Příroda totiž po klidné a pomalé zimě nabírá na síle, teploty se mohou každým dnem měnit, výjimkou není ani pokles teplot o 15 stupňů. Tato dynamika může s naším zažíváním pořádně zamávat. Navíc v tomto období stoupá energie našeho těla, která směřuje ven, stejně jako rostliny, které se derou z půdy. A stejně tak i potlačovaný vztek, který, pokud nenecháme volně proudit ven a nedáme emocím volný průběh, může se negativně podepsat právě na našem žlučníku.

Pesto z medvědího česneku je velice oblíbené. Zdroj: Profimedia

Medvědí česnek

Na podporu žlučníku a jeho pročištění jsou právě jarní byliny nejvhodnější. Měly by to být byliny hořké a kyselé, ideální je medvědí česnek, který roste na vlhkých místech a jeho zářivě zelené listy nelze přehlédnout. Nejlepší je konzumovat ho v syrovém a v co nejčerstvějším stavu, stačí ho pokrájet na chleba s máslem, přidat ho do tvarohové pomazánky či do zeleninového salátu. I tepelně zpracovaný je chutný, hodí se snad ke všem druhům masa, vhodný je do těstovin, polévek či do vaječné omelety. Často se zpracovává i na pesto.

Sedmikrásky přidejte do salátu. Zdroj: Profimedia

Sedmikrásky do salátu

Mezi další blahodárné jarní bylinky patří sedmikráska chudobka, kterou stačí nasypat do jarního salátu, plicník či podběl lékařský, nebo kopřiva, z nichž si snadno uvaříte léčivý čaj, mokrýš střídavolistý, olše lepkavá a další.

