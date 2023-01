Čaga sibiřská je zdravotní zázrak, tvrdí vědci: Roste v zimě i v Čechách. Kde?

Už jste někdy slyšeli o houbě jménem čaga sibiřská? Jde o přírodní zázrak, který čistí játra, krev a regeneruje orgány. Chcete vědět, kde ji můžete v českých luzích a hájích najít?

Čaga sibiřská (Inonotus obliquus) je známá pro své detoxikační účinky, které s vaším tělem a orgány udělají téměř zázraky. Jedná se podle vědců o houbu obsahující látky, které čistící krev, játra, žlázy a dokonce i ledviny. Jedná se o jeden z nejúčinnějších čističů volných radikálů, které brání tělo před rakovinou.

Čaga obsahuje melanin a ten chrání a zlepšuje sluch, zrak, nadledvinky, nervový systém a imunitní systém. Také chrání DNA a je důležitý pro uchování mentálního zdraví. Při užívání čagy byste se měli dle průzkumů těšit dlouhému a spokojenému životu.

Čaga pomáhá se stresem a napětím, ale i dalšími neduhy

Čaga se využívá i při dietách, ale využívají ji také lidé žijící ve stresu a napětí. Je základním opěrným pilířem pro zdraví imunitního systému. Po padesátce imunita výrazně klesá, tudíž se pak začne projevovat spousta nemocí. Začněte tedy s užíváním čagy co nejdříve, ať se na tento věk připravíte.

Čaga sibiřská (Inonotus obliquus) roste i v Čechách. Zdroj: Shutterstock

A kde u nás čagu najdete? Tato královna mezi houbami roste nejvíce v zimě na břízách. Najdete ji sice i na jiných stromech, ale jelikož je bříza sama o sobě léčivý strom, tudíž lze očekávat, že právě z ní budou účinky čagy největší.

Na video, jak poznat čagu a kde ji najít, se podívejte zde:

Houba je oblíbená v lidovém léčitelství i moderní medicíně

I když čaga nevypadá zrovna dvakrát vábně, nebojte se, její účinky vám to mnohonásobně vrátí. Čaga sibiřská je velmi oblíbená v lidovém léčitelství, ale zkoumá ji i moderní věda. Když ji tedy na kmenu břízy uvidíte, nožíkem ji odřízněte a dejte do košíku.

Čaga sibiřská (Inonotus obliquus) má téměř zázračné účinky. Zdroj: Shutterstock

No a jak čagu zpracovat? Nejprve ji očistěte od černého povrchu. Jde o poměrně náročnou piplačku, která vám za to ale stojí. Jen si dávejte pozor, abyste se neřízli. Následně ji nalámejte na menší kousky a dejte usušit. V sušičce nastavte teplotu 30 °C a nechte sušit deset hodin. Usušenou čagu rozemelte na prášek a přidávejte si do kávy nebo kakaa.

