Bobkový list je skvělé koření. Málokdo ale ví, že jde o účinný zkrášlovací prostředek, který vylepší vzhled a kvalitu vlasů. Věděly to už naše babičky, které měly čaj z tohoto koření neustále po ruce.

Vlasy jsou korunou krásy. A není náhodou, že právě z vavřínových listů se pletly věnce pro římské císaře, básníky a vítěze vojenských klání. Vavřín (lidově nazývaný bobkový list) má právě na kvalitu kadeří výrazný vliv. Už naši předkové ho kombinovali s hřebíčkem a používali coby přírodní prostředek proti šedinám. V čem tedy spočívá vavřínová kůra a jak si ji můžete připravit?

Ve videu Little Diy najdete tipy pro lepší růst vlasů. Více sledujte na kanálu YouTube.

Zdroj: Youtube

Změna jídelníčku

Podle odborníků má na výskyt šedin vliv stres, špatná strava, genetika, ale také chemikálie, které různým způsobem vstřebáváte do těla. Tyto látky pak způsobí, že pigmentové buňky ve vlasech přestanou pracovat a vy začnete mít hlavu plnou bílých nebo šedých pramínků. Co s nimi? Odborníci doporučují změnit jídelníček a zahrnout do něj takové potraviny, které obsahují dostatek vitaminů B, D a minerálů (zejména zinek, selen, měď a hořčík). Dobrou volbou jsou třeba vejce, losos, mořské plody, dýňová semínka, ovesné vločky, batáty, para ořechy nebo fazole.

close info Profimedia zoom_in Pro posílení vlasů jezte potraviny s obsahem vitaminu B a D.

Uvařte si odvar

Stejný koktejl látek jako máte ve stravě, můžete tělu dodat právě bobkovým listem. Vavřín je známým posilovačem vlasů, navíc obsahuje ještě antioxidanty, tedy látky, zabraňující jejich rychlejšímu poškození, šednutí a stárnutí. Velmi účinný proti šedinám je odvar z bobkového listu, který si můžete jednoduše připravit doma. Jak na to: Zhruba 20 až 30 bobkových listů zalijte 1 litrem vařící vody. Směs nechte na vařiči 20 minut probublávat, aby se z koření uvolnily všechny prospěšné látky. Poté odvar nechte vychladnout a sceďte přes sítko.

close info Profimedia zoom_in Bobkový list napomáhá lepší kvalitě vlasů.

Dvakrát týdně

Jakmile odvar vychladne, můžete ho použít na vlasy. Jak na to: Umyjte si hlavu šamponem a důkladně ji opláchněte. Odvar nalijte na vlasy a nechte zhruba 15 – 20 minut působit. Poté ho znovu spláchněte vlažnou vodou. Bylinkáři doporučují používat tuto vlasovou kúru po každém umytí, minimálně dvakrát týdně. Bobkový list má navíc protizánětlivé účinky, takže pomůže i jako přírodní prostředek proti lupům. Po umytí vlasy vysušte ručníkem a nechte přirozeně uschnout. Nikdy nepoužívejte fén, protože ten jen pokožku hlavy vysuší, podráždí a učiní tak náchylnou k tvorbě lupů.

close info Profimedia zoom_in Bobkový list je přírodní lék proti lupům.

Jako obklad

Můžete ho zahřát a použít jako obklad pro bolavé klouby a otoky. Bobkový list má totiž protizánětlivé účinky, což v případě artrózy (chronického zánětu kloubů) je více než dobrá zpráva. Stejný odvar vám pomůže také ke zmírnění kožních obtíží, včetně různých zánětů a zarudlých míst na pokožce. Využijte toho.

Zdroje: www.bylinky21.eu, www.dumazahrada.cz, svetkreativity.cz